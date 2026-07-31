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Глава Минобороны Испании: Прорвавшихся в Сеуту мигрантов вернут в Марокко
Пробравшиеся на территорию испанского анклава нелегалы будут в обязательном порядке отправлены обратно на родину, несмотря на обещания преступных группировок, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес категорично высказалась о судьбе незаконно пересекающих границу людей. Всех мигрантов, въехавших в Сеуту, отправят обратно, передает РИА Новости.
Выступая перед журналистами, глава оборонного ведомства обратилась к организаторам нелегального трафика. «Пусть участники мафии перестанут обманывать молодых людей и других людей, которые пересекают границу из Марокко в Сеуту, потому что их конечной судьбой станет возвращение в Марокко», – подчеркнула она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.
Власти Испании перебросили в североафриканский город дополнительные силы полиции и армии.
Премьер-министр Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.