Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.5 комментариев
Роскосмос и НАСА синхронизировали сроки завершения работы МКС
Глава Роскосмоса Борисов сообщил о синхронизации сроков завершения работы МКС с НАСА
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что предполагаемые сроки завершения работы МКС синхронизированы с НАСА для предотвращения перерывов в пилотируемой программе.
Роскосмос и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) синхронизировали предполагаемые сроки завершения работы Международной космической станции (МКС), передает ТАСС. Как заявил глава госкорпорации Юрий Борисов каналу «Россия-24», это сделано, чтобы избежать перерывов в пилотируемой программе.
«Чтобы не иметь перерывов в пилотируемой программе, мы синхронизировали предполагаемые сроки завершения МКС, которые мы обсуждаем с нашими американскими коллегами», – сказал Борисов.
Кроме того, Борисов отметил, что Роскосмос вышел на прибыль по итогам текущего года. «Процесс этот идет динамично, год от года. Мы снижаем планируемые убытки. Надеюсь, что в ближайшее время выйдем на прибыльность отрасли в целом. Сама госкорпорация по итогам этого года будет прибыльной», – добавил он.
Госкорпорация активно работает над освоением новых рынков. По словам Борисова, уже заключены контракты с Индией, Китаем, Ираном и Алжиром. Также намечаются перспективные проекты с ЮАР и рядом африканских стран.
Ранее правительство утвердило предложение Роскосмоса о переговорах с НАСА, касающихся третьего дополнения к соглашению о перекрестных полетах на МКС, что может усилить сотрудничество в космической сфере.