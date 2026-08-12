Всемирный банк: Доходы бедных украинцев рухнули на фоне обогащения элит

Всемирный банк сообщил о падении доходов беднейших украинцев на треть

Tекст: Тимур Шайдуллин

По итогам 2025 года ситуация с доходами населения на Украине резко ухудшилась. Согласно докладу Всемирного банка, реальные заработки наиболее уязвимых домохозяйств упали более чем на 30%, тогда как обеспеченные слои населения стали богаче более чем на 10%, передает ТАСС.

Доля живущих за чертой бедности граждан выросла с 37% до 41,6% к концу прошлого года. Около 17% семей вынуждены оформлять займы исключительно для покрытия базовых жизненных потребностей, отмечают аналитики.

Катастрофическое положение с доходами населения подтверждают и киевские власти. Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев ранее отмечал, что из 10 млн украинских пенсионеров две трети находятся за гранью нищеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил о росте уровня бедности в стране до 37%. Позже этот украинский парламентарий назвал критической текущую экономическую ситуацию после переговоров с Международным валютным фондом.

При этом представители МВФ потребовали повысить стоимость электроэнергии и газа для населения со следующего года.