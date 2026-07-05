Фицо сообщил о проекте декларации НАТО без финансовых обязательств Украине

Tекст: Ольга Иванова

Итоговый документ саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля, не будет обязывать страны альянса к финансовой помощи Украине, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА «Новости». «Я получил ответ генерального секретаря в письменной форме…, где генеральный секретарь однозначно сказал, что декларация, которая будет принята в Анкаре, не будет обязывать никакую страну, которая является членом НАТО, к принятию какого-либо финансового решения в интересах Украины», – сказал он.

Фицо уточнил, что ранее предупредил генсека НАТО Марка Рютте о нежелании Братиславы участвовать в финансовых схемах военной поддержки Киева. По его словам, Словакия не собирается покрывать военные расходы Украины, однако готова продолжать гуманитарную помощь.

Премьер подчеркнул, что страна понимает необходимость поддержки в кризисных ситуациях, но видит ее не в поставках вооружений и не в действиях, которые, по его выражению, вели бы к продолжению войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Братислава приняла решение прекратить любую финансовую поддержку военных действий Киева и об этом официально уведомила руководство Североатлантического альянса.

Перед саммитом НАТО в Анкаре страны альянса не согласовали долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева на 2027 год.

Ранее Фицо заявил о нежелании Словакии выделять бюджетные средства на военную помощь Киеву и участвовать в новом финансовом пакете НАТО на 70 млрд евро.