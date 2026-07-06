Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Украины Владимир Зеленский использует системы ПВО в Киеве для прикрытия военных складов, а не для защиты гражданских, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Зеленому диктатору ПВО нужна не для защиты гражданских людей, а для прикрытия военных складов и военных производств, стянутых в столицу под зонтик ПВО», – написал дипломат.

По его словам, руководство страны превратило столицу в место концентрации военных производств и хранения боеприпасов.

Мирошник подчеркнул, что высокоточный удар российских сил по одному из таких объектов привел к множественным детонациям. Он добавил, что мирные жители используются украинским руководством в качестве живого щита для защиты военной инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Родион Мирошник назвал военные склады в Киеве легитимными целями для российских ударов.

Владимир Зеленский потребовал от западных стран срочно предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны.