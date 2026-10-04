Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Маск предложил называть искусственный интеллект суперинтеллектом
Американский предприниматель Илон Маск поддержал инициативу президента США Дональда Трампа и предложил официально использовать термин «суперинтеллект» вместо привычного названия нейросетей.
Известный бизнесмен согласился с недавним решением американского руководства об изменении терминологии, передает РИА «Новости». В конце сентября глава государства подписал указ, который обязывает органы власти использовать новое определение для передовых вычислительных систем.
«Никакого больше ИИ. СИ (суперинтеллект – ред.). Так лучше», – написал Илон Маск в социальной сети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект» в официальных документах.
Руководители американских технологических компаний начали применять новое название для избежания негативных ассоциаций.
Вашингтон и Пекин договорились о создании специального канала связи по инцидентам с суперинтеллектом.