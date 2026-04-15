Столтенберг заявил о возможном исчезновении НАТО через десять лет
Глава Минфина Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сомнения в долгосрочном существовании альянса, указав на возможность его распада в течение десяти лет.
Министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью датскому телеканалу TV2 заявил: «Не факт, что НАТО будет всегда. НАТО необязательно сохранится через ближайшие десять лет».
Он подчеркнул, что будущее альянса находится под вопросом, учитывая политическую ситуацию и позиции отдельных стран-участников, передает РИА «Новости».
Столтенберг напомнил, что президент США уже угрожал выйти из НАТО во время своего первого президентского срока в 2018 году. Он отметил, что тогда США сохранили членство в альянсе, однако в будущем ситуация может измениться.
«Никто не может с уверенностью сказать, насколько выход США из НАТО вероятен. Но когда такого рода заявления делает американский президент, надо относиться к ним серьезно», – заявил Столтенберг.
Он также подчеркнул, что подобные угрозы со стороны США не должны восприниматься легкомысленно и требуют тщательного анализа.
Ранее президент США заявил о намерении вывести США из НАТО.
Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала США и НАТО ознакомиться с трудами Фрейда.