Минобороны Польши решило раскрыть военные поставки Киеву

Tекст: Ольга Иванова

О решении Минобороны Польши рассекретить информацию о военной помощи Киеву за 2022–2026 годы сообщил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш в своей записи в соцсети X 5 июля, пишет РЕН ТВ. Поводом стали сообщения о тайной передаче Варшавой ракет для систем Patriot.

Министр подчеркнул, что шаг согласован с премьер-министром Дональдом Туском. «После консультаций с премьер-министром (Польши) Дональдом Туском, руководствуясь принципом ответственности перед общественностью и в соответствии с законодательством, я распорядился раскрыть информацию обо всех траншах военной помощи в пользу Украины за 2022–2026 годы», – заявил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что раскрытие данных будет происходить в рамках действующих правовых норм. Сроки публикации сведений о поставках вооружений не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный политолог Вадим Козюлин объяснил срыв передачи Украине польских МиГ-29 давними историко-политическими разногласиями Киева и Варшавы.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в июне 2026 года в сейме заявил о предназначении техники по европейскому механизму SAFE исключительно для укрепления польской армии.

Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский в декабре 2024 года в эфире Radio Zet заявил о практическом исчерпании возможностей страны по военной помощи Украине при сохранении политической поддержки Киева.