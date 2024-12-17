Глава Роскосмоса предложил создать белорусский модуль на новой орбитальной станции

Глава Роскосмоса Борисов предложил построить белорусский модуль на новой орбитальной станции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил об укреплении сотрудничества с Белоруссией и выразил надежду на участие белорусских космонавтов в новой российской орбитальной станции, передает ТАСС.

На торжественной церемонии в Москве, организованной в белорусской дипмиссии, Борисов отметил знаковое событие этого года – полет первой белорусской космонавтки Марины Василевской, которая внесла значительный вклад в освоение космоса. Глава Роскосмоса подчеркнул, что в будущем возможно строительство отдельного белорусского модуля на станции.

Сотрудничество с белорусскими предприятиями также активно развивается. Борисов рассказал, что Роскосмос и белорусские предприятия, включая компанию «Пеленг» и Национальную академию наук Беларуси, работают над созданием российско-белорусского космического аппарата для дистанционного зондирования Земли. Он отметил постоянное взаимодействие с Государственным военно-промышленным комитетом Белоруссии.

За значительные достижения в космической деятельности и укрепление международного сотрудничества Юрий Борисов был награжден орденом Дружбы народов в соответствии с решениями главы Белоруссии. Также благодарности были объявлены другим представителям Роскосмоса, включая Сергея Крикалева, Олега Новицкого и Максима Харламова. Они удостоены наград за вклад в научные исследования, подготовку кадров и развитие международных связей в космосе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу с космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской. Лукашенко присвоил Марине Василевской звание Героя Белоруссии, ставшей первой в истории страны женщиной-космонавтом. Белоруссия становится космической державой благодаря помощи России.