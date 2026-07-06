Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
Мирошник заявил об использовании ПВО в Киеве для защиты складов
Система ПВО в Киеве нужна Владимиру Зеленскому для прикрытия военных складов, а не для защиты гражданских, которых он использует как «живой щит», заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
Президент Украины Владимир Зеленский использует системы ПВО в Киеве для прикрытия военных складов, а не для защиты гражданских, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
«Зеленому диктатору ПВО нужна не для защиты гражданских людей, а для прикрытия военных складов и военных производств, стянутых в столицу под зонтик ПВО», – написал дипломат.
По его словам, руководство страны превратило столицу в место концентрации военных производств и хранения боеприпасов.
Мирошник подчеркнул, что высокоточный удар российских сил по одному из таких объектов привел к множественным детонациям. Он добавил, что мирные жители используются украинским руководством в качестве живого щита для защиты военной инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Родион Мирошник назвал военные склады в Киеве легитимными целями для российских ударов.
Владимир Зеленский потребовал от западных стран срочно предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны.