Биржевая цена газа в Европе опустилась до 584 долларов

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,4% до 584 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые котировки на газ в Европе в пятницу утром перешли к снижению, передает РИА «Новости».

Августовские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего европейского газораспределительного хаба в Нидерландах, стартовали около 580,2 доллара за тысячу кубометров, что на 2% ниже уровня закрытия. К 8.59 мск цена достигала 584,1 доллара, показывая падение на 1,4% относительно расчетной цены предыдущего дня в 592,2 доллара.

В четверг президент США заявил, что представители Ирана недавно выходили на контакт с Вашингтоном и заинтересованы в заключении сделки. Накануне он также отметил, что, по его мнению, прекращение огня с Ираном больше не действует и в переговорах с Тегераном «больше нет смысла». После этих заявлений нефть марки Brent впервые с 22 июня превысила 79 долларов за баррель, прибавив около 6%, а котировки европейского газа подскакивали максимум до 584,6 доллара за тысячу кубометров, что соответствовало росту на 6,2%.

Рост цен на газ в Европе начался 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального уровня за время конфликта в 853,7 доллара за тыс. кубометров котировки достигли 19 марта, когда крупнейший производитель СПГ Катар резко сократил выпуск. В результате средняя биржевая цена газа в марте подскочила почти на 60% по сравнению с февралем.

В дальнейшем динамика смягчилась: в апреле средние цены снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь опустились на 6%. При этом нынешний уровень остается значительно ниже пиков 2021–2022 годов, когда на европейских газовых хабах фиксировались устойчиво рекордные значения. Абсолютного исторического максимума в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые цены на газ в Европе в четверг днем поднялись до 585,5 доллара за тысячу кубометров, прибавив 1,2%.

Утром в четверг котировки на газ в Европе на лондонской бирже ICE снижались до 568 долларов за тысячу кубометров на фоне заявлений США об Иране.

Накануне европейские газовые фьючерсы на ICE резко выросли более чем на 5% и превысили отметку в 580 долларов за тысячу кубометров после заявления американского лидера о прекращении перемирия с Тегераном.