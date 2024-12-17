У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.0 комментариев
Глава Роскосмоса предложил создать белорусский модуль на новой орбитальной станции
Глава Роскосмоса Борисов предложил построить белорусский модуль на новой орбитальной станции
Глава Роскосмоса Юрий Борисов предложил рассмотреть возможность строительства белорусского модуля на будущей российской орбитальной станции в рамках укрепления сотрудничества с Белоруссией.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил об укреплении сотрудничества с Белоруссией и выразил надежду на участие белорусских космонавтов в новой российской орбитальной станции, передает ТАСС.
На торжественной церемонии в Москве, организованной в белорусской дипмиссии, Борисов отметил знаковое событие этого года – полет первой белорусской космонавтки Марины Василевской, которая внесла значительный вклад в освоение космоса. Глава Роскосмоса подчеркнул, что в будущем возможно строительство отдельного белорусского модуля на станции.
Сотрудничество с белорусскими предприятиями также активно развивается. Борисов рассказал, что Роскосмос и белорусские предприятия, включая компанию «Пеленг» и Национальную академию наук Беларуси, работают над созданием российско-белорусского космического аппарата для дистанционного зондирования Земли. Он отметил постоянное взаимодействие с Государственным военно-промышленным комитетом Белоруссии.
За значительные достижения в космической деятельности и укрепление международного сотрудничества Юрий Борисов был награжден орденом Дружбы народов в соответствии с решениями главы Белоруссии. Также благодарности были объявлены другим представителям Роскосмоса, включая Сергея Крикалева, Олега Новицкого и Максима Харламова. Они удостоены наград за вклад в научные исследования, подготовку кадров и развитие международных связей в космосе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу с космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской. Лукашенко присвоил Марине Василевской звание Героя Белоруссии, ставшей первой в истории страны женщиной-космонавтом. Белоруссия становится космической державой благодаря помощи России.