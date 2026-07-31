110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
На севере Польши демонтировали монумент советско-польскому воинскому братству
Рабочие при помощи тяжелой техники разрушили мемориал советским солдатам в городе Пыжице в Западно-Поморском воеводстве на севере Польши, отколов от скульптуры металлическую голову.
Процесс уничтожения мемориала транслировался в прямом эфире на видеохостинге YouTube польским Институтом национальной памяти, передает ТАСС.
Перед началом работ исполняющий обязанности главы института Кароль Полейовский и мэр Мажена Подзиньская провели короткую пресс-конференцию. Чиновники сообщили, что на освободившемся месте появится сквер независимости.
Строительная техника приступила к ликвидации объекта сразу после выступления политиков. Первым делом строители сбили металлическую голову солдата и табличку с надписью: «Бог. Честь. Родина». Сохраненные фрагменты отправят в музей и на местное кладбище, после чего рабочие убрали плитку и декоративные элементы.
Мемориал памяти советских воинов возвели в 1984 году под названием «Памятник героям». В 1990-е годы городская администрация переименовала объект в «Памятник памяти».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте городской совет Пыжиц принял решение о сносе этого памятника советским воинам.
В прошлом году в польском городе Плоты рабочие демонтировали аналогичный монумент советско-польскому братству.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала уничтожение советских мемориалов в Польше прямым путем к возрождению нацизма.