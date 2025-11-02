Советник Байдена назвал болезнь президента «пощечиной Бога»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заболевание коронавирусом, перенесенное Джо Байденом во время предвыборной кампании, стало для него «пощечиной Бога», сообщает ТАСС со ссылкой на книгу журналиста Джонатана Карла.

Советник Байдена пояснил: «Бог подавал нам какие-то сигналы. А потом он шлепнул его по лицу, заразив ковидом». По данным Карла, Байден не смог сам заявить о снятии кандидатуры из-за тяжелого состояния, вызванного болезнью и проявлениями когнитивных нарушений. Вместо выступления в прямом эфире, команда президента предпочла опубликовать письменное заявление, а с обращением к нации политики выступили немного позже.

