Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.11 комментариев
Главы Роскосмоса и НАСА собрались обсудить будущее МКС
Баканов и глава НАСА Айзекман собрались обсудить будущее МКС
Утром 14 июля состоятся переговоры с главой НАСА Джаредом Айзекманом, стороны обсудят будущее МКС, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
«Пилотируемый космос выведен из-под санкций, поэтому диалог у нас идет. Но, как вы понимаете, мы еще должны решить судьбу МКС перед тем, как думать, что будет после. До 2028 года точно эксплуатируем. Завтра у нас переговоры, может быть, будет продлено», – заявил Баканов в интервью ИС «Вести».
По его словам, в перспективе НАСА намерено создавать собственную станцию, а Россия – национальную орбитальную станцию.
Глава Роскосмоса добавил, что уже обсудил с Айзекманом подготовку к старту полета международного экипажа МКС. Он отметил полную вовлеченность американского коллеги, его осведомленность в советской, российской и американской космической истории, а также охарактеризовал отношения сторон как добрые и рабочие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Айзекман прилетел на Байконур, чтобы проводить международный экипаж на МКС.
Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол Байконура.