Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Воробьев наградил раненую при атаке БПЛА главу УИК из Подмосковья
Воробьев наградил раненую при атаке БПЛА главу УИК
Председатель участковой избирательной комиссии (УИК) Наталья Санайкина, получившая ранение во время атаки дрона, награждена орденом Преподобного Сергия Радонежского, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Воробьев отметил мужество женщины, которая не стала прерывать работу на выборах, несмотря на осколочные ранения ног.
«Отдельно хочу отметить Наталью Санайкину – председателя УИК из Ленинского округа. Во время атаки БПЛА ее дом был поврежден, сама Наталья получила осколочные ранения, но уже утром вернулась на свой избирательный участок. Ей вручил орден Преподобного Сергия Радонежского», – заявил Воробьев в Max.
Ранее губернатор сообщал, что в ночь на 20 сентября из-за падения обломков беспилотника дом председателя УИК № 1283 получил серьезные повреждения. Однако женщина вовремя открыла участок и продолжила работу в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты назвали ночную атаку на Россию попыткой Киева сорвать выборы в Госдуму.
В Центральной избирательной комиссии России почтили память членов участковых комиссий, погибших в результате целенаправленных атак ВСУ во время выборов депутатов Госдумы.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую в Запорожской области главу УИК Елену Астанину.