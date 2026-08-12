Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Всемирный банк: Доходы бедных украинцев рухнули на фоне обогащения элит
Всемирный банк сообщил о падении доходов беднейших украинцев на треть
Имущественное расслоение на Украине достигло критических масштабов, приведя к обнищанию миллионов пенсионеров и вынуждая граждан брать кредиты на базовые нужды, отмечают аналитики Всемирного банка.
По итогам 2025 года ситуация с доходами населения на Украине резко ухудшилась. Согласно докладу Всемирного банка, реальные заработки наиболее уязвимых домохозяйств упали более чем на 30%, тогда как обеспеченные слои населения стали богаче более чем на 10%, передает ТАСС.
Доля живущих за чертой бедности граждан выросла с 37% до 41,6% к концу прошлого года. Около 17% семей вынуждены оформлять займы исключительно для покрытия базовых жизненных потребностей, отмечают аналитики.
Катастрофическое положение с доходами населения подтверждают и киевские власти. Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев ранее отмечал, что из 10 млн украинских пенсионеров две трети находятся за гранью нищеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил о росте уровня бедности в стране до 37%. Позже этот украинский парламентарий назвал критической текущую экономическую ситуацию после переговоров с Международным валютным фондом.
При этом представители МВФ потребовали повысить стоимость электроэнергии и газа для населения со следующего года.