Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
При пожаре из-за падения беспилотника на Кубани пострадали три человека
В Темрюкском районе Краснодарского края загорелась территория промышленного объекта после падения дрона, ранения получили несколько сотрудников.
Атака дрона на промышленный объект в Краснодарском крае привела к ранению сотрудников, передает РИА «Новости». В настоящее время на месте инцидента работают оперативные и специальные службы.
«В Темрюкском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пострадали три человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь», – сообщил оперативный штаб региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе обломки беспилотников повредили четыре частных дома в Темрюкском районе Кубани.
Несколькими днями ранее рухнувшие фрагменты дрона подожгли местный завод в поселке Волна.
На территории предприятия этого же населенного пункта из-за падения обломков БПЛА пострадали четыре человека.