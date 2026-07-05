Следкомы Белоруссии и России обменивались материалами об атаке БПЛА на автобус

Tекст: Ольга Иванова

Следственные комитеты Белоруссии и России поддерживали постоянный обмен материалами по делу об атаке украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, передает РИА «Новости». Председатель белорусского СК Константин Бычек заявил телеканалу СТВ: «Идет расследование уголовного дела. Мы находимся в постоянном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации… Расследование продолжается параллельно. Уголовное дело возбуждено в Российской Федерации, уголовное дело возбуждено у нас. И мы постоянно ведем взаимный обмен материалами».

По данным следствия, Вооруженные силы Украины 17 июня с помощью беспилотника атаковали автобус с детской футбольной командой и учащимися студии танцев из Гомельской области, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, еще восемь человек, включая шесть детей, получили травмы.

В России уголовное дело было возбуждено по статье о теракте, в Белоруссии расследование началось по статье «акт терроризма». Бычек также напомнил, что во время недавнего визита в Россию провел двустороннюю встречу с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, на которой стороны подробно обсудили ход расследования этого уголовного дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело после удара украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинских вооруженных формирований на пассажирский автобус с детьми из Белоруссии на трассе А240.

Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от Украины исчерпывающих объяснений в связи с ударом беспилотника по автобусу с гомельской детской командой в Брянской области.