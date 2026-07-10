Tекст: Денис Тельманов

Помощник президента России Николай Патрушев долго обдумывал предложение о переходе в органы государственной безопасности СССР, передают РИА «Новости». В интервью он отметил, что благодарен судьбе за ряд событий, определивших его карьерный путь.

«Это было, когда я и пришел в волейбол, это было, когда я учился в институте, это было, когда я уже работал на кафедре, а мне предложили идти на службу в КГБ», – подчеркнул государственный деятель.

По словам председателя Морской коллегии, получив приглашение, он задавался вопросом о причинах такого выбора, однако в итоге согласился и ни о чем не жалеет.

В субботу Патрушеву исполнится 75 лет. Большую часть жизни он посвятил службе в органах госбезопасности, пройдя путь до директора ФСБ и секретаря Совета безопасности России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года президент России Владимир Путин назначил Николая Патрушева своим помощником.

В августе того же года бывший секретарь Совбеза возглавил новообразованную Морскую коллегию РФ.

В начале июля текущего года председатель Морской коллегии предложил признать угрозой для страны военно-морской альянс государств Северной Европы и Украины.