110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Маск предрек полное разрушение бюджета Испании из-за мигрантов
Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами, заявил американский предприниматель-миллиардер Илон Маск.
Ситуация в Испании обострилась после незаконного перехода границы около 60 тыс. человек за сутки, передает РИА «Новости». Реагируя на кризис, Илон Маск написал в социальной сети X: «Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами».
Бизнесмен также добавил, что предоставление бесплатных благ приведет к переселению в европейскую страну 90% населения Земли. Данное заявление стало продолжением публичного конфликта миллиардера с испанским премьер-министром Педро Санчесом, начавшегося в январе 2026 года из-за легализации 500 тыс. приезжих.
Санчес назвал прорыв границы исключительным событием. Для стабилизации обстановки власти экстренно направили дополнительные подразделения армии и полиции. Министр обороны Маргарита Роблес пообещала выслать нарушителей в Марокко, при этом более 25 тыс. нелегалов уже отправлены на родину.
За сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.
Глава Минобороны Маргарита Роблес Фернандес заявила об обязательной отправке нарушителей обратно на родину.