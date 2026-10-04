Воробьев наградил раненую при атаке БПЛА главу УИК из Подмосковья

Воробьев наградил раненую при атаке БПЛА главу УИК

Tекст: Вера Басилая

Воробьев отметил мужество женщины, которая не стала прерывать работу на выборах, несмотря на осколочные ранения ног.

«Отдельно хочу отметить Наталью Санайкину – председателя УИК из Ленинского округа. Во время атаки БПЛА ее дом был поврежден, сама Наталья получила осколочные ранения, но уже утром вернулась на свой избирательный участок. Ей вручил орден Преподобного Сергия Радонежского», – заявил Воробьев в Max.

Ранее губернатор сообщал, что в ночь на 20 сентября из-за падения обломков беспилотника дом председателя УИК № 1283 получил серьезные повреждения. Однако женщина вовремя открыла участок и продолжила работу в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты назвали ночную атаку на Россию попыткой Киева сорвать выборы в Госдуму.

В Центральной избирательной комиссии России почтили память членов участковых комиссий, погибших в результате целенаправленных атак ВСУ во время выборов депутатов Госдумы.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую в Запорожской области главу УИК Елену Астанину.