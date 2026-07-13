Пленный боец ВСУ сообщил о расстрелах мобилизованных в полку «Скала»

Пленный Мазур рассказал о массовых расстрелах мобилизованных бойцов в полку «Скала»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский пленный Валерий Мазур рассказал о расстрелах мобилизованных бойцов в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала», передает РИА «Новости».

«В части была напряженка – все ждали каких-то проверок. Были случаи небоевых убийств военнослужащих. Некоторых военнослужащих просто расстреливали», – сказал пленный.

По его словам, солдаты бесследно исчезали, и никто из сослуживцев не знал об их судьбе. В сентябре 2025 года российские силовики сообщали, что родственники бойцов этого полка подсчитали количество пропавших без вести. Оказалось, что их число сопоставимо с численностью батальона.

В силовых структурах РФ отмечали, что полк «Скала» участвует в боях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года. Подразделение прославилось абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами над военными и так называемыми мясными штурмами.

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Командование полка заминировало по периметру распределительный лагерь для новобранцев.Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские журналисты установили факт гибели десятков мобилизованных бойцов полка «Скала» во время обучения.

Российские силовики нашли на полигоне этого подразделения тело жестоко убитого призывника со сломанными ногами.

Командование полка заминировало по периметру распределительный лагерь для новобранцев.