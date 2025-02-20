Маск призвал вернуть МКС с орбиты

Tекст: Дарья Григоренко

Маск в четверг публично предложил начать подготовку к выводу Международной космической станции (МКС) с орбиты. Он подчеркнул, что станция выполнила свою задачу и теперь имеет мало дополнительной полезности. Он призвал направить усилия на полеты на Марс, передает РИА «Новости».

Маск сделал это заявление в своей соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), добавив, что президент США обратился к SpaceX с просьбой вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с июня 2024 года. Этот корабль компании Boeing был отправлен в первый пилотируемый полет 5 июня 2024 года. Предполагалось, что миссия продлится около недели, но из-за технических проблем она затянулась.

В НАСА сообщили, что космический корабль Crew Dragon полетит на МКС 12 марта, чтобы забрать американских астронавтов и космонавта Александра Горбунова. Он должен будет вернуться через несколько дней. Пока специалисты не смогли устранить неполадки в двигателе Starliner, и было решено вернуть его на Землю без экипажа, оставив Барри Уилмора и Суниту Уильямс на станции.

В январе генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что новая российская орбитальная станция начнет формироваться с запуском первого модуля в декабре 2027 года.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роскосмосе предложили рассмотреть возможность строительства белорусского модуля на будущей российской орбитальной станции в рамках укрепления сотрудничества с Белоруссией. Продолжительность пилотируемых полетов на Российскую орбитальную станцию будет ограничена 11 месяцами из-за радиационной обстановки на полярной орбите, хотя ожидаемые дозы радиации не превышают текущие нормы. Россия не исключает кооперации с Индией по орбитальной станции.