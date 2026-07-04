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    Европа показывает бессилие против украинского терроризма
    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки
    Военный эксперт Перенджиев: Украина доведена до отчаяния потерей Константиновки
    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки
    ВС России сорвали попытку киевского режима ответить на массированный удар
    Россия предложила передать Киеву тела погибших в Константиновке
    Медведев сказал, через какие территории пройдет новая полоса безопасности
    Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов
    Британский журналист: Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    7 комментариев
    4 июля 2026, 20:01 • Новости дня

    Россия предложила передать Киеву тела погибших в Константиновке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска готовы в качестве гуманитарной миссии вернуть украинской стороне останки военнослужащих из Константиновки при условии временного прекращения огня, сообщило Минобороны.

    Российская сторона готова провести гуманитарную акцию и передать останки погибших украинских военнослужащих. Сообщило ведомство в Max.

    Для безопасной передачи тел предлагается установить режим тишины. Украинским военным необходимо прекратить обстрелы Константиновки шестого июля 2026 года в период с 12.00 до 18.00 мск.

    Киев должен уведомить российское командование о своем согласии по закрытым каналам специальных служб. Сделать это требуется до 12.00 5 июля 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.

    Позже Министерство обороны объявило о завершении зачистки городских кварталов от мелких групп неприятеля.

    В ходе боев за данный населенный пункт украинская армия потеряла более 13,5 тыс. военнослужащих.

    4 июля 2026, 11:15 • Новости дня
    Минобороны: Ключ к последнему оплоту киевского режима в Донбассе под контролем
    Минобороны: Ключ к последнему оплоту киевского режима в Донбассе под контролем
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобожденная Константиновка является ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергея Рудской.

    Успешное продвижение армии стало возможным благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов, передает Минобороны в Max.

    Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал о деталях операции.

    «В результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Константиновка. Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации», – сообщил генерал-полковник на брифинге.

    Одновременно с этим бойцы группировки «Центр» прорвали линию фортификаций, которую противник возводил с 2014 года. Рудской отметил, что украинское командование считало этот мощный рубеж абсолютно неприступным.

    В данный момент войска группировки «Южная» завершают ликвидацию мелких отрядов противника в освобожденном населенном пункте.

    Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской подчеркнул, что военные контролируют все районы от южной до северной окраин.

    «Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах», – рассказал Рудской на брифинге ведомства.

    Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства расценил этот успех как ключевой шаг к освобождению всей территории ДНР

    Рудской также отметил, что киевское командование ценой больших потерь пыталось удержать город, чтобы доказать западным спонсорам способность остановить продвижение российской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.

    Командир мотострелковой бригады Антон Грунис ранее доложил Владимиру Путину о прорыве четырех рубежей обороны противника.

    Министерство обороны объявило о завершении зачистки города от разрозненных остатков украинских боевиков.

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    4 июля 2026, 10:33 • Новости дня
    Поддубный: Необходимо убрать барьеры для участия ветеранов в экономике

    Tекст: Мария Иванова

    Герой России, представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму Евгений Поддубный заявил о необходимости обеспечить бесшовный переход специалистов военных профессий на гражданские специальности для развития страны.

    Представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму Евгений Поддубный подчеркнул важность адаптации ветеранов к мирной жизни, передает сайт партии «Единая Россия».

    «Сейчас на передовой создаются и тестируются новые высокие технологии, которые будут востребованы не только в армии. Взять те же беспилотники. В их использовании нуждаются и сельское хозяйство, и строительство, и энергетика, и туристическая отрасль», – акцентировал он.

    По словам Поддубного, в экономике наблюдается нехватка специалистов с необходимыми знаниями и опытом в новых сферах.

    «Нужно сделать так, чтобы переход специалистов из военной сферы на гражданку был быстрым, без лишних бюрократических проволочек, без дополнительных доказательств квалификации. Им ничего не нужно доказывать – они доказали свой профессионализм на фронте. Ребятам нужна работа, а стране нужны их мозги и руки. Мы должны создать условия, чтобы весь их потенциал, вся их энергия были реализованы», – добавил Герой России.

    В партии работает Экспертный совет по подготовке Народной программы под руководством Дмитрия Медведева. В рамках его деятельности закреплена позиция о том, что государство должно помогать ветеранам реализовывать свой потенциал.

    На первом этапе съезда партии, прошедшем 28 июня, были утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму, куда вошли 76 участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена кандидатов федеральной пятерки партии с Евгением Поддубным в составе.

    Политолог Александр Асафов отметил последовательное укрепление партией законодательного корпуса ветеранами спецоперации.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 17:05 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов
    Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы 1-й танковой армии развернули российский флаг в Шийковке, подразделения 20-й общевойсковой армии группировки «Запад» взяли под контроль Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку в Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Василевку в ДНР.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, установив контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Яцковки, Рубцов и Редкодуба Донецкой народной республики (ДНР).

    Всего в полосе ответственности группировки потери противника составили свыше 230 военнослужащих, бронемашина, три артиллерийских орудия, боевая машина хорватской РСЗО RAK-SA-12 и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и освободили Василевку в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Святогоровки, Грузского, Анновки, Нововодяного, Доброполья ДНР и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 310 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения Южной группировки освободили Константиновку. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 170 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Глуховым и Хотенью в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Ольховатки и Лютовки.

    При этом ВСУ потеряли более 205 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противник, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Чаплино, Просяной, Гавриловки Днепропетровской области, Барвиновки и Благодатного Запорожской области.

    Противник при этом потерял более 375 военнослужащих и три бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России полностью освободили Константиновку.

    Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о 29 освобожденных в июне населённых пунктах.

    В частности, в пятницу российские войска также освободили днепропетровскую Александровку. Днем ранее они взяли под контроль Пискуновку в ДНР. А до этого освободили  запорожские Копани и харьковское Украинское.

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    4 июля 2026, 11:11 • Новости дня
    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки

    Потери ВСУ при освобождении Константиновки превысили 13,5 тыс. человек

    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе операции по освобождению города Константиновка в ДНР украинские войска потеряли более 13,5 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники, сообщили в Минобороны.

    За время операции по освобождению Константиновки ВСУ потеряли порядка 13,5 тыс. военных, 14 танков и 200 орудий артиллерии, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, отмечает Минобороны.

    «В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тыс. украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1,4 тыс. автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО», – заявил Рудской.

    По его словам, город находится под полным контролем российских войск, а подразделения Южной группировки завершают зачистку кварталов от остатков украинских формирований. Противник отброшен на несколько километров от Константиновки, и штурмовые группы уже ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки.

    Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки. иПри штурме города российские подразделения разделили силы противника на отдельные очаги.

    За предшествующую неделю украинская армия потеряла на этом участке фронта более 500 солдат.

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    4 июля 2026, 04:18 • Новости дня
    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Захарова высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение стратегически важного населенного пункта в ДНР вскрыло нестыковки в заявлениях киевских властей об успехах ВСУ перед западными партнерами, заметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР, дипломат назвала это важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения вперед.

    «Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена!» – отметила в комментарии РИА «Новости» Захарова.

    Она обратила внимание на попытки главы киевского режима Владимира Зеленского обмануть западных союзников, когда он намеренно распространял ложную информацию о мнимых достижениях ВСУ.

    «Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы «успехи на поле боя», чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву», – указала она.

    Представитель МИД напомнила напутственные слова президента России Владимира Путина. который сказал: «Работайте, братья», и братья не подвели.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России, а также назвал руководство киевского режима лицедеями.

    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева о мнимых победах на руку России.

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    4 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Британский журналист: Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке

    Журналист Филлипс: Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке

    Британский журналист: Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский журналист Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе, назвал грандиозной победой освобождение Константиновки и выразил уважение российским бойцам.

    Британский журналист Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе, назвал освобождение Константиновки грандиозной победой, передает РИА «Новости». Он выразил глубокое уважение российским бойцам за их успехи.

    «Даже звезды на Кремль (стекло для кремлевских звезд)  изготовлены в Константиновке. Очень символичное место. И это грандиозная победа. Я выражаю свое почтение и уважение ребятам. И они идут дальше», – заявил Филлипс. Он добавил, что до полного освобождения Донбасса осталось совсем немного.

    Журналист также обратился к военнослужащим со словами поддержки, отметив гордость за их работу. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это ключом к освобождению всей территории ДНР, открывающим прямую дорогу на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской назвал этот город наиболее укрепленным районом обороны противника.

    Военный эксперт Василий Дандыкин констатировал выход российской армии на финальный рубеж перед Краматорском и Славянском.

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    4 июля 2026, 07:07 • Новости дня
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск затронул вопрос о присвоении генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину.

    В ходе доклада президенту командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев отметил подразделения, наиболее успешно действовавшие при освобождении Константиновки.

    «Наиболее успешно действовали воинские части и подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Груниса Антона Феликсовича и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Картавкина Александра Викторовича», – сказал он в ходе онлайн совещания.

    После доклада Картавкина, в ходе которого он рассказал о работе бойцов под его командованием в боях за Константиновку, президент обсудил вопрос о присуждении военнослужащему очередного звания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

    «Валерий Васильевич, вы в свое время докладывали мне о планах преобразования 4-й бригады в дивизию. Что касается Александра Викторовича, я посмотрел документы, он уже около года в этой должности», – отметил Путин.

    Он уточнил, что Картавкин дивизией командует, а все еще не генерал.

    «Прошу вас обратить на это внимание», – сказал президент.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки и заявил о непоколебимой вере в победу ВС России. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки.

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    4 июля 2026, 16:00 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку киевского режима ответить на массированный удар
    ВС России сорвали попытку киевского режима ответить на массированный удар
    @ Сергей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 4 июля отразили масштабную атаку, уничтожив сотни беспилотников и десять ракет «Фламинго», сообщило Минобороны.

    В ночь на 4 июля киевские власти попытались нанести комбинированный удар по российской территории с использованием крылатых ракет, реактивных систем залпового огня и дронов, указало ведомство в Max.

    В ходе отражения нападения военные сбили свыше 500 воздушных целей. Среди них оказались десять дальнобойных ракет «Фламинго», девять снарядов HIMARS над Белгородской областью и 494 беспилотных аппарата большой дальности.

    Уничтожение объектов велось под руководством главного командования ВКС России.

    «Попытка В. Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке действиями российских сил и средств ПВО была сорвана», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве отметили, что за июнь российские силы сбили около 13 тыс. воздушных целей, в производстве которых участвуют специалисты из европейских стран, включая Британию.

    Военное ведомство подчеркнуло, что попытки нанесения ущерба гражданским объектам не останутся без ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли массированные удары по логистическим центрам ВСУ.

    В середине июня средства противовоздушной обороны сбили четыре крылатые ракеты «Фламинго» и почти 1 тыс. беспилотников.

    Напомним, ВС России в пятницу полностью освободили Константиновку. Президент Владимир Путин подчеркнул особую важность освобождения этого города.

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    3 июля 2026, 23:37 • Новости дня
    Путин сообщил о создании полосы безопасности в трех областях Украины

    Президент России Владимир Путин заявил, что в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины планово создается полоса безопасности. Об этом глава государства сообщил на совещании в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

    На совещании с руководством Генерального штаба, состоявшемся на одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск, президент России Владимир Путин заявил, что формирование полосы безопасности является одним из ключевых направлений текущей боевой работы подразделений в зоне проведенияСВО, сообщает официальный сайт Кремля.

    Президент также отметил, что глубина буферной зоны будет определяться характером действий украинской стороны: чем интенсивнее будут удары ВСУ по российским объектам инфраструктуры, тем шире окажется создаваемая полоса безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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    4 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Западные СМИ сдержанно отреагировали на взятие Константиновки

    Reuters и AP сдержанно отреагировали на взятие Константиновки

    Западные СМИ сдержанно отреагировали на взятие Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные СМИ освещают новость о взятии российскими войсками Константиновки максимально скупо и используя предельно осторожные формулировки.

    Иностранная пресса с крайней неохотой реагирует на успехи российских войск, передает РИА «Новости». Агентство Reuters стало первым англоязычным изданием, выпустившим отдельную новость о докладе начальника Генштаба Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину.

    В свою очередь, Associated Press не стало посвящать взятию Константиновки отдельный материал. Издание включило эту информацию в более широкую статью о реакции российского лидера на удары Киева по гражданским объектам внутри России. Оба агентства проявляют максимальную осторожность в формулировках, отказываясь подтверждать позицию Москвы и ссылаясь на отсутствие комментариев со стороны Украины.

    При этом газета The New York Times в своем последнем материале вообще проигнорировала Константиновку. Издание лишь отметило, что российский президент получил подробные доклады от военного командования. Напомним, третьего июля Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. «Это ключ к освобождению всей территории ДНР», – заявил глава государства, добавив, что успех открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла ложные заявления Владимира Зеленского об успехах ВСУ.

    Военный эксперт Игорь Коротченко назвал потерю этого населенного пункта мощнейшим ударом по украинской пропаганде.

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    4 июля 2026, 03:11 • Новости дня
    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    ВС России прорвали рубежи обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    При освобождения Константиновки в ДНР подразделения ВС России разделили силы противника на отдельные очаги, которые были последовательно уничтожены, доложил президенту Владимиру Путину командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

    «Четвертая отдельная мотострелковая бригада в ходе боев за Константиновку наступала в левобережной части города. На подступах к городу и непосредственно в Константиновке противник подготовил четыре рубежа обороны, которые представляли собой систему залитых бетоном укрепрайонов. Здесь была создана практически неприступная оборона», – сообщил он в ходе доклада президенту.

    Генерал-майор Антон Грунис пояснил, что российские бойцы, наступая с разных направлений во взаимодействии с подразделением 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка, рассекли группировка противника на отдельные очаги, которые последовательно уничтожались.

    В настоящее время Константиновка находится под полным контролем российских сил. Завершаются мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, которые пытаются укрыться в подвалах и разрушенных строениях.

    Вечером 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки и заявил об особой важности освобождения населенного пункта. ВС России пресекли попытку группы солдат ВСУ прорваться в Константиновку.

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    4 июля 2026, 08:47 • Новости дня
    Украинские пограничники оказались в окружении под Харьковом
    Украинские пограничники оказались в окружении под Харьковом
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские пограничники из 11-го пограничного отряда оказались в окружении и отрезанными от снабжения в районе поселка Белый Колодезь в Харьковской области, сообщили в силовых структурах.

    Бойцы одиннадцатого пограничного отряда Вооруженных сил Украины попали в окружение в Харьковской области, сообщает РИА «Новости». Информацию об этом агентству подтвердили представители силовых структур.

    «Родственники украинских пограничников из 11-го пограничного отряда массово жалуются в украинских соцсетях на то, что их родные и близкие находятся в окружении без обеспечения в районе поселка Белый Колодезь в Харьковской области», – рассказали силовики.

    Населенный пункт Белый Колодезь располагается в Волчанском районе. Он играет роль ключевого логистического узла для снабжения украинской группировки восточнее Волчанска. Утрата контроля над поселком перережет пути сообщения для ВСУ, нарушит доставку провизии и боеприпасов, а также серьезно осложнит переброску резервов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские боевики понесли большие потери при обороне поселка Белый Колодезь.

    Несколькими днями ранее подразделения российской группировки «Север» нанесли поражение живой силе противника около этого населенного пункта.

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    4 июля 2026, 17:53 • Новости дня
    Военный эксперт Перенджиев: Украина доведена до отчаяния потерей Константиновки
    Военный эксперт Перенджиев: Украина доведена до отчаяния потерей Константиновки
    @ Сергей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В попытке атаки Украины по гражданским объектам в ответ на потерю Константиновки и в чувствительном ударе России по военным целям в Киеве нет ничего нового, но в реакции Киева чувствуется отчаяние, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Минобороны сообщило, что в ночь на субботу ВС России сорвали попытку киевского режима ответить на поражение в Константиновке.

    «В этой атаке чувствуется злоба – бессильная, но доведенная до отчаяния… Чувствуется, что на Украине напрягаются изо всех сил. Они хотели бы нанести нам как можно больший урон, но здесь срабатывают два фактора. Во-первых, наша ПВО действительно работает. А во-вторых, мы отвечаем сторицей – щедро отплачиваем им за каждую гадость, за каждый удар», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    По его словам, здесь проявляется важнейший феномен: Киев ведет войну не по классическим канонам, он избрал модель асимметричной террористической войны.

    «Этот термин появился у американцев применительно к сетевым структурам, которые сопротивлялись оккупации в Ираке. Но Киев довел его до фашистско-террористического абсолюта. Мы ведем классическую войну: уничтожаем живую силу, технику, системы тылового обеспечения, энергетику. А киевский режим по сусекам наскребает дефицитнейшие ресурсы – и направляет их не на линию боевого соприкосновения, а на удары по мирным жителям в тылу», – пояснил эксперт.

    Есть прямые жалобы командиров ВСУ – за месяц они не получили ни одного беспилотника. «Оказывается, применение дронов против мирного населения для Украины – приоритет. Такого не позволяли себе даже немецко-фашистские захватчики: они все-таки в первую очередь выбирали военные объекты, а массовое истребление мирных жителей начинали уже после оккупации. Здесь же метод обратный – целенаправленно тратить ресурсы на террор, а не на оборону фронта. Это фашистско-террористическая война новейшими средствами», – считает спикер.

    В ответ в России находят военно-технические, организационные и кадровые решения. «И данный случай как раз показывает, что мы уже добиваемся успехов: учимся сдерживать не только беспилотные удары, но и перехватывать ракеты, минимизировать ущерб, защищать мирных жителей», – подчеркнул собеседник.

    Что касается последовательности событий – чувствительный удар по военным целям в Киеве 2 июля, потеря Константиновки и сразу попытка атаки по гражданским объектам – здесь ничего нового.

    «Это фиксируется уже минимум два года: на любое продвижение российских войск и собственное бессилие Киев отвечает ударами по мирному населению. И чем дальше мы продвигаемся, особенно в боях за Славянск и Краматорск, тем сильнее коллективный Запад будет помогать Зеленскому наносить эти удары», – полагает Перенджиев.

    Эксперт напомнил о недавних заявлениях Владимира Зеленского по поводу желания получить лицензии на производство «Скальпелей», ATACMS, Storm Shadow. «Но это, скорее всего, попытка сменить картинку, ввести нас в заблуждение: мол, теперь это оружие украинского производства, и ни Франция, ни Британия не являются сторонами конфликта. На деле создать такое производство на Украине практически невозможно. Нужна серьезная инфраструктура, а мы планомерно выбиваем весь военно-промышленный комплекс», – добавил эксперт.

    На Украине есть мощные подземные сооружения еще советской постройки – в Киевском, Одесском, Закарпатском военных округах, рассчитанные на защиту от ядерных ударов. «Теоретически там можно что-то разместить. Но любое производство требует электроэнергии, которую мы выбиваем; требует подвоза материалов, сырья, того же горючего. Люди не будут жить под землей постоянно – они выходят на поверхность, а значит, мы можем наносить удары по местам их проживания, обеспечивающим структурам. Даже под землей их можно достать. Поэтому наша разведка будет работать, и удары будут наноситься постоянно, чтобы минимизировать угрозу российской территории», – прогнозирует собеседник.

    При этом в России идет плановая, а не спорадическая работа. «Если раньше мы еще как-то стеснялись бить по транспортным путям, то теперь наносим удары по железнодорожным мостам, локомотивам, составам. И это абсолютно правильный момент, потому что железная дорога – самый эффективный способ подвоза оружия, техники, боеприпасов. Автомобильным транспортом – это в разы труднее, мелкими партиями. Параллельно мы методично и планомерно выбиваем систему снабжения горючим: уничтожаем бензовозы, автозаправочные станции, обслуживающие ВСУ», – говорит эксперт.

    По его словам, президент России Владимир Путин в ходе совещания во вспомогательном командном пункте Объединенной группировки войск четко поставил задачу: не останавливаться, вышибать дальше и дальше, довести до состояния, при котором нечем и не на чем станет подвозить. «Ни бензина, ни патронов, ни боеприпасов. Чтобы вся система тылового обеспечения ВСУ превратилась в труху. Это уже не просто специальная военная операция в прежнем понимании. Это жесткое принуждение Зеленского к миру – разумеется, на российских условиях», – подытожил эксперт.

    По данным Минобороны, российские силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили масштабную атаку Украины, уничтожив 494 беспилотника, девять снарядов HIMARS над Белгородской областью и десять крылатых ракет «Фламинго».

    «Попытка В. Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке действиями российских сил и средств ПВО была сорвана», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве отметили, что только за июнь российские силы сбили около 13 тыс. воздушных целей, в производстве которых участвуют специалисты из европейских стран, включая Британию.

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    4 июля 2026, 04:58 • Новости дня
    МИД сообщил о предоставлении Прибалтикой воздушных коридоров ВСУ
    МИД сообщил о предоставлении Прибалтикой воздушных коридоров ВСУ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соседние республики позволили украинским беспилотникам использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», – сообщил он РИА «Новости».

    В последнее время беспилотники ВСУ неоднократно замечали в небе над странами Прибалтики. При этом руководство Эстонии, Латвии и Литвы ранее категорически отрицало выдачу разрешений на пролет дронов для атак по российским объектам.

    До этого председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев отмечал соучастие сопредельных государств в ударах по российским портам на Балтике. По его словам, маршруты полетов дронов требуют тщательной подготовки и обязательного согласования с властями стран, над которыми они проходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев  назвал сопредельные государства прямыми соучастниками ударов по российским портам. Профессор Диесен обвинил Прибалтику в помощи ВСУ с налетом БПЛА на Петербург. Туск заявил в мае о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике.

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    3 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск заявил, что не сомневается в том, что победа будет за Россией и ее воинами.

    В ходе совещания командир штурмового подразделения Ильдара Кунакбекова рассказал об обстановке в Константиновке.

     «Победа будет за нами», – сказал боец.

    «Спасибо, не сомневаюсь, спасибо большое», – ответил ему Путин.

    Президент в ходе заседания указал на то, что ВС России уверенно удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО.

    «Прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемый ими ежедневно», – добавил он, сообщила пресс-служба Кремля.

    В пятницу вечером Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент назвал одну из важных боевых задач в условиях атак ВСУ.


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