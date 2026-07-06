Грузинская церковь назвала главного европейского лоббиста ЛГБТ

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По его словам, во время посещения Грузии в августе 2023 года Лабиб, тогда глава МИД Бельгии, прибыла в патриархию с «неожиданной просьбой».

«Мы тогда не предали это огласке из-за высокого уровня политической поляризации в обществе, – рассказал священнослужитель. – Лабиб сказала на встрече в патриархии, что у этого института достаточно высокое влияние на общество, которое сильно отстало от тенденций 21-го века и не приемлет однополые браки».

«После этого она сказала нам, что мы должны помочь с популяризацией однополых браков», – заявил Андриа Джагмаидзе.

«Когда мы стали задавать вопросы, Хабиб заявила, что не пришла дискутировать и ушла», – отметил представитель ГПЦ.

По его словам, Брюсселю, который резко критикует Тбилиси за законодательный запрет пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено), «не интересны настроения грузинского общества, приверженность к семейным ценностям, поэтому там называют такую позицию церкви по этому вопросу «российскими клише».