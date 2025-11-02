С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Советник Байдена назвал болезнь президента «пощечиной Бога»
Коронавирус, которым Джо Байден заразился во время борьбы с Дональдом Трампом за пост президента США, стал для него пощечиной Бога, заявил его советник, слова которого в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» приводит журналист Джонатан Карл.
Советник Байдена пояснил: «Бог подавал нам какие-то сигналы. А потом он шлепнул его по лицу, заразив ковидом». По данным Карла, Байден не смог сам заявить о снятии кандидатуры из-за тяжелого состояния, вызванного болезнью и проявлениями когнитивных нарушений. Вместо выступления в прямом эфире, команда президента предпочла опубликовать письменное заявление, а с обращением к нации политики выступили немного позже.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что президент Байден запретил спасать американских астронавтов с МКС до выборов.
Белый дом уволил консультантов Байдена, чтобы ускорить строительство бального зала.
Конгресс ранее признал недействительными указы Байдена о помилованиях.