Лукашенко присвоил совершившей полет в космос Василевской звание Героя Белоруссии

Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.0 комментариев
Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.0 комментариев
6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?0 комментариев
В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.7 комментариев
Мужчины признаны виновными в мелком хулиганстве, по решению суда они проведут под арестом 10 суток, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.
Кроме того, один из нарушителей, приехавший из Армении, по отбытии наказания будет выдворен из России. Личность их спутницы пока не установлена.
Как пишет «Российская газета», двое мужчин и одна женщина «предались любви» на одном из пляжей в поселке Дагомыс. Снятое очевидцем видео вызвало бурные обсуждения в Сети, после чего участников ролика задержали.
По словам Рогова, наемников могут направить к Работино, Малой Токмачке или Вербовому, передает ТАСС.
Рогов сообщил, что подразделения, состоящие из польских наемников, действуют на различных участках с 2022 года. По его словам, подразделения в пределах роты остаются на линии боевого соприкосновения «месяц-полтора», часто «меняются».
При этом сами наемники, прибывая на линию боевого соприкосновения, формально числятся «в отпусках или отставке, они не польская армия, они сами по себе». Действуют они «через украинский «иностранный легион».
Напомним, сообщалось, что на европейских кладбищах увеличилось количество могил погибших на Украине наемников, в том числе польских. При этом польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняли боевые задачи» на границе с Россией.
Пушков связал рост смертей в западных странах в постковидные времена с массовой вакцинацией
В своем Telegram-канале он написал, что западные вакцины от COVID-19 ведут к отложенной смерти.
«В Великобритании и Ирландии та же ситуация, что в США: в постковидные годы фиксируется гораздо больше смертей, чем в доковидные. Единственно возможный вывод: смертоносные последствия массовой вакцинации и крупнейшей операции по обогащению большой фармы за счет подопытного населения США, Британии и других западных стран», – считает Пушков.
Ранее в Нидерландах объяснили высокую смертность в первую волну COVID-19.
Кэмпбелл, комментируя «территориальные успехи» России в конфликте, заявил, что Вашингтон прямо сказал Пекину, что «если это продолжится, это повлияет на отношения между США и КНР», передает ТАСС.
Замгоссекретаря США назвал «самой важной миссией» для Вашингтона поддержание мира и стабильности в Европе, а успехи России могут неприемлемо изменить баланс сил в ЕС.
Представитель МИД КНР Мао Нин назвала неприемлемым подобное суждение и давление Вашингтона, сотрудничество Москвы и Китая «не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию».
Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.
Роскосмос: Сбой системы контроля пуска двигателя стал причиной повторной отмены пуска «Ангары-А5»
По словам Борисова, «скорее всего, это программная ошибка», которая будет найдена в течение дня. Он подчеркнул, что «необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло», передает ТАСС.
Глава Роскосмоса также отметил, что переносы пусков ракет-носителей по техническим причинам – это «рядовое явление» для разработчиков, особенно на этапе летно-конструкторских испытаний, который сейчас проходит КРК «Амур».
«Этот этап как раз и предусматривает, чтобы выявить все нюансы, нюансы конструкторского характера, технологического характера или эксплуатационного», – пояснил Борисов.
Следующая попытка пуска «Ангары-А5» назначена на 11 апреля.
Напомним, пуск тяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный, намеченный на среду, 10 апреля, был вновь отменен.
В рамках визита в Россию Гуцул было подписано соглашение о долгосрочном партнерстве и развитии сотрудничества в финансово-кредитной сфере с Промсвязьбанком, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Гуцул отказались выпускать из зоны проверки документов в аэропорту Кишинева и отправили на допрос.
В ходе мартовского визита в Россию Гуцул встретилась с российским лидером Владимиром Путиным. Она отметила, что рассказала Путину о давлении, которое оказывает Кишинев на автономию, выразив надежду, что у региона получится заручиться поддержкой Москвы.
Министр Айрапетян: Ереван может расторгнуть договор вещания с Москвой
Айрапетян отметил, что Армения позитивно настроена по этому вопросу и планирует на следующей неделе предоставить России пакет предложений с правками касательно существующего соглашения. По его словам, необходимо достичь такого рабочего документа, в случае нарушения положений которого последуют санкции. В противном случае Ереван расторгнет соглашение на вещание с Россией, передает ТАСС.
Айрапетян заявил, что Армения и Россия ранее не достигли соглашения, после чего было решено заблокировать трансляцию авторских передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Ранее Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в обозримой перспективе смогут лично обсудить все вопросы, имеющиеся в отношениях двух стран.
В подполье сообщили об ударе по Трипольской ТЭС на Украине
«В Киевской области попали в энергообъект», – приводит его слова ТАСС.
Трипольской ТЭС – крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области. Энергию с нее получают Киевская, Житомирская и Черкасская области Украины.
Пранкер Столяров убедил президента МОК Баха помолиться «святым Вовану и Лексусу»
Пранкер Алексей Столяров (Лексус), замаскировавшись под африканского политика, провел беседу с Бахом и замглавы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
Бах и Схинас слово в слово повторили «молитву», которую предложил Лексус: «Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы». Схинас после этого заявил, что получено «божественное вдохновение» и «ничто не может пойти не так».
На вопрос о потенциальном количестве представителей России на Олимпиаде в Париже глава МОК ответил: «Это зависит от их спортивных результатов». Он указал, что «некоторые из тех, кто поддерживает» российскую спецоперацию не участвуют в квалификации, «их все равно не допустят». «Российская сторона очень агрессивна по отношению к МОК. Вы знаете – мы для них теперь фашистская организация», – сказал Бах.
Напомним, ранее был опубликован разговор Вована и Лексуса с главой МОК, который заявил, что участников Игр дружбы могут не допустить до Олимпиады. Позднее Вован и Лекус пообещали угрожающее карьере Баха продолжение пранка.
Хуситы атаковали в Аденском заливе три гражданских судна и американский корабль
По его словам, атака была произведена беспилотниками и противокорабельными ракетами. Ей подверглись торговые суда Darwin и Gina компании Mediterranean Shipping Company, а также судно Yorktown компании Maersk, название американского корабля он не уточнил, передает ТАСС.
Ранее управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о получении информации о нападении на судно в 59 морских милях к юго-западу от йеменского Адена.
Как сообщил источник ТАСС, Диловар Исломов отказался принимать участие в апелляционном рассмотрении по своему делу.
Жалобу на арест Исломова Мосгорсуд рассмотрит в среду.
Ранее Диловар Исломов обжаловал арест по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».
Похороны Ширвиндта пройдут на Новодевичьем кладбище в кругу родных
Как уточнили в пресс-службе, похороны Ширвиндта пройдут после полудня в кругу родных и сотрудников театра, передает ТАСС.
О смерти президента Театра сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта стало известно 15 марта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.
Захарова: НАТО строит центры сбора данных у границ России для ударов по информационной инфраструктуре
Военно-политическое руководство Североатлантического альянса наращивает силовой потенциал с прицелом на российское информационное пространство для подготовки и проведения киберопераций, сказала Захарова, передает ТАСС.
Вашингтон вместе с союзниками используют сеть подконтрольных Агентству нацбезопасности США центров по периметру границ России. Это Эстония, Латвия, Финляндия. Также планируется задействовать Молдавию и Грузию. Там создаются киберлаборатории для оперативно-технического обеспечения групп и состава киберкомандования или сил специальных операций НАТО.
Центры отслеживают и собирают разведданные, обрабатывают сценарии нанесения ударов с использованием информационных технологий по объектам критической информационной инфраструктуры России.
Запад под прикрытием защиты неких ценностей использует информационно-коммуникационные технологии как инструмент в развязанной против России гибридной войне.
Российская сторона выступает с большей частью развивающихся стран Глобального Юга, отстаивая на международных площадках формирование равноправной системы мировой информационной безопасности, создание единых правил в этой сфере.
Это единственное решение, позволяющее обеспечить соблюдение принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. Оно даст возможность предотвратить и урегулировать конфликты в сфере информационно-коммуникационных технологий.
После начала СВО интенсивность кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры и россиян дошли до беспрецедентного уровня. За многими этими атаками стоят иностранные спецслужбы, они действуют руками хакеров с Украины.
ВСУ перебрасывают резервы в район Работино, к северу от поселка, сказал Рогов ТАСС. Он предположил, что переброска может быть связана с возобновлением атак и контратак на этом направлении. Вместе с тем эти силы могут использовать для укрепления обороны.
Пока ВСУ активно занимаются подготовкой оборонительной линии у города Орехова и поселка Малая Токмачка. Туда стянута масса техники и строителей.
До этого Рогов сообщал, что армия Украины каждый день теряет в Работино не менее 20 человек убитыми, не считая техники.
Член ОП Григорьев: Запад проигнорируют факты применения ВСУ химоружия в районе Клещеевки
«Факты применения украинскими боевиками химического оружия наряду с другими преступлениями ВСУ фиксируются Международным общественным трибуналом. Подобные случаи происходили не только в Клещеевке. У нас есть показания людей, против которых были применены отравляющие вещества. Они сталкиваются с жуткими последствиями, в том числе с потерей зрения», – рассказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Международного общественного трибунала.
Он подчеркнул – Украина нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). По мнению собеседника, Москве следует поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. «Имеющиеся у нас доказательства также стоит распространить среди членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», – уточнил Григорьев. Вместе с тем, он призывает помнить, что «ОЗХО находится под полным контролем американцев и европейцев», а потому организация фактически недееспособна.
«ОЗХО вряд ли даст ход расследованию дела применения украинскими боевиками химоружия, потому что этот вопрос заблокируют США и страны Европы, которые, по сути, являются соучастниками преступлений Киева. Тем не менее, важно и нужно говорить об этих фактах, приводить доказательства, потому что в организации также состоят страны, которые поддерживают нашу позицию», – указал Григорьев.
Ранее боевики ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки (ДНР). Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА «Новости» публикует видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество. Бойцы называют боеприпас лампой, пишет «Российская газета». Подобные снаряды противник сбрасывает с беспилотников на позиции ВС РФ. Колба разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов.
Согласно заключению эксперта, которое приводит РИА «Новости», в составе боеприпаса обнаружен газ, который вызывает раздражение слизистых оболочек человека. Предположительно, это белый фосфор (вещество известно как М-15). Этот химикат может вызвать кашель и ожоги верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации.
Между тем, по информации ТАСС, речь «может идти о применении адамсита (DМ) – отравляющего вещества, которое при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако». Адамсит был впервые синтезирован в Германии еще в 1915 году, относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути (стернитов). В виде аэрозолей применялся во время Первой мировой войны. По словам специалистов, адамсит поражает верхние дыхательные пути человека. Вещество вызывает замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.
В марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что ВСУ используют против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включенных в Списки Приложения по химикатам к КЗХО. «Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США», – сказал он в ходе 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО.
В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские власти разрабатывает новую тактику ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса», которая предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. В подготовке плана участвуют западные кураторы Киева, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.