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    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    15 комментариев
    10 июля 2026, 19:56 • Новости дня

    Патрушев рассказал о сомнениях перед началом службы в КГБ

    Патрушев рассказал о сомнениях перед началом службы в КГБ
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Морской коллегии назвал приглашение в органы государственной безопасности позитивной случайностью, ставшей в итоге жизненной закономерностью.

    Помощник президента России Николай Патрушев долго обдумывал предложение о переходе в органы государственной безопасности СССР, передают РИА «Новости». В интервью он отметил, что благодарен судьбе за ряд событий, определивших его карьерный путь.

    «Это было, когда я и пришел в волейбол, это было, когда я учился в институте, это было, когда я уже работал на кафедре, а мне предложили идти на службу в КГБ», – подчеркнул государственный деятель.

    По словам председателя Морской коллегии, получив приглашение, он задавался вопросом о причинах такого выбора, однако в итоге согласился и ни о чем не жалеет.

    В субботу Патрушеву исполнится 75 лет. Большую часть жизни он посвятил службе в органах госбезопасности, пройдя путь до директора ФСБ и секретаря Совета безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года президент России Владимир Путин назначил Николая Патрушева своим помощником.

    В августе того же года бывший секретарь Совбеза возглавил новообразованную Морскую коллегию РФ.

    В начале июля текущего года председатель Морской коллегии предложил признать угрозой для страны военно-морской альянс государств Северной Европы и Украины.

    10 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    В «Единой России» предложили упростить оформление пособий

    Tекст: Мария Иванова

    Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть возможность автоматического назначения единого детского пособия.

    С инициативой упростить получение социальной поддержки выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, передает ТАСС. Письмо с соответствующим предложением парламентарий направила главе Минцифры Максуту Шадаеву.

    «Прошу рассмотреть возможность автоматизации процедуры назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единого пособия)», – указано в обращении. Депутат уверена, что современный уровень цифровизации позволяет реализовать пролонгированный режим выплат без ежегодной подачи документов.

    Буцкая попросила оценить возможность автоматического продления помощи на основе сведений из налоговой службы и банков. Также она предложила создать на портале госуслуг специальный раздел для проактивного взаимодействия с гражданами, чтобы избавить их от самостоятельного сбора справок на каждую льготу.

    Единое пособие предназначено для малообеспеченных семей с детьми до 17 лет и женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности. Размер финансовой помощи зависит от доходов и составляет от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за внедрение механизма пакетной подачи документов для семей с детьми на портале госуслуг.

    Социальный фонд России приступил к беззаявительному пересмотру отказов в назначении единого пособия многодетным семьям.

    Правительство подготовило поправки для сохранения выплат при незначительном превышении максимального уровня дохода.

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    9 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские активисты начали устраивать украинцам проверки «на Бандеру» – первый такой инцидент произошел в Познани.

    Как сообщает польский телеканал TVP World, трое мужчин пришли в офис украинской организации, где стали расспрашивать находившихся там украинцев об их отношении к Степану Бандере и Роману Шухевичу. Кроме того, они обвиняли Украину во враждебности и снимали происходящее на видео.

    После произошедшего польская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о клевете и унижении достоинства.

    Глава МВД Польши заявил, что власти не намерены допускать проявлений ненависти. По его словам, полиция продолжит жестко реагировать на подобные инциденты.

    Ранее украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни расклеили в Польше плакаты с портретами Степана Бандеры. Вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак также  сообщил о проведении украинцами антипольской информационной кампании в интернете.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал курс Киева на героизацию главы ОУН (организация признана экстремистской и запрещена в России) угрозой для европейских перспектив страны.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 07:28 • Новости дня
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитные ракетные системы С-400, приобретенные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива, сообщила турецкая проправительственная газета Hurriyet.

    Турецкое руководство реализовало зенитные ракетные системы С-400 третьей стороне, передает ТАСС. Покупателем выступило одно из государств Персидского залива – предположительно, Катар или Объединенные Арабские Эмираты.

    Обозреватель газеты Hurriyet Абдюлькадир Сельви отметил скорое завершение сделки. «По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране», – написал журналист. Он уточнил, что официальное заявление ожидается в ближайшее время, а последние технические проблемы устранены накануне.

    Ранее пресса сообщала о попытках Анкары найти юридическую формулу для обхода американских санкций. Это необходимо для возвращения к совместному производству истребителей F-35. Президент Тайип Эрдоган обсуждал данный вопрос с Дональдом Трампом на недавнем саммите НАТО.

    Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов стоимостью 2,5 млрд долларов был подписан в 2017 году. После получения техники Вашингтон исключил турецкую сторону из авиационной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Анкары продать российские зенитные системы третьей стране ради получения истребителей F-35.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал скорую передачу турецкой стороне современных боевых самолетов.

    Накануне источник в правительстве Турции назвал недостоверными сообщения о планах отправки комплексов в государства Персидского залива.

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    10 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400

    Песков: Россия контактирует с Турцией по вопросу ЗРК С-400

    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле назвали сверхчувствительной тему возможной перепродажи Анкарой зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах Анкары продать российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

    По словам представителя Кремля, Москва и Анкара продолжают обсуждать дальнейшую судьбу поставленных ранее вооружений, передает РИА «Новости».

    «Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных», – подчеркнул Песков. Он добавил, что диалог между двумя государствами по этому вопросу велся ранее и будет продолжаться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкая пресса сообщила о продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Причем накануне источник в правительстве Турции опровергал информацию о передаче комплексов третьим государствам.

    Ранее власти США потребовали от Анкары избавиться от российских вооружений ради возобновления поставок истребителей F-35.

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    10 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Соседки по камере заставили Диану Шурыгину мыть туалеты

    Арестованную за порнографию Диану Шурыгину заставили мыть туалеты в СИЗО

    Соседки по камере заставили Диану Шурыгину мыть туалеты
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Оказавшись в следственном изоляторе за нарушение условий домашнего ареста, скандально известная блогерша Диана Шурыгина вынуждена выполнять самую грязную работу по требованию сокамерниц, пишут СМИ.

    В женском изоляторе «Печатники» Диана Шурыгина вынуждена мыть полы и туалеты, передает Telegram-канал SHOT.

    Соседки по камере узнали скандальную блогершу и заставили ее заниматься уборкой. Вместе с ней содержатся женщины, задержанные за мошенничество, хулиганство и преступления с наркотиками.

    Из доступных развлечений у Шурыгиной остались прогулки, спортзал, библиотека и мастерские по рукоделию. При поступлении в СИЗО с девушкой сразу начал работать психолог.

    Изначально суд отправил Шурыгину под домашний арест, однако она нарушила правила и вышла в Сеть.

    Перед задержанием блогерша, по версии следствия, вербовала россиянок для порностудий, а узнав об уголовном преследовании, попыталась сбежать на Бали. Теперь ей грозит до шести лет колонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Троицкий районный суд Москвы перевел Диану Шурыгину из-под домашнего ареста в следственный изолятор.

    В середине июня девушку обвинили в незаконном обороте порнографических материалов. Во время нахождения дома суд строго запретил подозреваемой пользоваться интернетом.

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    10 июля 2026, 14:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил быстрое усмирение львовских бунтовщиков

    Политолог Лизан: СБУ показала силу львовским бунтовщикам

    Эксперт объяснил быстрое усмирение львовских бунтовщиков
    @ Кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Всех участников стычки с ТЦК во Львове спецслужбы взяли на карандаш. Как только каждому из них исполнится 25 лет – они наверняка будут отправлены на фронт, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее сообщалось, что активистов бунта правоохранители задержали и заставили кричать «Слава ТЦК!».

    «Извинения участников бунта после поимки и давления со стороны силовиков – это пока единственно возможный сценарий развития таких локальных акций неповиновения на Украине. Власти показали силу, мятежники согласились, по крайней мере – на словах», – отметил политолог Иван Лизан.

    Спикер обратил внимание на то, что силовики разрешили ситуацию в свою пользу, не прибегая к возбуждению уголовных или административных дел. «Если выбирать между судебными и внесудебными расправами – украинские региональные и центральные власти прибегнут скорее ко второму варианту», – подчеркнул собеседник.

    «Для усмирения волнений даже не обязательно привлекать правоохранительные органы – достаточно вызвать сотрудников парамилитарных военизированных формирований. При этом, уверен, всех участников стычки военные и спецслужбы уже взяли на карандаш. Как только каждому из них исполнится 25 лет – они будут призваны на фронт», – продолжил эксперт.

    «Ранее подобные бунты происходили в ряде других крупных городов Украины, например, в Одессе. Но они не вызывали эффекта домино, заканчиваясь ничем. Сотрудники СБУ приходили по отдельности к зачинщикам и некоторым рядовым участникам, после чего те «признавали свою вину и неправоту», – напомнил он.

    «Каждый из «правоверных майдановцев» сам не хочет идти на фронт. Он уверен, что мобилизация не должна коснуться его лично. При этом все они вместе по-прежнему намерены «победить Россию». Таков доминирующий нарратив, и я не вижу перспектив его изменения», – признался политолог.

    «Ситуация не улучшится, пока Зеленского не сменит другой деятель, имеющий контракт с Западом, который предполагает стремление к прекращению боевых действий. Если этот политик будет еще и чуть более гуманным, то, возможно, приостановит работу «людоловов» на Украине», – пояснил Лизан.

    Ранее стало известно, что участников масштабного конфликта с сотрудниками военкомата во Львове вынудили публично извиняться, сообщает издание «Страна.ua». Судя по выложенному видео, около 50 задержанных выстроили на ступеньках на одной из улиц города и заставили кричать «Слава ТЦК!».

    Перед этим задержанных на несколько часов помещали в СИЗО. В ходе беседы с правоохранителями один из бунтовщиков обязался пойти служить в армию. Второй заявил, что уже состоит в рядах ВСУ, сейчас находится в отпуске, но скоро вернется на фронт.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что волнения во Львове начались с задержания в среду вечером в Сиховском районе сотрудниками ТЦК мужчины, которого избили и затем силой затащили в микроавтобус (в народе – «бусик», отсюда термин «бусификация»). Это возмутило прохожих, и на месте начала стремительно собираться толпа.

    По оценкам прокуратуры, около 200 человек заблокировали проезжую часть, окружили группу оповещения ТЦК и начали скандировать лозунги. Затем они перевернули микроавтобус с сотрудниками военкомата. Жители близлежащих многоэтажек снимали происходящее с балконов, поддерживая протестующих одобрительными возгласами.

    Толпа окружила одного из военкомов и устроила над ним самосуд, потребовав снять форму, а после отказа силой сорвала с него одежду и избила. На подмогу стянули крупные силы спецназа. Ситуация переросла в жесткие стычки: толпа нанесла тяжелые травмы головы одному из полицейских. Навести порядок силовикам удалось только ближе к трем часам ночи. По некоторым данным, всего в беспорядках участвовало около тысячи человек.

    Видео бунта смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    10 июля 2026, 09:01 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный»
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный»
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    ФСБ предотвратила попытку проведения ГУР Минобороны Украины диверсионно-террористического акта на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «В результате комплекса проведенных оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии диверсионно-террористических актов с использованием беспилотников на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России», – говорится сообщении ФСБ, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В частности, в Ростовской области органами Федеральной службы безопасности был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта, пообещав ему заплатить за подрыв военного аэродрома «Ростов-Центральный».

    «Целью планируемого крупномасштабного теракта являлось разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка аэродрома. Для решения поставленной задачи противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ. Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», – отметили в ФСБ.

    Однако после получения от украинских кураторов предложения совершить теракт, «гражданин, проявив сознательность, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой ДТА (диверсионно-террористическом акте – прим. ВЗГЛЯД)». Дальше ситуации уже развивалась под контролем сотрудников ФСБ.

    «От сотрудника ГУР МО Украины были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению ДТА. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – сообщили в ФСБ.

    В итоге теракт удалось предотвратить на стадии подготовки.

    Выяснение всех обстоятельств, а также выявление лиц, причастных к подготовке планировавшегося преступления, продолжаются.

    «ФСБ напоминает, что в соответствии с примечанием к ст. 205 УК России, лицо, участвовавшее в подготовке теракта, освобождается от ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления», – подчеркнули в ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что ФСБ сорвала серию терактов киевского режима в России.

    Киев планировал убить военного в Москве с помощью дрона. Ради подготовки теракта сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку. Позднее задержанная агент Киева призналась в подготовке убийства офицера.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил профессионализм ФСБ при предотвращении серии терактов в Москве.

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    10 июля 2026, 11:00 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины

    Россия нанесла удары по военным объектам Украины. Сводка на 10 июля

    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    @ Минобороны России/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 10 июля российские войска нанесли удары по промышленным и энергетическим объектам в нескольких областях Украины, вызвав пожары и взрывы.

    Российская армия нанесла удары по объектам в Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях Украины.

    Военные эксперты заявили, что в Одесской области баллистическая ракета «Искандер-М» поразила промышленное предприятие и стоянку грузового транспорта, что привело к сильному пожару. В городе были слышны повторные взрывы, вероятно, из-за детонации боеприпасов.

    В Днепропетровской области мощные удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса в городе Самар.

    На подконтрольных Киеву территориях зафиксированы попадания по объектам топливно-энергетического комплекса. В Краматорске беспилотники «Герань» уничтожили автозаправочную станцию, а в Новомосковске, в Днепропетровске и на трассе между Днепропетровском и Павлоградом сгорели несколько автозаправок.

    Российские военные продолжают целенаправленную работу по уничтожению пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. За сутки бойцы ВС РФ разгромили 118 таких пунктов в зоне спецоперации. Одна из целей была выявлена и поражена с помощью беспилотника «Гербера сикер» в районе Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили пункт дислокации пограничной службы ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные нанесли удары по логистическим центрам ВСУ.

    Министерство обороны впервые сообщило об уничтожении британского зенитного ракетного комплекса Rapid Ranger.

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    9 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Россия передала в ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
    Россия передала в ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
    @ Martin Bertrand/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва передала Организации по запрещению химического оружия новые сведения о нарушениях Киевом международных обязательств, включая использование токсичных веществ.

    Российская сторона передала исполнительному совету ОЗХО новую информацию о нарушениях украинскими властями Конвенции о запрещении химического оружия, передает РИА «Новости». Постпред России при организации Владимир Тарабрин отметил, что Москва ждет реакции на эти факты.

    «Накануне текущей сессии Российская Федерация представила Исполнительному совету очередную порцию информации о нарушениях Украиной своих обязательств по КЗХО», – сообщил дипломат в ходе 112-й сессии исполнительного совета ОЗХО, которая проходит в Гааге с 7 по 10 июля.

    Согласно представленным данным, украинские войска 6 января и 17 апреля 2026 года применяли в ДНР боеприпасы с хлорпикрином. Это вещество относится к отравляющим. Также Россия проинформировала о минировании и подрыве украинскими формированиями резервуаров с аммиаком, серной, соляной и азотной кислотами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин предупредил о готовности киевского режима к провокациям с отравляющими веществами.

    Весной спецслужбы обнаружили на освобожденных территориях ДНР тайники с химическим и бактериологическим оружием.

    Москва регулярно фиксирует случаи применения украинской стороной запрещенных токсичных средств.

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    10 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    Участников бунта во Львове заставили кричать «Слава ТЦК»

    Участникам бунта во Львове пришлось публично извиняться и кричать «Слава ТЦК»

    Tекст: Антон Антонов

    После массового конфликта с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) во Львове участников вынудили публично извиниться и скандировать лозунг в поддержку ТЦК, пишут украинские СМИ.

    «Парней, которые перевернули машину ТЦК во Львове во время вчерашнего массового бунта, заставили публично извиняться и кричать «Слава ТЦК», – пишут украинские СМИ.

    Один из них при этом обязался пойти служить в армию, а второй заявил, что он уже служит в ВСУ, но находится в отпуске, передает РИА «Новости».

    Издание опубликовало видео, на котором несколько мужчин выстроены на ступенях и хором выкрикивают «Слава ТЦК».

    СМИ сообщали, что одним из военкомов, спровоцировавших бунт, оказался тренер по единоборствам по имени Роман Удут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Львове конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования вспыхнул из-за попытки насильственной мобилизации мужчины и завершился переворачиванием служебного автомобиля военкомата.

    Служба безопасности Украины и полиция во Львове задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского.

    Владимир Зеленский, оценивая протест во Львове, заявил о очень плохом отношении граждан к людям в военной форме и поручил МВД разобраться с произошедшим.

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    10 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    В порт Таганрога прибыл пожарный поезд для тушения нефтепродуктов
    В порт Таганрога прибыл пожарный поезд для тушения нефтепродуктов
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Для ликвидации возгорания после налета украинских беспилотников задействовали специальный железнодорожный состав с достаточным запасом пены.

    Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о прибытии спецтехники для борьбы с огнем.

    «В морском порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд», – написал глава региона в канале в Max.

    Политик подчеркнул, что запасов пены для тушения полностью хватает. Подобная мера позволит минимизировать выбросы вредных веществ и существенно снизить экологический ущерб от происшествия.

    Ранее на территориях города, которые пострадали от массированного налета украинских беспилотников, был введен режим чрезвычайной ситуации.

    В пятницу спасатели вывезли людей из опасной зоны в районе морского порта.

    Несколькими днями ранее российские военные пресекли массированную атаку беспилотников на Ростовскую область.

    В конце мая на территории порта Таганрога из-за удара дрона загорелись топливный резервуар и танкер.

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    10 июля 2026, 03:50 • Новости дня
    На митинг против Мадьяра вышли тысячи венгров

    Tекст: Антон Антонов

    У здания резиденции президента Венгрии прошел митинг против конституционной инициативы премьера Петера Мадьяра об отставке президента Тамаша Шуйока, сообщают информационные агентства.

    На акцию вышли несколько тысяч человек, передает РИА «Новости».

    В субботу Мадьяр внес в парламент проект поправки к конституции. Документ предусматривает, в частности, отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение срока полномочий депутата парламента 12 годами.

    Митинг под девизом «Остановим произвол» организовали оппозиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия. Собравшиеся скандировали лозунги с критикой Мадьяра, требовали его отставки и выражали поддержку бывшему премьеру Виктору Орбану.

    Участники держали венгерские флаги и плакаты против Мадьяра и партии «Тиса», среди них был рисунок премьера, поедающего кровоточащую надпись «Демократия».

    Директор по связям с общественностью «Фидес» Берталан Хаваши заявил со сцены, что политическое сообщество партии «на 99% чистое», и призвал Шуйока «не бояться карманного диктатора».

    «Как президент, конституционный юрист и честный гражданин Тамаш Шуйок никогда не подпишет ни одного неконституционного решения или закона», – подчеркнул он.

    Месяц назад у президентской резиденции уже проходила акция в поддержку Шуйока, тогда на митинг вышло примерно в четыре раза меньше людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шуйок отклонил предложенную правительством и одобренную парламентом 17-ю поправку к конституции о его отстранении от должности.

    Ранее Мадьяр заявил о планах изменить основной закон ради досрочного смещения Шуйока.

    До этого Шуйок обратился в Венецианскую комиссию за правовой оценкой конфликта с требующим его отставки главой правительства.

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    10 июля 2026, 05:38 • Новости дня
    Пьяные украинцы напали на мужчину и полицейских в Братиславе

    Tекст: Антон Антонов

    В районе озера Вельки-Драждяк в Братиславе двое пьяных украинцев избили 35-летнего прохожего, а затем оказали сопротивление полиции при задержании, сообщил словацкий телеканал JOJ 24.

    «Было чуть больше десяти часов вечера, когда пара прогуливалась возле озера Вельки-Драждяк, ни с того ни с сего на них напали двое украинцев. Они сидели у дороги, были возбуждены алкоголем и напали на беззащитного мужчину», – сообщил JOJ 24.

    По данным телеканала, после избиения прохожего нападавшие скрылись. Пострадавшего с травмами головы госпитализировали. Полиция по описанию вскоре разыскала предполагаемых агрессоров. Однако мужчины попытались оказать сопротивление и напали уже на полицейских, передает РИА «Новости».

    Правоохранители задержали 27-летнего мужчину и его 22-летнего брата с применением средств принуждения. В отношении задержанных возбуждено дело по статье «Хулиганство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше конфликт двух молодежных компаний на берегу водоема перерос в жестокую потасовку с участием поляков и украинцев и применением холодного оружия.

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    10 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы

    Депутат Колесник призвал выработать критерии незаконной сборки дронов

    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Растущая угроза атак дронами говорит о необходимости обсуждения создания в России закона о БПЛА. Нормы должны быть тщательно проработаны, поэтому к законотворческой работе нужно привлечь парламентариев, сотрудников спецслужб и участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Действующая правоприменительная практика позволяет правильно квалифицировать террористические действия, в том числе с применением дронов. В этом же ключе работают, например, нормы о запрете незаконного хранения взрывчатки. Тем не менее нынешняя ситуация с серьезнейшими угрозами российским гражданам и инфраструктуре диктует обсуждение возможности создания отдельного закона о БПЛА», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник допустил, что на законодательном уровне необходимо определить критерии незаконной сборки дронов, а также предусмотреть административную и уголовную ответственность. «На мой взгляд, это нужно было сделать еще, что называется, вчера», – подчеркнул политик.

    Парламентарий напомнил, что ущерб от деструктивного применения даже одного гражданского дрона может быть сопоставим с оружейным воздействием. «Думаю, в этой связи уместно поднять вопрос об изменении правил продажи БПЛА, приблизив процесс к получению разрешения на оружие. Например, можно обязать покупателей проходить соответствующее лицензирование, а затем в обязательном порядке закреплять ID беспилотника в реестре Росавиации», – указал он.

    При этом, уточнил Колесник, данные нормы должны быть проработаны максимально ясно и не допускать двойственных толкований. «В законодательной работе применяется медицинский принцип: «Не навреди». Нововведения не должны мешать развитию гражданской сферы БПЛА . Кроме того, в них не должно быть лакун для привлечения людей к ответственности по спорным основаниям», – уточнил депутат.

    Поэтому, по его словам, для создания тщательной нормативной базы к законотворческой работе должны быть привлечены не только юристы и парламентарии, но также технические специалисты, сотрудники спецслужб, общественные деятели и участники СВО.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов в России, которые готовили спецслужбы Украины при участии западных кураторов. Атаки должны были быть проведены с помощью БПЛА на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны.

    Одним из объектов были инфраструктура, авиапарк и личный состав военного аэродрома «Ростов-Центральный». Для атаки были подготовлены 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА – свыше одного кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. ГУР Украины хотели провести теракт силами россиянина, которому обещали денежное вознаграждение.

    Однако мужчина сообщил об украинских планах в территориальные органы госбезопасности. «Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – говорится в сообщении правоохранителей. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

    Видео спецслужбы о предотвращении теракта смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    10 июля 2026, 06:50 • Новости дня
    Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел после падения обломков БПЛА
    Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел после падения обломков БПЛА
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Ильского НПЗ произошло возгорание после падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ», – сообщил оперштаб в «Максе».

    По предварительным данным, пострадавших нет. По информации оперативного штаба, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской. В одном случае обломки рухнули во двор частного дома, в другом – на территорию одного из предприятий. В этих эпизодах также никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июня дрон украинских военных атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и вызвал пожар.

    В ночь с 31 декабря на 1 января обломки беспилотника упали на территорию Ильского НПЗ на Кубани и вызвали пожар на площади около 25 квадратных метров без пострадавших.

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