Tекст: Ольга Иванова

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве старейшей столичной косметической фабрики «Свобода», передает РИА «Новости». Разбирательство инициировало в мае АО «Генезис» из-за долгов по двум займам 2025 года на 100 млн и 25 млн рублей.

На прошедшем заседании суд заменил заявителя на ООО «Актив», которое выплатило долг предприятия. Представитель нового кредитора пояснил, что компания является партнером фабрики и «с целью недопущения введения процедуры банкротства погасила ее долг перед «Генезисом».

Ранее в СМИ появлялась информация о возможной продаже фабрики структурам ГК «Черноголовка», с которой якобы связан «Генезис». Однако в пресс-службе «Свободы» опровергли эти слухи, подчеркнув, что предприятие работает в штатном режиме, наращивает производство, и никаких переговоров о сделке не ведется. Фабрика, основанная в 1843 году, выпускает известные бренды «Фтородент», «Пародонтол» и крем «Балет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о финансовой несостоятельности стритрейсерши Мары Багдасарян.

Весной Девятый арбитражный апелляционный суд закрыл дело о банкротстве нефтяной компании «Дулисьма».

В 2024 году столичный арбитраж завершил аналогичное разбирательство в отношении польской нефтегазовой компании PGNiG.