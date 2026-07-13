Патрушев рассказал о разоблачении агентов ЦРУ в России на рубеже веков

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Российская контрразведка преодолела последствия распада Советского Союза и прекращения существования Комитета государственной безопасности СССР. Удалось не просто сохранить ядро контрразведки, но и вновь начать действовать наступательно», – отметил Патрушев в интервью РИА «Новости».

В качестве примеров успешной работы он привел задержание в 2000 году бывшего сотрудника разведки ВМС США Эдмонда Поупа, собиравшего данные о передовых морских вооружениях.

Также Патрушев напомнил о разоблачении в 2004 году сотрудника Института США и Канады Игоря Сутягина, который передавал секретные сведения под прикрытием британской консалтинговой фирмы.

Кроме того, помощник президента упомянул захват сотрудницы ЦРУ Черри Либернайт в конце 1999 года, работавшей под видом дипломата в Москве. Историки спецслужб также отмечают разоблачение четырех сотрудников британской MI-6 в 2006 году, использовавших шпионский камень для связи, что позже признал Лондон. По открытым данным ФСБ, счет разоблаченных иностранных агентов идет на сотни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев долго обдумывал предложение о переходе в органы государственной безопасности СССР.

Помощник президента России назвал навязанный в девяностые годы либеральный курс угрозой для отечественного флота.

Он также указывал на критическую необходимость развития военно-морских сил страны.