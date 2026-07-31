Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так лихим наскоком «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.0 комментариев
Сенатор Карасин объяснил удар по Одессе ответом на действия Киева
Атака Вооруженных сил России на одесский порт стала адекватной реакцией на стремление властей Украины разрушить экономический и логистический потенциал страны, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, действия российской армии стали закономерным шагом, передает Lenta.Ru.
«Сейчас украинские националисты проповедуют в отношении нашей страны разрушение всего: и энергетического потенциала России, и торгово-экономического, и логистического. Это маниакальная страсть – нанести непоправимый удар по России», – заявил Карасин.
Политик подчеркнул, что Вооруженные силы принимают адекватные ответные меры, лишая киевский режим возможности совершать подобные нападения. Он также добавил, что российские военные ежедневно достигают новых успехов. В качестве примера сенатор привел уничтожение 371 беспилотника за одни сутки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы.
Вооруженные силы России уничтожили логистический центр украинской армии в этом городе.
Сенатор Григорий Карасин пообещал жесткий ответ Москвы на целенаправленные атаки украинских беспилотников.