Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.22 комментария
Евраев сообщил о приостановке движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы
Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли из-за угрозы украинских БПЛА, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.
«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», – заявил губернатор в «Максе».
Он отметил, что силовые ведомства и министерство обороны продолжают работу. Ограничения будут действовать до отбоя сигнала об опасности атаки беспилотников.
Из-за перекрытия Московского проспекта власти оперативно изменили маршруты общественного транспорта. Автобусы пустили в объезд через Суздальское шоссе, а межмуниципальные рейсы временно отменили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отразили две атаки дронов ВСУ на Севастополь.
Силами противовоздушной обороны сбиты 11 БПЛА, летевших на Москву.