Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
Барак Обама тайно возглавил подготовку демократов к президентским выборам
Axious узнал о негласном контроле Барака Обамы над Демократической партией
Опираясь на рекордную 96-процентную поддержку демократов, бывший президент США Барак Обама взял на себя роль теневого наставника при подготовке партии к выборам 2028 года, пишут СМИ.
Экс-президент остается самым популярным демократом в стране с рейтингом одобрения 96%, пишет Axios. В июне ведущие политики совершили визит в Чикаго на открытие президентского центра, продемонстрировав фактическое лидерство политика.
Сам политик предпочитает действовать кулуарно. «То, что я пытался сделать, так это перейти от роли игрока к роли тренера», – заявил он в недавнем интервью. Политик регулярно общается с восходящими звездами партии и помогает разрабатывать стратегию по искусственному интеллекту.
Влияние бывшего главы государства прослеживалось в ходе предыдущих избирательных кампаний. Он поддерживал Хиллари Клинтон, помогал консолидировать элиты вокруг Джо Байдена, а позднее участвовал в кампании по отстранению последнего от участия в выборах 2024 года.
Для сохранения культурной значимости экс-президент спродюсировал исторический комедийный сериал для HBO и регулярно появляется на крупных спортивных мероприятиях. Будущее партии в 2028 году напрямую определит его собственное историческое наследие на фоне противостояния с Дональдом Трампом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили крайне сильные позиции клана Барака Обамы внутри Демократической партии.
Бывший президент США намеревался выступить в роли объединяющего фактора между демократами.
Ранее политик советовал Джо Байдену серьезно оценить перспективы своей предвыборной кампании.