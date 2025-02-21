Датский астронавт обвинил Илона Маска во лжи

Датский астронавт Могенсен опроверг обвинения Маска в преднамеренном оставлении астронавтов на МКС

Tекст: Мария Иванова

Маск вступил в ожесточенную полемику с датским астронавтом Андреасом «Энди» Могенсеном, который раскритиковал заявление миллиардера о том, что бывший президент Джо Байден якобы оставил на Международной космической станции (МКС) двух американских астронавтов, пишет The Guardian.

Маск заявил в эфире Fox News, что астронавты НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс якобы были оставлены на орбитальной станции по «политическим причинам»

Могенсен, имеющий опыт полетов на МКС, в том числе на борту SpaceX Crew Dragon, охарактеризовал это заявление как «вранье». Он напомнил, что Маск сам часто критикует недостаточную честность средств массовой информации.

В ответ Маск назвал Могенсена «полностью недееспособным» и утверждал, что SpaceX могла вернуть астронавтов несколько месяцев назад, но не предоставил никаких деталей по этому поводу.

Первоначально Уилмор и Уильямс должны были вернуться на Землю после краткосрочной миссии на борту Boeing Starliner, но технические проблемы вынудили НАСА принять решение об их возврате на SpaceX Crew-9. Миссия Crew-9 стартовала в сентябре и отправила на станцию экипаж из двух человек вместо четырех. Возвращение астронавтов было перенесено с февраля на март из-за задержек SpaceX в подготовке следующей миссии Crew-10.

Могенсен подчеркнул, что возвращение астронавтов вместе с Crew-9 было запланировано еще в сентябре прошлого года, и отметил, что Маск не отправлял никакой спасательной миссии, чтобы забрать их раньше. Он также выразил уважение к достижениям Маска и его компаниям, но подчеркнул, что факты остаются неизменными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск заявил о необходимости возвращения МКС с орбиты из-за низкой эффективности станции и предложил сосредоточиться на полетах на Марс.

Между тем астронавт НАСА с украинскими корнями вошел в экипаж российского «Союза МС-29».