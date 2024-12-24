Роскосмос и НАСА синхронизировали сроки завершения работы МКС

Глава Роскосмоса Борисов сообщил о синхронизации сроков завершения работы МКС с НАСА

Tекст: Валерия Городецкая

Роскосмос и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) синхронизировали предполагаемые сроки завершения работы Международной космической станции (МКС), передает ТАСС. Как заявил глава госкорпорации Юрий Борисов каналу «Россия-24», это сделано, чтобы избежать перерывов в пилотируемой программе.

«Чтобы не иметь перерывов в пилотируемой программе, мы синхронизировали предполагаемые сроки завершения МКС, которые мы обсуждаем с нашими американскими коллегами», – сказал Борисов.

Кроме того, Борисов отметил, что Роскосмос вышел на прибыль по итогам текущего года. «Процесс этот идет динамично, год от года. Мы снижаем планируемые убытки. Надеюсь, что в ближайшее время выйдем на прибыльность отрасли в целом. Сама госкорпорация по итогам этого года будет прибыльной», – добавил он.

Госкорпорация активно работает над освоением новых рынков. По словам Борисова, уже заключены контракты с Индией, Китаем, Ираном и Алжиром. Также намечаются перспективные проекты с ЮАР и рядом африканских стран.

Ранее правительство утвердило предложение Роскосмоса о переговорах с НАСА, касающихся третьего дополнения к соглашению о перекрестных полетах на МКС, что может усилить сотрудничество в космической сфере.