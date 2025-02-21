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Датский астронавт обвинил Илона Маска во лжи
Датский астронавт Могенсен опроверг обвинения Маска в преднамеренном оставлении астронавтов на МКС
Илон Маск заявил, что администрация Байдена намеренно оставила астронавтов на Международной космической станции для политических целей, но датский астронавт Андреас Могенсен опроверг это заявление, назвав его ложью, пишет The Guardian.
Маск вступил в ожесточенную полемику с датским астронавтом Андреасом «Энди» Могенсеном, который раскритиковал заявление миллиардера о том, что бывший президент Джо Байден якобы оставил на Международной космической станции (МКС) двух американских астронавтов, пишет The Guardian.
Маск заявил в эфире Fox News, что астронавты НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс якобы были оставлены на орбитальной станции по «политическим причинам»
Могенсен, имеющий опыт полетов на МКС, в том числе на борту SpaceX Crew Dragon, охарактеризовал это заявление как «вранье». Он напомнил, что Маск сам часто критикует недостаточную честность средств массовой информации.
В ответ Маск назвал Могенсена «полностью недееспособным» и утверждал, что SpaceX могла вернуть астронавтов несколько месяцев назад, но не предоставил никаких деталей по этому поводу.
Первоначально Уилмор и Уильямс должны были вернуться на Землю после краткосрочной миссии на борту Boeing Starliner, но технические проблемы вынудили НАСА принять решение об их возврате на SpaceX Crew-9. Миссия Crew-9 стартовала в сентябре и отправила на станцию экипаж из двух человек вместо четырех. Возвращение астронавтов было перенесено с февраля на март из-за задержек SpaceX в подготовке следующей миссии Crew-10.
Могенсен подчеркнул, что возвращение астронавтов вместе с Crew-9 было запланировано еще в сентябре прошлого года, и отметил, что Маск не отправлял никакой спасательной миссии, чтобы забрать их раньше. Он также выразил уважение к достижениям Маска и его компаниям, но подчеркнул, что факты остаются неизменными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск заявил о необходимости возвращения МКС с орбиты из-за низкой эффективности станции и предложил сосредоточиться на полетах на Марс.
Между тем астронавт НАСА с украинскими корнями вошел в экипаж российского «Союза МС-29».