Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
Грузинская церковь назвала главного европейского лоббиста ЛГБТ
Еврокомиссар по преодолению кризисов и равноправию Хаджа Лабиб настойчиво призывала патриархию Грузии помочь с популяризацией однополых браков, заявил телекомпании «Имеди» руководитель службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе.
По его словам, во время посещения Грузии в августе 2023 года Лабиб, тогда глава МИД Бельгии, прибыла в патриархию с «неожиданной просьбой».
«Мы тогда не предали это огласке из-за высокого уровня политической поляризации в обществе, – рассказал священнослужитель. – Лабиб сказала на встрече в патриархии, что у этого института достаточно высокое влияние на общество, которое сильно отстало от тенденций 21-го века и не приемлет однополые браки».
«После этого она сказала нам, что мы должны помочь с популяризацией однополых браков», – заявил Андриа Джагмаидзе.
«Когда мы стали задавать вопросы, Хабиб заявила, что не пришла дискутировать и ушла», – отметил представитель ГПЦ.
По его словам, Брюсселю, который резко критикует Тбилиси за законодательный запрет пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено), «не интересны настроения грузинского общества, приверженность к семейным ценностям, поэтому там называют такую позицию церкви по этому вопросу «российскими клише».