  • Новость часаОбама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Россия должна признать себя врагом Запада

    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

    20 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    15 комментариев
    18 июля 2024, 20:19 • Новости дня

    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры

    Обама заявил, что Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры

    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама высказал мнение, что действующему президенту Джо Байдену следует задуматься о том, насколько его кандидатура будет конкурентоспособна на предстоящих выборах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

    По данным издания, в последнее время Обама говорил своему окружению, что Байден отдаляется от победы, и он считает необходимым, чтобы президент серьезно оценил перспективы своей кампании, передает РИА «Новости».

    Несмотря на то, что Обама выступал в поддержку Байдена после его неудачи на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, он выражает беспокойство из-за продолжающегося снижения рейтингов Байдена.

    Следующие дебаты между Байденом и Трампом запланированы на 10 сентября, а президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

    Ранее Байден заявил о готовности отказаться от выборов в случае проблем со здоровьем. Также собеседники издания Axios сообщали, что Байдена могут убедить выйти из президентской гонки в ближайшие дни.

    18 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии
    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США по установке дальнобойных вооружений в Германии.

    «Я не исключаю никакие варианты», – передает ТАСС его слова.

    При этом Рябков подчеркнул, что Москва предпримет «компенсационные меры» в случае, если Германия пойдет на эскалацию напряженности.

    «Если представители правительства ФРГ считают оправданным начинать эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в Калининградской области, Москва будет реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтет наиболее приемлемым», – заверил он.

    Министр обороны Германии Борис Писториус тем временем назвал размещение ракет США в Германии ответом на «Искандеры» под Калининградом.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон принял решение о размещении на территории Германии ракет с целью отвлечь внимание от неудач президента США Джо Байдена.

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    17 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политологи из России и США вели закрытые переговоры по теме урегулирования украинского кризиса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    «Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов (но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств) с американцами», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, в частности, российские эксперты задали американским коллегам вопрос, поддержат ли США отмену запрета русского языка на Украине при урегулировании конфликта, на что получили ответ: «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины – им самим решать».

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

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    18 июля 2024, 14:54 • Новости дня
    Американист объяснил обнаружение ковида у Байдена

    Дробницкий: Ковид у Байдена нужен Демпартии для выработки нового плана

    Американист объяснил обнаружение ковида у Байдена
    @ Oliver Contreras/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джо Байден в любой момент может сказать, что он устал и уходит с поста президента. Другое дело, что это решение не поддержит его семья, особенно сейчас, когда внутри Демпартии начинается подковерная борьба, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Напомним, лидер демократов в Cенате предложил Байдену отказаться от участия в выборах, а Белый дом объявил, что президент заразился коронавирусом.

    «Давление на Джо Байдена растет. Число представителей Демпартии, которые выступают за его отказ от участия в выборах, увеличивается. Так, Нэнси Пелоси, Адам Шифф, Чак Шумер уже обратились к нему с вежливой просьбой отойти в сторону. Хранят публичное молчание пока кланы Клинтонов и Обамы», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    При этом сам Байден не готовит для себя «путей отхода», считает эксперт. «Либеральные журналисты постоянно задают политику один и тот же вопрос: не отдать ли бразды правления Камале Харрис или другому демократу. Байдену приходится на это реагировать. Один из его ответов был о том, что если здоровье не позволит исполнять обязанности президента, то он задумается о выходе из гонки. Но на мой взгляд, этой реплике не стоит придавать большого значения», – уточнил собеседник.

    По его мнению, Байден в любой момент может сказать, что устал и покидает пост президента. Другое дело, что это решение не поддержит его окружение и семья, особенно сейчас, когда в Демпартии начинается подковерная борьба.

    «Внутри Демпартии есть две группы. Первая – те, кто создает для Байдена «пузырь» – жена Джилл и люди вокруг нее, бюрократы, которые заботятся о своих рабочих местах, и власти. Вторая – это политическая сила, понимающая, что выборы они проигрывают, а потому требуют немедленно заменить Байдена. Но такой шаг потребует признания ошибок нынешней администрации и смены многих чиновников», – пояснил Дробницкий.

    Борьба между этими группами особенно обострится по завершении съезда Республиканской партии. «После покушения на Трампа и назначение Вэнса кандидатом в вице-президенты демократам нужно решить, что делать дальше. В такой ситуации отправлять Байдена в Неваду было бы странным», – указал политолог. Он напомнил, что в Лас-Вегасе у президента США должно было пройти открытое предвыборное мероприятие и совещание со спонсорами, но из-за ковида он их пропустит.

    «Да, иногда сигара – это просто сигара. Но больше верится в гипотезу о том, что окружение Байдена решило его спрятать, взять паузу, чтобы провести совещания, обдумать дальнейшие шаги», – допустил аналитик.  Эксперт не исключает, что спонсоры на встрече с Байденом могли попросить его покинуть президентскую гонку и пригрозить перенаправить средства, например, на демократов, которые переизбираются в Сенат.

    А поскольку в партии раскол, то это обязательно попало бы в прессу. «В такой ситуации американского президента нужно держать подальше от СМИ. Поэтому у него ковид, ему нужно попить чайку с лимоном», – сыронизировал спикер.  

    Однако пока Байден лечится, может пройти официальное голосование по его выдвижению на выборы. «21 июля состоится заседание Национального комитета Демократической партии. На нем будут подтверждены полномочия делегатов, избранных в ходе праймериз. Теоретически уже 22 июля Байдена могут выдвинуть кандидатом в президенты от партии, минуя сам съезд. Провернуть это удастся через виртуальную мини-конференцию и удаленное голосование. Причем, как говорят демократы, правила Национального комитета этого не запрещают», – детализировал американист.  

    Но до тех пор стоит ожидать подковерной борьбы. «Очень многое будет зависеть от того, чья возьмет. Если победит группа Байдена, то есть бюрократы, она должна будет предпринять усилия для того, чтобы усмирить фронт внутри Демократической партии. Если же верх возьмет другая политическая сила, то произойдет переформатирование либерального истеблишмента, а на это у них не так много времени», – заключил Дробницкий.

    Ранее лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки, заявив, что так будет лучше «для страны и партии». Как сообщает ABC News, «откровенный разговор один на один» Шумера и Байдена состоялся в субботу в городе Рехобот-Бич штата Делавэр.

    По информации источников телеканала, Шумер также провел встречу с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, и оба они согласились призвать Национальный комитет Демократической партии отложить запланированное на этот месяц процесс номинации.

    Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании», – уточнил он.

    Тем временем Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Однако западная пресса и пользователи Сети подвергли сомнению правдивость диагноза. Так, издание Politico отмечает, что борьба Байдена с болезнью происходит на фоне того, что лидер страны противостоит широко распространенному среди коллег-демократов мнению, что у него нет сил баллотироваться на следующий срок.

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    18 июля 2024, 00:14 • Новости дня
    Лавров призвал США «смириться с реальностью»

    Лавров предложил США перестать претендовать на право «решать все и вся везде»

    Лавров призвал США «смириться с реальностью»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США «надо просто смириться с реальностью» и отказаться от амбиций решать «все и вся», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя Лавров заявил, что при новом многополярном миропорядке США должны «перестать претендовать на то, что будут решать все и вся везде», передает ТАСС.

    Он заявил, что «многополярный мир – это реальность, это не то, что кто-то придумал». Лавров отметил, что роль стран БРИКС в мировом ВВП растет – «сейчас даже пятерка основателей БРИКС уже пару лет назад по объему валового национального продукта, по паритету покупательной способности опередила страны Группы семи». С расширением БРИКС «соотношение будет увеличиваться», сказал он.

    Напомним, Лавров заявил, что страны стремятся обезопасить себя, процесс дедолларизации не остановить. К саммиту в Казани министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС представят рекомендации по созданию альтернативных платежных систем, на саммите планируется обсудить реформы МВФ и ВТО.

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    18 июля 2024, 01:45 • Новости дня
    Белый дом объявил о коронавирусе у Байдена

    Белый дом объявил об уходе Байдена на самоизоляцию из-за коронавируса

    Белый дом объявил о коронавирусе у Байдена
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, он планирует оставаться на самоизоляции в резиденции в Делавэре, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Организаторы конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе, посвященной сотрудничеству США с латиноамериканскими странами, сообщили, что Байден предупредил их об отмене запланированного выступления из-за положительного теста на коронавирус, передает РИА «Новости».

    Жан-Пьер подтвердила, что Байден «вслед за своим первым мероприятием в Лас-Вегасе получил положительный тест на COVID-19». На самоизоляции он намерен продолжить выполнять обязанности главы американского государства. Жан-Пьер отметила, что Байден вакцинирован, у него мягкие симптомы COVID-19.

    Как сообщает пресс-пул Белого дома, сам Байден на вопрос о своем самочувствии ответил: «Я чувствую себя хорошо». Он был без медицинской маски и самостоятельно поднялся на борт самолета, передает ТАСС.

    Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем, хотя прежде говорил, что пойдет на это только по воле Бога.

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    18 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    В Минобороны Армении появился представитель армии США
    В Минобороны Армении появился представитель армии США
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель госсекретаря США Узра Зея армянской газете Hetq подтвердила информацию о том, что в Минобороны Армении будет работать представитель американской армии.

    «Это долгожданное событие, которое знаменует собой новую фазу стратегического партнерства между Штатами и Арменией», – цитирует ее Арменпресс.

    По словам Зея, эта мера направлена на углубление сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности между двумя странами.

    При этом замгоссекретаря США отметила, что подробности работы разглашаться не будут.

    Ранее в Армении начались совместные с США учения Eagle Partner 2024.

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    18 июля 2024, 08:32 • Новости дня
    Байден заявил об усталости от Маска

    Джо Байден заявил, что устал от Илона Маска и его «богатых друзей»

    Байден заявил об усталости от Маска
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден раскритиковал миллиардера Илона Маска и его богатых дружков, которые хотят «купить выборы», и призвал поддержать демократов.

    Байден написал об усталости от Маска и его богатых дружков, которые «пытаются купить выборы», в личном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Кроме того, президент США прикрепил ссылку на сайт для пожертвований Демократической партии. Она проиллюстрирована фото Трампа и Маска, там же размещен призыв победить бывшего президента США, передает РИА «Новости».

    Издание The Wall Street Journal сообщило, что Илон Маск планирует выделять 45 млн долларов в месяц в поддержку предвыборной кампании Трампа. Сам бизнесмен опроверг эту информацию.

    Ранее Маск сравнил Трампа с Рузвельтом по «крутости» и заявил, что полностью его поддерживает и надеется на его быстрое выздоровление после покушения.

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    18 июля 2024, 01:15 • Новости дня
    Россиянин Марченко приговорен к трем годам тюрьмы в США

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в США приговорил россиянина Максима Марченко к трем годам тюрьмы по делу о контрабанде микроэлектроники двойного назначения, сообщили в окружном суде Южного округа Нью-Йорка.

    Представитель суда сообщил, что Марченко назначено наказание в виде «36 месяцев тюрьмы и трех лет под надзором», передает РИА «Новости».

    Напомним, Марченко арестовали в США осенью 2023 года. В 2024 году россиянин признал вину по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде OLED-микродисплеев, которые могут применяться в приборах ночного видения или оптических прицелах.

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    18 июля 2024, 02:55 • Новости дня
    Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена выйти из президентской гонки

    Reuters сообщило о призыве лидера демократов в Сенате США Шумера к Байдену выйти из президентской гонки

    Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена выйти из президентской гонки
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил президенту страны Джо Байдену, что тому следует отказаться от борьбы за пост главы американского государства, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, Шумер заявил Байдену, что так будет лучше «для страны и Демократической партии». ABC News сообщил, что встреча состоялась в субботу в городе Рехобот-Бич штата Делавэр. Шумер назвал ее «хорошей». Телеканал заявил, что после встречи Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис призвали Демократическую партию перенести процесс номинации, передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. Позднее Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию.

    Коментарии (6)
    18 июля 2024, 18:15 • Новости дня
    СМИ рассказали, когда Байден выйдет из президентской гонки

    Axios: Байдена убедят выйти из президентской гонки в ближайшие дни

    СМИ рассказали, когда Байден выйдет из президентской гонки
    @ Bonnie Cash/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент США Джо Байден перестанет быть кандидатом от демократов, заявили анонимно несколько высокопоставленных членов Демократической партии.

    Растущее давление со стороны лидеров партии в Конгрессе и близких друзей убедит Байдена выйти из президентской гонки, сообщили собеседники Axios, передает РИА «Новости».

    По их мнению, политик объявит, что перестает претендовать на пост президента уже на этих выходных.

    Демократы переживают не только из-за низких шансов Байдена на победу, но и из-за того, что его неудачи могут привести к потере большинства в Сенате и не дадут «отбить» у республиканцев нижнюю палату в ноябре.

    Ранее Байден в интервью не смог вспомнить имя и фамилию министра обороны Ллойда Остина.

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    18 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Вэнс официально согласился участвовать в выборах в США вместе с Трампом

    Вэнс официально дал согласие баллотироваться на пост вице-президента США

    Вэнс официально согласился участвовать в выборах в США вместе с Трампом
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Джеймс Дэвид Вэнс официально сообщил, что согласен баллотироваться на пост вице-президента США в команде с Дональдом Трампом, который претендует на должность главы американского государства.

    Вэнс заявил на национальном съезде республиканцев в Милуоки (штат Висконсин), что «польщен» предложением баллотироваться от Республиканской партии и с благодарностью принимает это предложение, передает ТАСС.

    Он прокомментировал покушение на Трампа: «Хотел бы, чтобы все американцы посмотрели видео того, как четверть дюйма отделила убийцу от того, чтобы забрать его жизнь».

    Как заявил Вэнс, противники Трампа утверждали, что тот «тиран», которого необходимо «остановить любой ценой», но Трамп «ответил тем, что призвал к национальному единству и спокойствию прямо сразу после того, как убийце почти удалось лишить его жизни».

    Вэнс призвал «подумать о всей той лжи», которую распространяли про Трампа, а затем «взглянуть на фото, где он, непокорно вскидывая кулак, поднимается на ноги в Пенсильвании, и вся Америка была рядом с ним».

    По мнению Вэнса, действующий президент США Джо Байден, будучи «карьерным политиком», поддержал в разные годы невыгодные торговые соглашения с Мексикой и Китаем, которые лишили американцев «бесчисленного числа» рабочих мест. США оказались заполнены «дешевыми китайскими товарами, дешевой иностранной рабочей силой», а также «смертельным фентанилом из Китая».

    Вэнс подчеркнул проблему наркозависимости в США и заявил, что ответственность за нее несет «американский правящий класс».

    Кроме того, Байден «поддержал разрушительное вторжение в Ирак», заявил Вэнс. Он заверил, что Трамп в случае победы на выборах станет применять военную силу за рубежом лишь в том случае, когда не окажется другого выхода.

    По его словам, «Байден облажался, и обществу пришлось за это платить».

    Вэнс заявил, что США «нужен такой лидер, который не пляшет под дудку крупного бизнеса, а отвечает перед рабочими, теми, кто является членами профсоюза, и теми, кто не является». «Лидер, который не продается транснациональным корпорациям, а будет защищать американские компании и американскую промышленность», – заявил Вэнс, отметив, что прежде власти США «раз за разом подводили» свой народ.

    Союзники США сами будут нести ответственность за обеспечение своей безопасности и поддержание мира, заверил он.

    Напомним, Трамп стал официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии США, съезд которой проходит в штате Висконсин. При этом кандидатом в вице-президенты выбран Вэнс – сенатор от штата Огайо, которого действующий президент Джо Байден уже назвал «клоном Трампа во всех вопросах».

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    17 июля 2024, 22:26 • Новости дня
    Лавров подчеркнул невозможность остановить процесс дедолларизации

    Tекст: Антон Антонов

    Страны стремятся обезопасить себя, процесс дедолларизации не остановить, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По итогам участия в заседаниях СБ в качестве председателя Лавров напомнил: «Недавно Саудовская Аравия, протекли сведения, что в условиях, когда Соединенные Штаты и весь коллективный Запад хотят своровать российские деньги, они думают о том, как бы поменьше зависеть от доллара». Министр подчеркнул, что «процесс дедолларизации идет, его не остановить», передает ТАСС.

    Он отметил, что к саммиту в Казани министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС представят рекомендации по созданию альтернативных платежных систем. Лавров указал, что на «прошлогоднем саммите БРИКС» Бразилия «активно продвигала идею создания альтернативных платежных платформ».

    Кроме того, на саммите в Казани планируется обсудить реформы МВФ и ВТО. Лавров отметил, что США контролируют «пакет голосов, который им принадлежит, где-то там около 15». В соответствии с правилам и МВФ это дает им возможность «блокировать решение». Он указал, что БРИКС выступает за необходимость «перераспределения этих квот», это станет «одним из главных экономических, финансовых вопросов на саммите БРИКС».

    Также Лавров указал, что США заблокировали работу Органа ВТО по разрешению споров, когда экономика Китая стала обгонять американскую. В результате жалобы Китая на протекционистские меры США не рассматриваются.

    По словам министра, данные темы окажутся и среди основных вопросов саммита G20.

    Напомним, председательство в объединении БРИКС перешло к России с 1 января 2024 года, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием председательства станет саммит глав государств БРИКС в октябре 2024 года в Казани.

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    18 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Байден забыл имя шефа Пентагона

    Байден не смог вспомнить имя шефа Пентагона и назвал его просто чернокожим мужчиной

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в интервью телеканалу BET не смог вспомнить имя и фамилию министра обороны Ллойда Остина и назвал его просто «чернокожим мужчиной», следует из видео в соцсети.

    «Посмотрите на то, с какой критикой я сталкиваюсь из-за того, что я назначил на пост министра обороны того чернокожего мужчину. <…>. Я имею в виду, с критикой из-за того, кого я назначил на посты», – цитирует ТАСС Байдена.

    После того как он забыл имя Остина, президент США упомянул судью Верховного суда Кетанджи Браун Джексон – тоже темнокожую, что вызвало сомнение, вспомнил ли Байден, кто занимает пост главы Пентагона или же Браун была им упомянута в связи с тем, что она высокопоставленная афроамериканка.

    Видеозапись с конфузом Байдена широко разошлась в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Консервативный портал TheBlaze написал, что Байден «совсем спекся». Страница RNC Research, которая связана с командой Дональда Трампа, отреагировала на слова Байдена эмодзи «головокружение».

    В то же время комментаторы в соцсети X посчитали, что Байден «совсем плох».

    Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил президенту страны Джо Байдену, что тому следует отказаться от борьбы за пост главы американского государства.

    Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. Позднее Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию.

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    18 июля 2024, 10:35 • Новости дня
    В МИД выразили беспокойство из-за биолабораторий США у границ России

    Рябков: Россия обеспокоена биологической деятельностью при участии США вблизи своих границ

    Tекст: Вера Басилая

    Россия регулярно выражает глубокую обеспокоенность в связи с военной биологической деятельностью, проводимой при участии США вблизи границ России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на открытии международной конференции «Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС».

    Рябков заявил, что биологические лаборатории размещает американское военное ведомство вблизи российских границ далеко за пределами США, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны выявило более 50 причастных к биолабораториям США на Украине.

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    18 июля 2024, 13:48 • Новости дня
    В МИД заявили об отсутствии предпочтений по кандидатам на выборах в США

    Замглавы МИД Рябков: У России нет предпочтений по кандидатам в президенты США

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не вмешивается в выборы других стран, не имеет предпочтений по тому, кто станет президентом США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что говорить о шансах на избрание президентом США того или другого претендента преждевременно и неуместно, передает ТАСС.

    По его словам, признаков того, что какая-либо из партий в США изменит свой подход по Украине, проявит «больший здравый смысл» к повестке дня отношений с Россией, нет.

    «Будем продолжать диалог с любой администрацией, с уважением отнесемся к выбору американцев», – подчеркнул Рябков.

    Ранее источник в Республиканской партии США заявлял, что если Трамп победит на американских выборах, то он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе президентского срока Дональда Трампа Москва и Вашингтон сохраняли диалог друг с другом.

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