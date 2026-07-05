К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.2 комментария
Минобороны Польши решило раскрыть военные поставки Киеву
Власти Польши объявили о планах обнародовать данные обо всех траншах вооружений Киеву за период с 2022 по 2026 годы.
О решении Минобороны Польши рассекретить информацию о военной помощи Киеву за 2022–2026 годы сообщил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш в своей записи в соцсети X 5 июля, пишет РЕН ТВ. Поводом стали сообщения о тайной передаче Варшавой ракет для систем Patriot.
Министр подчеркнул, что шаг согласован с премьер-министром Дональдом Туском. «После консультаций с премьер-министром (Польши) Дональдом Туском, руководствуясь принципом ответственности перед общественностью и в соответствии с законодательством, я распорядился раскрыть информацию обо всех траншах военной помощи в пользу Украины за 2022–2026 годы», – заявил Косиняк-Камыш.
Он отметил, что раскрытие данных будет происходить в рамках действующих правовых норм. Сроки публикации сведений о поставках вооружений не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный политолог Вадим Козюлин объяснил срыв передачи Украине польских МиГ-29 давними историко-политическими разногласиями Киева и Варшавы.
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в июне 2026 года в сейме заявил о предназначении техники по европейскому механизму SAFE исключительно для укрепления польской армии.
Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский в декабре 2024 года в эфире Radio Zet заявил о практическом исчерпании возможностей страны по военной помощи Украине при сохранении политической поддержки Киева.