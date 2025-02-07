Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Астронавт НАСА с украинскими корнями вошел в экипаж российского «Союза МС-29»
Астронавты НАСА Кристофер Уильямс и Анил Менон Самойленко вошли в экипажи «Союза МС-28» и «Союза МС-29», что станет их первыми космическими полетами.
В составе экипажей российских космических кораблей «Союз МС-28» и «Союз МС-29», которые отправятся к МКС, проведены изменения. Астронавт НАСА Кристофер Уильямс назначен в основной экипаж 74-й длительной экспедиции на «Союзе МС-28», который стартует осенью 2025 года. Вместе с ним в экипаж входят космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, сообщает ТАСС.
В состав экипажа «Союза МС-29», запуск которого намечен на лето 2026 года, включен астронавт НАСА Анил Менон Самойленко. Российский космонавт Сергей Корсаков покинул этот экипаж. Эти миссии станут первыми космическими полетами для обоих астронавтов.
Анил Менон Самойленко – подполковник Военно-воздушных сил США, врач скорой помощи. Был хирургом НАСА и медицинским директором SpaceX, прежде чем был выбран кандидатом в астронавты. Родился 15 октября 1976 года в Миннеаполисе в семье украинских и индийских иммигрантов.
Также стало известно, что российские космонавты Олег Платонов и Олег Артемьев назначены в экипажи миссий американских космических кораблей Crew Dragon. Платонов включен в экипаж миссии Crew-11, старт которой планируется во второй половине 2025 года. Артемьев примет участие в миссии Crew-12, стартующей в первой половине 2026 года. Начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов ранее сообщал о такой возможности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США могут предложить России совместный полет на Марс в качестве меры для достижения мира на Украине, Роскосмос и НАСА продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС, а также синхронизировали сроки завершения работы МКС.