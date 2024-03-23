Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Ракета-носитель с кораблем «Союз МС-25» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» и тремя членами экипажа успешно стартовала с космодрома Байконур.
Через 10 минут ракета отработает свой ресурс и «Союз МС-25» будет выведен на орбиту, передает ТАСС.
Корабль пристыкуется к универсальному узловому модулю «Причал» в понедельник 25 марта в 18.10 мск. На борту находятся представительница Белоруссии Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон
Позднее стало известно, что пилотируемый корабль «Союз МС-25» успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Напомним, пуск ракеты должен был состояться 21 марта, но был отменен. Причиной стало падение напряжения в химическом источнике тока.