Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.9 комментариев
Суд в Москве прекратил дело о банкротстве участницы уличных гонок Багдасарян
Арбитражный суд Москвы принял решение о прекращении производства по делу о финансовой несостоятельности известной московской стритрейсерши Мары Багдасарян, сообщили в пресс-службе суда.
«Дело о банкротстве Багдасарян прекращено», – сообщили представители судебной инстанции, передает ТАСС.
Инициатором судебного разбирательства выступало управление Федеральной налоговой службы по Кировской области. Причины, побудившие налоговиков требовать признания гонщицы финансово несостоятельной, не разглашаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая гонщица накопила долги перед управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области. Напомним, что скандально известная любительница быстрой езды была пожизненно лишена права управления транспортными средствами еще в 2017 году.
Ранее Багдасарян уже несколько раз попадалась ГИБДД во время езды по Москве без водительских прав.