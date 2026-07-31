Глава Минобороны Испании: Прорвавшихся в Сеуту мигрантов вернут в Марокко

Tекст: Мария Иванова

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес категорично высказалась о судьбе незаконно пересекающих границу людей. Всех мигрантов, въехавших в Сеуту, отправят обратно, передает РИА Новости.

Выступая перед журналистами, глава оборонного ведомства обратилась к организаторам нелегального трафика. «Пусть участники мафии перестанут обманывать молодых людей и других людей, которые пересекают границу из Марокко в Сеуту, потому что их конечной судьбой станет возвращение в Марокко», – подчеркнула она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

Власти Испании перебросили в североафриканский город дополнительные силы полиции и армии.

Премьер-министр Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.