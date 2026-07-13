Главы Роскосмоса и НАСА собрались обсудить будущее МКС

Баканов и глава НАСА Айзекман собрались обсудить будущее МКС

Tекст: Антон Антонов

«Пилотируемый космос выведен из-под санкций, поэтому диалог у нас идет. Но, как вы понимаете, мы еще должны решить судьбу МКС перед тем, как думать, что будет после. До 2028 года точно эксплуатируем. Завтра у нас переговоры, может быть, будет продлено», – заявил Баканов в интервью ИС «Вести».

По его словам, в перспективе НАСА намерено создавать собственную станцию, а Россия – национальную орбитальную станцию.

Глава Роскосмоса добавил, что уже обсудил с Айзекманом подготовку к старту полета международного экипажа МКС. Он отметил полную вовлеченность американского коллеги, его осведомленность в советской, российской и американской космической истории, а также охарактеризовал отношения сторон как добрые и рабочие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Айзекман прилетел на Байконур, чтобы проводить международный экипаж на МКС.

Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол Байконура.

