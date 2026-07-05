На финале конкурса «Это у нас семейное» собрались 328 семейных команд

Tекст: Ольга Иванова

Финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 5 июля в Мастерской управления «Сенеж». Генеральный директор платформы, ректор «Сенежа» Андрей Бетин на церемонии открытия сказал: «Сегодня в Мастерской управления «Сенеж» стартовал финал конкурса «Это у нас семейное» – самого массового и народного проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей»». Финал продлится четыре дня, а имена победителей объявят 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Всего в финале участвуют 328 семей, это 2081 человек, среди них 777 детей, 648 родителей, 459 представителей поколения бабушек и дедушек, 10 прабабушек и прадедушек и другие родственники. Самым юным участникам по пять лет, самый взрослый финалист – 86-летняя прабабушка Клавдия Константиновна Макарова из Екатеринбурга. Во втором сезоне конкурса приняли участие 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе с родственниками, проживающими в 82 странах.

Среди финалистов более 200 многодетных семей: в семьях Соловьевых, Забродиных и Петренко из Калининградской области воспитываются 36 детей, у семьи Прошкиных из Новосибирской области – 20 детей. На финал приехали восемь семей, представляющих четыре поколения, а также пары с большим семейным стажем. Петр Иванович и Елена Леонидовна Новиковы из Нижегородской области вместе уже 59 лет, Владимир Григорьевич и Мария Ивановна Лещенко из Петербурга – 58 лет, в дни финала годовщину брака отмечают 11 семей.

Второй сезон конкурса посвящен теме культурного кода России, поэтому участники знакомятся с традициями страны и регионов. В день открытия прошли парад-шествие семей в национальных костюмах, фестиваль кухни народов России и жеребьевка, по итогам которой команды распределили на оценочные дни 6 и 7 июля. Пока часть семей выполняет задания, для остальных организуют программу семейных путешествий и знакомства с достопримечательностями столицы.

Финал включает 10 командных заданий, охватывающих интеллектуальные, творческие и практические испытания – от рисования и строительства объектов до определения семейных приоритетов. Все задания объединены темой культурного кода России и семейных ценностей: народные традиции, общие ценности, взаимовыручка и передача опыта между поколениями. В День семьи, любви и верности 8 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится торжественная церемония награждения, 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, все 328 финалистов отправятся в семейные путешествия.

На площадке финала работают творческие мастер-классы, детские активности и партнерские зоны. Компания «Московский картофель» проводит интерактивы с угощениями, АНО «АРЛИ» знакомит семьи с правилами безопасной поездки в лифте и предлагает квиз с фотобудкой в форме лифта, ГК «Роскосмос» открыла космическую фотозону. Проект «Другое Дело» представил мини-магазин с мерчем и каталог знаний, NetPrint бесплатно распечатает фотокниги, «Здравсити» подготовил подарочную продукцию, «Классный журнал» – бумажные выпуски и электронную подписку, телеканал «Радость моя», ООО «СНЭК ТЕХ» и бренд «Индилайт» организовали детские активности и подарки.

Конкурс «Это у нас семейное» входит в национальный проект «Семья». Семейные команды формировались из четырех и более человек, представляющих не менее трех поколений. Финалистов определили по итогам окружных полуфиналов для всех федеральных округов и дополнительных заданий, которые участники, прошедшие в полуфиналы, выполняли онлайн с ноября 2025 по май 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в финал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из 11 регионов Северо-Западного федерального округа вышли 53 семьи.

Ко второму сезону конкурса присоединились более 726 тыс. человек из 89 регионов России и 82 стран.

После серии творческих, спортивных и интеллектуальных испытаний 32 семьи из Сибирского федерального округа прошли в финал конкурса.