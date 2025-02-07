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    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    7 февраля 2025, 10:33 • Новости дня

    Астронавт НАСА с украинскими корнями вошел в экипаж российского «Союза МС-29»

    Астронавт НАСА с украинскими корнями вошел в экипаж российского «Союза МС-29»
    @ nasa.gov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Астронавты НАСА Кристофер Уильямс и Анил Менон Самойленко вошли в экипажи «Союза МС-28» и «Союза МС-29», что станет их первыми космическими полетами.

    В составе экипажей российских космических кораблей «Союз МС-28» и «Союз МС-29», которые отправятся к МКС, проведены изменения. Астронавт НАСА Кристофер Уильямс назначен в основной экипаж 74-й длительной экспедиции на «Союзе МС-28», который стартует осенью 2025 года. Вместе с ним в экипаж входят космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, сообщает ТАСС.

    В состав экипажа «Союза МС-29», запуск которого намечен на лето 2026 года, включен астронавт НАСА Анил Менон Самойленко. Российский космонавт Сергей Корсаков покинул этот экипаж. Эти миссии станут первыми космическими полетами для обоих астронавтов.

    Анил Менон Самойленко – подполковник Военно-воздушных сил США, врач скорой помощи. Был хирургом НАСА и медицинским директором SpaceX, прежде чем был выбран кандидатом в астронавты. Родился 15 октября 1976 года в Миннеаполисе в семье украинских и индийских иммигрантов.

    Также стало известно, что российские космонавты Олег Платонов и Олег Артемьев назначены в экипажи миссий американских космических кораблей Crew Dragon. Платонов включен в экипаж миссии Crew-11, старт которой планируется во второй половине 2025 года. Артемьев примет участие в миссии Crew-12, стартующей в первой половине 2026 года. Начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов ранее сообщал о такой возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США могут предложить России совместный полет на Марс в качестве меры для достижения мира на Украине, Роскосмос и НАСА продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС, а также синхронизировали сроки завершения работы МКС.

    6 февраля 2025, 19:00 • Новости дня
    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики

    DeepSeek и GPT назвали сценарии отказа от доллара как основной резервной валюты

    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Падение доверия к финансовой системе США, а также рост стабильности альтернативных валют поможет снизить влияние доллара на глобальную финансовую систему. Однако полный отказ от американских денег возможен лишь в перспективе 50 лет, следует из ответов китайской нейросети DeepSeek и американской GPT в ответ на запросы газеты ВЗГЛЯД.

    «Мир способен отказаться от доллара как основной расчетной и резервной валюты. Однако для этого глобальной финансовой системе необходимо пройти длительный процесс трансформации. В ближайшем будущем столь радикальные изменения невозможны, поскольку валюта США доминировала в глобальной экономике с конца Второй Мировой войны», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

    «Однако тенденция к дедолларизации в последние годы усиливается. Китай, Россия, Индия и Бразилия активно продвигают идею использования национальных валют в двусторонней торговле и создают альтернативные финансовые институты. Но их усилия на данный момент способны лишь ослабить влияние доллара», – рассуждает он.

    «Для качественного изменения глобальной экономики необходимо более активно продвигать иные резервные валюты. Кроме того, важно поддерживать функционирование платежных систем, независящих от доллара. Также стоит обратить внимание на более активное внедрение криптовалют в международную торговую деятельность», – полагает ИИ.

    «Для наращивания эффективности в рамках перечисленных процессов необходима политическая воля со стороны ведущих мировых акторов. Пока некоторые страны опасаются обострять конкуренцию с США. Любые попытки дедолларизации потенциально могут навлечь на государство санкции со стороны Вашингтона», – рассуждает нейросеть.

    «Таким образом, процесс отказа от доллара займет долгие годы. В течение следующих 20 лет можно будет наблюдать постепенное увеличение доли альтернативных валют (юань, евро, рупия) в международных расчетах. На рубеже 30-50 лет возможно формирование уже новой финансовой системы», – пишет он.

    «В итоге будущее глобальной экономики может развиваться по нескольким сценариям. Первый – создание мультивалютной структуры, где доллар, евро и юань будут иметь равное значение. Второй – каждый крупный регион обзаведется своей собственной валютой. Третий – цифровые активы полностью заменят собой традиционные», – прогнозирует DeepSeek.

    Для отказа от доллара необходимо появление валюты, обладающей схожей ликвидностью, стабильностью и доверием, считает американский ИИ Chat GPT. «Пока влияние доллара поддерживается за счет экономической мощи Вашингтона. Если Пекин, Брюссель или другие акторы усилят свои позиции, это позволит уменьшить доминирование Штатов», – полагает он.

    «Повысить эффективность дедолларизации сможет глобальный кризис доверия к финансовым институтам США. Если эта страна будет втянута в масштабный конфликт, или инфляция в ней перейдет к рекордным темпам, то это может заставить другие страны задуматься о трансформации сложившейся экономической системы», – рассуждает ИИ.

    «Сценарий ослабления доллара может выглядеть так: через десять лет в международных расчетах возрастет роль альтернативных валют. Через 20-30 сформируются несколько конкурирующих финансовых систем. Таким образом, полный отказ от доллара маловероятен, однако он возможен при радикальных изменениях в глобальной экономике», – заключил Chat GPT.

    Напомним, в конце января в США пригрозили странам БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут валюту, способную заменить доллар. В Вашингтоне заявили, что если участники объединения попытаются отказаться от американских активов, у них не должно остаться шансов «продавать товары в США».

    После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Нью-Дели не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США.

    Ранее DeepSeek и Chat GPT назвали криптовалюты, способные в будущем разрушить гегемонию доллара.

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    6 февраля 2025, 13:24 • Новости дня
    В Госдуме объяснили смену главы Роскосмоса

    В Госдуме назвали нового главу Роскосмоса Баканова «молодым и амбициозным профессионалом»

    В Госдуме объяснили смену главы Роскосмоса
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Дмитрию Баканову, которого президент назначил на должность главы Роскосмоса, предстоит дать ответ на те вызовы, которые сегодня стоят перед российской ракетно-космической отраслью. Среди задач – вопросы о новых ракетах-носителях, более эффективной сборке спутников и масштабном наращивании российской космической группировки, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Денис Кравченко.

    «Кадровые перестановки в Роскосмосе связаны с запросом на серьезные изменения в отрасли, которые в полной мере соответствовали бы общемировым тенденциям», – считает Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.

    По его мнению, корпорации нужен «молодой, энергичный, амбициозный и в то же время зрелый профессиональный руководитель». Кравченко отметил, что достаточно хорошо знаком с новым главой Роскосмоса. «Мы в свое время работали с ним в одной команде. Он был одним из прогрессивных руководителей отраслевой компании, которая достаточно активно в тот момент развивалась», – рассказал собеседник.

    Затем Баканов «был востребован в иных сферах». «Я думаю, что это дало ему дополнительную широту взгляда и полноту представления», – указал парламентарий. Назначение Баканова главой Роскосмоса Кравченко называет «оправданным».

    «На этой должности ему предстоит дать ответ на те вызовы, которые сегодня стоят перед российской ракетно-космической отраслью и перед Россией в целом, ведь достижение технологического суверенитета, о котором говорит президент, невозможно без успеха в космонавтике», – подчеркнул депутат.

    Среди задач – вопросы о новых ракетах-носителях, более эффективной сборке спутников и масштабном наращивании российской космической группировки. «Я надеюсь, что новый руководитель корпорации сможет найти баланс между частными компаниями и государственными предприятиями и распределить между ними нагрузку и функционал. Это, в свою очередь, позволит совершить рывок в сфере», – сказал Кравченко.

    Он также подчеркнул: Баканов может рассчитывать на поддержку – профессиональную и экспертную. «Я хочу пожелать ему удачи и успехов в работе на благо и процветание нашей страны и ракетно-космической отрасли. А предыдущему руководителю корпорации выражаю благодарность», – заключил Кравченко.

    Ранее президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса. Новым главой назначен Дмитрий Баканов, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Источник РБК, знакомый с ситуацией в Роскосмосе, говорит, что большинство сотрудников госкорпорации не знали о кадровом решении до утра четверга. «Все случилось за один вечер», – отмечает он.

    По его словам, кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», – объясняет собеседник издания.

    Между тем, как объяснили в Кремле, уход Юрия Борисова с должности генерального директора Роскосмоса не связана с претензиями к нему. «Никаких претензий к Юрию Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрию Баканову 39 лет. До прихода в Роскосмос он активно занимался вопросами инновационного развития в Министерстве транспорта, включая проекты по беспилотному транспорту. До этого Баканов был президентом АО «Спутниковая система «Гонец» – единый оператор по системам связи, вещания и ретрансляции Роскосмоса.

    Напомним, Юрий Борисов возглавлял Роскосмос с июля 2022 года. На этом посту он сменил Дмитрия Рогозина. До этого Борисов был зампредседателя правительства.

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    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    На Украине заявили о деморализующем эффекте ракеты «Орешник»

    Украинский эксперт заявил о деморализующем эффекте ракеты «Орешник» на общество

    На Украине заявили о деморализующем эффекте ракеты «Орешник»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский военный эксперт Тарас Чмут отметил, что российская ракета «Орешник» может иметь деморализующий эффект на украинское общество.

    Как сообщает «Военное дело», украинский военный эксперт Тарас Чмут выразил опасения относительно новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». По его мнению, ее повторное применение способно привести к полной деморализации украинского общества.

    Чмут предположил, что на данный момент у России немного таких ракет. Но, по его мнению, если применение «Орешника» станет более частым, то это может иметь серьезные последствия для морального духа украинцев. «Даже один прилет в месяц очень деморализует население, подрывает веру», – заявил эксперт.

    Он также подчеркнул, что этот деморализующий эффект вызван неуязвимостью ракеты. По словам Чмута, несмотря на то, что «Орешник» не способен обрушить фронт или нанести тотальные разрушения, его главная особенность заключается в воздействии на моральное состояние украинцев. «Деморализует именно то, что ты не ничего не можешь с этим сделать», – говорит украинский военный аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.


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    6 февраля 2025, 12:25 • Новости дня
    ВСУ потеряли группировку у Красноармейска

    Украинские войска потеряли крупную группировку возле Красноармейска

    ВСУ потеряли группировку у Красноармейска
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска потеряли крупную группировку в районе поселка Удачное, к западу от Красноармейска, сообщили в силовых структурах.

    По информации источника, украинские военные перебрасывали резервы и укрепляли свои позиции в Удачном и его окрестностях. Однако существенная часть этой группировки была ликвидирована в ходе боевых действий, передает ТАСС.

    Кроме того, украинские войска пытаются удержать контроль над железнодорожной станцией в Удачном. Тем не менее, как уточнил собеседник агентства, ведущая к данной станции железнодорожная ветка практически полностью перешла под контроль российских войск.

    Ранее российские войска уничтожили украинский беспилотник Shark, обеспечивая защиту своих наступательных операций на Красноармейском направлении в ДНР.

    ВСУ вынуждены отступать под Красноармейском из-за нехватки бойцов и проблем со снабжением, что приводит к ослаблению линии фронта.

    В конце января группа солдат 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен в районе Удачного.

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    7 февраля 2025, 01:21 • Новости дня
    Санду отказалась принять верительные грамоты посла России

    Санду объяснила четырехмесячную проволочку при аккредитации посла России Озерова

    Санду отказалась принять верительные грамоты посла России
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что намерена принять верительные грамоты нового российского посла Олега Озерова в будущем, но точные сроки не назвала. Озеров не может вручить ей верительные грамоты уже четыре месяца.

    Недавно в российском МИД высказали возмущение долгой аккредитацией посла. После приезда в Кишинев Озеров три недели ждал передачи копий верительных грамот в МИД Молдовы, а вручение оригиналов президенту длится уже четыре месяца, передает TV8.

    Санду подчеркнула, что в данный момент невозможно пригласить представителя России для вручения документов из-за высказываний некоторых официальных лиц в Москве о Молдавии, передает РИА «Новости».

    «Он пока не был приглашен, чтобы вручить мне верительные грамоты, поскольку нельзя пригласить представителя страны вручать верительные грамоты, когда официальные лица в Москве говорят, что «государство Республика Молдова не стоит существования» или что-то в этом роде. Мы примем решение, что когда и как делать, я посмотрю, когда я приму это решение», – отметила Санду.

    На вопрос о возможности окончательного отказа в приеме документов, Санду ответила отрицательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Путин назначил новым послом в Молдавии Озерова, который ранее был главой секретариата Форума партнерства Россия – Африка. В ноябре МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России, обвиняя Москву во вмешательстве в президентские выборы и референдум с целью подрыва демократического процесса.

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    6 февраля 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России

    Орбан: ЕС вынуждает говорить о России как об агрессоре

    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что европейское решение требует называть Россию агрессором, хотя сам он предпочел бы оставить подобные оценки историкам.

    Он в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил, что решение Европейского Союза обязывает его упоминать Россию как агрессора. Орбан отметил, что он как политик вынужден придерживаться официальной позиции ЕС, несмотря на личное желание оставить исторические оценки профессионалам, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о его личном отношении к России и ее действиям, Орбан подчеркнул, что позиция об агрессии является официальной позицией Европейского Союза. По мнению венгерского премьера, подобные обсуждения и выводы надлежит делать историкам, а не политикам.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и смены президента США Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

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    6 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Царев: Киевская Русь появилась лишь при Сталине

    Экс-депутат Рады Царев заявил, что государства Киевская Русь не существовало

    Царев: Киевская Русь появилась лишь при Сталине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что государства Киевская Русь никогда не существовало. По его словам, этот термин придумали историки в советские времена для удобства исторической классификации. Под этим термином подразумевалась не территории нынешней Украины, а в широком смысле империя Рюриковичей.

    В интервью, опубликованном на сайте «Федерал Пресс», Царев выразил сомнение по поводу существования государства Киевская Русь. Он отметил, что это название утвердилось лишь в советское время при Сталине для удобства исторической классификации, а древнерусское государство называли просто «Русь».

    Царев подчеркнул, что понятие «Киевская Русь» использовалось советскими историками в широком смысле, как империя Рюриковичей, аналогичная западноевропейской империи Карла Великого. Царев отметил, что русские летописцы и иностранные хронисты называли древнерусское государство просто «Русь», включая территории современного Киева, Новгорода и Полоцка. Он добавил, что в произведении «Слово о полку Игореве» Русь рассматривалась как единое целое. Царев также упомянул, что в первом русском учебнике истории «Синопсис» Иннокентия Гизеля, изданном в Киеве, подчеркивалось единство народа до создания древнерусского государства.

    Царев также подверг критике заявление министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми. «Британский министр иностранных дел Лэмми, предков которого британцы за людей не считали, в среду выразил Зеленскому, как он написал в запрещенном в России Х, железную поддержку. <...> Министр поведал, что украинско-британскому партнерству тысяча лет, поскольку «тысячу лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских принцев». Таким образом он воспроизвел украинскую схему истории, представив древнерусское государство, часто именуемое Киевской Русью, как государство украинцев», – заявил Царев.

    Экс-депутат завершил свои рассуждения надеждой на то, что историки независимой Шотландии и России смогут установить истину относительно древних брачных союзов и происхождения Агаты, жены английского принца Эдуарда Изгнанника, которая, по его словам, не имеет отношения к Украине.

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    6 февраля 2025, 21:54 • Новости дня
    Валиевой посоветовали вернуть олимпийские медали

    Депутат Журова заявила о необходимости Валиевой вернуть медали

    Валиевой посоветовали вернуть олимпийские медали
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что фигуристка Камила Валиева обязана вернуть медали после решения Спортивного арбитражного суда из-за обнаружения у нее запрещенных веществ в микродозах.

    Как передает Ura.ru со ссылкой на Sport24, по мнению Журовой, наличие микродоз запрещенных веществ у спортсменки делает возвращение медалей обязательным. «Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы», – добавила она.

    Спортивный журналист Дмитрий Губерниев также подчеркнул важность соблюдения решений суда. Он отметил, что несмотря на удержание наград некоторыми спортсменами после дисквалификаций, закон требует их возврата, если спортсмен согласен с решением.

    Тем временем двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что Валиевой не стоит торопиться с возвращением медалей, поскольку с ней поступили несправедливо. Также поддержка фигуристке была оказана от многих других спортсменов, в том числе известным российским фигуристом Алексеем Ягудиным, который назвал действия украинцев в адрес Валиевой «мерзостью и позорищем» в интервью газете «Спорт-экспресс».

    Накануне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось к команде российской фигуристки Валиевой для обсуждения выплаты компенсации после отклонения апелляции в Федеральном суде Швейцарии.

    Напомним, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда, из-за этого были пересмотрены и результаты сборной РФ на Олимпиаде в Пекине. Валиева заявила о намерении вернуться к спортивной карьере после завершения дисквалификации.

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    6 февраля 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо повысить качество приема на платной основе в высшие учебные учреждения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

    «Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. И уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что нельзя допускать обучения подобным профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Глава государства подчеркнул, что в итоге получается очень низкий уровень подготовки специалистов, который никому не нужен.

    Также в ходе заседания совета президент заявил, что дефицита школьных учителей не должно возникнуть.

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    6 февраля 2025, 16:37 • Новости дня
    Россия получила ноту от Баку с требованием регистрации Русского дома

    Примаков подтвердил получение ноты от Баку с требованием регистрации Русского дома

    Россия получила ноту от Баку с требованием регистрации Русского дома
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россотрудничество получило ноту от Азербайджана с требованием регистрации Русского дома в Баку, что подтвердил Евгений Примаков, подчеркнув, что Москва давно была готова к этому шагу.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение от Азербайджана ноты с требованием зарегистрировать Русский дом в Баку, пишет ТАСС.

    Он заявил, что Россия всегда была готова к регистрации, но предыдущие обращения оставались без ответа. Примаков отметил, что вопрос регистрации РИКЦ как юридического лица в Азербайджане никогда не решался из-за отсутствия нормативной базы в местном законодательстве.

    В эфире телеканала «Россия-24» Примаков подчеркнул, что Россия неоднократно обращалась к МИД Азербайджана с просьбой о помощи в регистрации. «Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа. То есть это история, решение которой всегда было на азербайджанской стороне», – заявил он.

    Примаков также напомнил о предыдущей ситуации в 2017 году, когда Азербайджан потребовал зарегистрировать РИКЦ. Однако он указал, что российский информационно-культурный центр не может быть зарегистрирован как местное юридическое лицо, так как законодательство Азербайджана не предусматривает такие формы регистрации. Он добавил, что в 1998 году было признано, что нормативной базы для регистрации таких организаций нет, и стороны договорились продолжать работу над этим вопросом.

    Коментарии (20)
    6 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы утром в четверг предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, задействовав до двух механизированных батальонов на бронетехнике, сообщило Минобороны РФ.

    По информации из Telegram-канала ведомства, группировка войск «Север» своевременно обнаружила наступление, и подразделения группировки при поддержке авиации нанесли огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки были отражены, и указанные населенные пункты остались под контролем российских войск.

    Потери украинской стороны составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    В течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских бригад в различных населенных пунктах. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия также поражали силы и технику противника в Сумской области.

    Общие потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 57 860 военнослужащих и значительное количество техники.

    Ранее военные РФ взяли в плен пятерых солдат ВСУ в Курской области на окраинах Свердликова.

    Коментарии (16)
    7 февраля 2025, 00:57 • Новости дня
    США распустили группу по преследованию российского бизнеса

    Генпрокурор США Бонди распустила рабочую группу американского минюста по преследованию российского бизнеса

    США распустили группу по преследованию российского бизнеса
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группа американского минюста, занимавшаяся преследованием российского бизнеса, должна быть расформирована, следует из меморандума, подписанного генпрокурором США Пэм Бонди.

    «Рабочая группа KleptoCapture, команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    KleptoCapture в составе минюста США занимается преследованием активов российского бизнеса. В соответствии новыми указаниями прокуроры, задействованные в данной работе, должны вернуться на свои прежние позиции. Ресурсы, которые ранее использовались ими, будут перенаправлены на усиление борьбы с картелями и другими формами международной организованной преступности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России.

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    6 февраля 2025, 22:15 • Новости дня
    Назван процент финансируемых USAID украинских СМИ

    USAID оказалось главным донором украинских СМИ

    Tекст: Антон Антонов

    Девять из десяти украинских СМИ прямо зависят от иностранного финансирования, основным донором для них было Агентство США по международному развитию (USAID), следует из отчета международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF).

    «Несколько изданий уже объявили о приостановке своей деятельности и ищут альтернативные решения», – приводит текст RSF РИА «Новости». Отмечается, что сокращение финансирования со стороны США может негативно повлиять на «независимость» и редакционную политику украинских СМИ.

    Как передают «Репортеры без границ», СМИ активно ищут альтернативные источники финансирования. Эта проблема обострилась на фоне сокращения числа международных грантодателей и финансовой поддержки с 2024 года. В RSF также выражают обеспокоенность в связи с решением властей США пересмотреть подходы к предоставлению международной помощи, что, по версии RSF, может погрузить глобальную журналистику в кризис.

    USAID за 2023 год спонсировало СМИ и журналистов более чем в 30 странах, оказывая поддержку 6,2 тыс. журналистов, 707 негосударственным СМИ и 279 «организациям гражданского общества». Бюджет внешней помощи на 2025 год предусматривал выделение около 268 млн долларов на поддержку СМИ и «свободного распространения информации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина с 2022 года стала крупнейшим получателем помощи от USAID, получив 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства. В США приняли указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов. Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство по международному развитию США заморозило проекты на Украине по указанию правительства.

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    6 февраля 2025, 13:33 • Новости дня
    Французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину

    Франция доставила на Украину Mirage 2000 с подготовленными украинскими пилотами

    Французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские пилоты, прошедшие обучение во Франции, получили французские самолеты Mirage 2000, которые были доставлены на Украину.

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что первые французские самолеты Mirage 2000 прибыли на Украину, передает ТАСС. По его словам, украинские пилоты, которые управляют этими самолетами, прошли подготовку во Франции.

    «6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые самолеты сегодня доставлены на Украину», – сообщил Лекорню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage, однако эта инициатива направлена на создание иллюзии воздушной поддержки, а не на реальную помощь. Франция планирует поставить истребители Украине в 2025 году.

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    6 февраля 2025, 20:12 • Новости дня
    Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике
    Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, что обсуждалось на совещании по безопасности морского и речного судоходства, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

    Он подчеркнул, что действия альянса координируются англосаксами и направлены на парализацию работы портов в Ленинградской и Калининградской областях, сообщает ТАСС.

    Собрание, которое проводилось по поручению президента России Владимира Путина, было посвящено вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. Патрушев отметил, что координируемые НАТО действия в Балтийском регионе и в Финском заливе представляют собой значительную угрозу для России.

    Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Россия примет меры в ответ на операцию НАТО по патрулированию Балтийского моря, начатую в январе.

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, поскольку это противоречит интересам Москвы.

    Военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой».

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