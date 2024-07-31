Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.8 комментариев
Суд в Москве прекратил дело о банкротстве польской нефтегазовой компании PGNiG
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве АО «Польская нефтяная и газовая промышленность» (PGNiG), возбужденному по заявлению столичной инспекции №36 Федеральной налоговой службы (ФНС) России, передает источник из зала суда.
Как сообщил источник РИА «Новости», заявитель просил ввести в отношении должника локальное производство по делу о банкротстве – конкурсное производство в отношении имущества PGNiG, находящегося на территории России.
«Суд определил прекратить производство по делу о банкротстве АО «Польская нефтяная и газовая промышленность», – огласил резолютивную часть определения суда судья Юрий Иванов.
Напомним, в марте инспекция ФНС №36 по Москве решила обратиться в столичный арбитражный суд с заявлением о банкротстве АО «Польская нефтяная и газовая промышленность» (PGNiG).