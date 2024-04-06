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Экипаж космического корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю с МКС
Три космонавта, среди которых космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, вернулись на Землю с Международной космической станции, сообщили в Центре управления полетами.
Экипаж вернулся со станции на борту корабля «Союз МС-24», он приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказгана, передает ТАСС.
Также в экипаж входили первая белорусская участница космического полета Марина Василевская и астронавт NASA Лорал О’Хара.
Напомним, «Союз МС-25» был выведен на околоземную орбиту 23 марта.