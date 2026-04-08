Хуснуллин сообщил о планах изменить условия семейной ипотеки

Хуснуллин заявил, что в правительстве обсуждается возможность повышения лимита по семейной ипотеке с 6 до 8 млн рублей, а также введение дифференцированной ставки в зависимости от количества детей в семье, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в столичных городах приобрести квартиру за 6 млн рублей становится все сложнее при увеличении числа детей. «Разные варианты смотрим уже не первый месяц. У нас непростая задача – сократить расходы бюджета <…> при этом мы точно видим, что по ряду регионов надо увеличивать лимит по семейной ипотеке», – отметил он.

Вице-премьер уточнил, что рассматривается принцип «чем больше детей – тем ниже ставка». Вопрос модернизации программы уже глубоко проработан, по ряду позиций в кабмине достигли консенсуса. Сейчас проводится совместное социологическое исследование с администрацией президента, чтобы выяснить отношение россиян к возможным изменениям условий семейной ипотеки.

Хуснуллин добавил, что окончательное решение будет принято по итогам опроса. Вице-премьер подчеркнул, что правительство внимательно следит за ситуацией на рынке жилья и стремится поддержать семьи с детьми, несмотря на необходимость сокращать бюджетные расходы.

Кроме того, Хуснуллин сообщил, что в 2026 году в России планируется ввести не менее 100 млн кв. м жилья. Вице-премьер напомнил, что в прошлом году этот показатель составил 108 млн кв. м, немного больше, чем в 2024 году.

«Мы видим, что сейчас, несмотря на все сложности, у нас новые проекты продолжают начинаться, разрешения на строительство выдаются, градпотенциал растет», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою подготовить предложения по дифференцированию ставок семейной ипотеки в зависимости от количества детей.

Госдума до конца года намерена принять законопроект о введении различных ставок по семейной ипотеке в зависимости от числа детей в семье.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о почти полном снятии лимитов на выдачу семейной ипотеки и планах распространить ее на вторичный рынок жилья.