Маск рассказал о запрете Байдена спасать астронавтов с МКС до выборов

Маск рассказал о приказе Байдена не спасать экипаж Starliner до выборов

Tекст: Вера Басилая

Джо Байден отдавал указание не проводить спасательную операцию для американских астронавтов на Международной космической станции до завершения выборов в США, сообщил миллиардер Илон Маск во время подкаста комика Джо Рогана, передает РИА «Новости».

«Мне сказали, что из Белого дома были указания о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», – отметил Маск.

Он добавил, что объяснения подобного рода не стали для него неожиданностью со стороны экс-администрации США. Маск также согласился с Роганом, что подобные политические решения должны быть противозаконными.

Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор в июне прошлого года стали первым испытательным экипажем нового корабля Boeing Starliner. Их миссия должна была завершиться в течение недели, однако неполадки с двигателем и утечка гелия при стыковке с МКС привели к затяжному тесту.

Ранее датский астронавт Андреас Могенсен заявил, что слова Илона Маска о якобы оставленных по политическим причинам астронавтах НАСА на орбите являются ложью.

Космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, среди которых был и российский космонавт Александр Горбунов, завершил миссию и успешно приводнился у побережья Флориды 19 марта.