Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.12 комментариев
Маск рассказал о запрете Байдена спасать астронавтов с МКС до выборов
Маск рассказал о приказе Байдена не спасать экипаж Starliner до выборов
Американский миллиардер Илон Маск рассказал, что администрация Джо Байдена запретила спасать экипаж Starliner до выборов президента США, несмотря на аварийную ситуацию.
Джо Байден отдавал указание не проводить спасательную операцию для американских астронавтов на Международной космической станции до завершения выборов в США, сообщил миллиардер Илон Маск во время подкаста комика Джо Рогана, передает РИА «Новости».
«Мне сказали, что из Белого дома были указания о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», – отметил Маск.
Он добавил, что объяснения подобного рода не стали для него неожиданностью со стороны экс-администрации США. Маск также согласился с Роганом, что подобные политические решения должны быть противозаконными.
Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор в июне прошлого года стали первым испытательным экипажем нового корабля Boeing Starliner. Их миссия должна была завершиться в течение недели, однако неполадки с двигателем и утечка гелия при стыковке с МКС привели к затяжному тесту.
Ранее датский астронавт Андреас Могенсен заявил, что слова Илона Маска о якобы оставленных по политическим причинам астронавтах НАСА на орбите являются ложью.
Космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, среди которых был и российский космонавт Александр Горбунов, завершил миссию и успешно приводнился у побережья Флориды 19 марта.