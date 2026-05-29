    Почему несбыточны мечты ВСУ о замене пехоты роботами
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    Россельхознадзор сделал заявление о запрете на узбекские овощи и фрукты
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску
    США отказались вводить пошлины на российский палладий
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 22:57 • Новости дня

    Россия и Казахстан провели консультации по вопросам биологической безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве прошли консультации по вопросам биологической безопасности между профильными департаментами МИД России и Казахстана, сообщает российское ведомство.

    Стороны обменялись оценками угроз биобезопасности на международном и региональном уровнях. Также обсуждалась реализация договоренностей по обеспечению биологической безопасности и конкретные направления дальнейшего сотрудничества. На встрече рассмотрели вопросы оптимизации и повышения эффективности взаимодействия в этой сфере, сообщается на сайте МИД России.

    Консультации подтвердили единство подходов Москвы и Астаны к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость тесной координации и конструктивного взаимодействия в двустороннем формате и на профильных многосторонних площадках. Особое внимание уделено сотрудничеству в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, Генеральной Ассамблеи ООН, ОДКБ, СНГ и ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали 15 документов о сотрудничестве. Путин назвал военное партнерство двух стран серьезным фактором укрепления региональной безопасности.

    Днем ранее Следственный комитет подтвердил факты финансирования Соединенными Штатами разработки биологического оружия на Украине.

    29 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участники утвердили документ, касающийся армянской стороны, который вскоре будет официально опубликован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в столице Казахстана приняли совместное заявление по Армении, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал прессе о результатах встречи. «Там заявление принято четырех руководителей», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что текст соглашения в скором времени появится в открытом доступе.

    В пятничном заседании принимали участие представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба и Иран.

    Президент Владимир Путин прибыл в республику с государственным визитом в среду. Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    «Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил решение судьбы республики на ближайшем саммите объединения.

    В пятницу главы России и Белоруссии кратко обсудили армянский вопрос на полях евразийского форума в Астане.

    28 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул судьбоносную роль Владимира Путина для России.

    «Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», – сказал он после переговоров с президентом России в Астане, передает РИА «Новости».

    Токаев охарактеризовал Путина как государственного деятеля и политика мирового масштаба, который последовательно укреплял статус России как великой державы. Он подчеркнул, что, по его убеждению, без прямого участия Москвы ни одна крупная и значимая международная проблема не могла и не сможет получить должного решения.

    Президент Казахстана отметил, что республика искренне заинтересована в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене. По его словам, сотрудничество с Москвой остается для Астаны безусловным приоритетом, а работу в этом направлении он назвал святой обязанностью как нынешних, так и будущих руководителей двух стран.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    По итогам визита Россия и Казахстан подписали 15 документов о сотрудничестве.

    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    27 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возведение атомной электростанции «Балхаш» в Казахстане под руководством российской госкорпорации Росатом стартует в 2027 году и продлится до середины следующего десятилетия, сообщили власти страны.

    В Астане сообщили о сроках начала строительства новой АЭС «Балхаш» под руководством Росатома. Соответствующую информацию официально озвучили в Агентстве по атомной энергии Казахстана, передает ТАСС.

    «Подтверждаем. Строительство начнется в 2027 году», – заявили представители ведомства журналистам.

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев ранее пояснял, что график возведения объекта напрямую зависит от заказчика. Российская сторона исходит из того, что основные работы стартуют в следующем году, а поэтапный ввод станции в эксплуатацию завершится в середине 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года власти Казахстана выбрали Росатом лидером консорциума по возведению станции.

    В августе специалисты двух стран приступили к инженерным изысканиям на месте будущей АЭС в поселке Улькен.

    Осенью глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы вовремя выполнить все обязательства по данному проекту.

    27 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    На летном поле российского лидера встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

    Эта встреча станет 39-й для нынешних лидеров двух стран. Визит имеет особенный характер, так как вопреки протокольной традиции он уже во второй раз за президентский срок получает высший, государственный статус.

    Ожидается, что из аэропорта главы государств отправятся в резиденцию казахстанского лидера Кедровый дом. Там за обедом президенты проведут переговоры тет-а-тет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану.

    Перед поездкой Владимир Путин опубликовал статью о перспективах двусторонних отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал двойные государственные визиты за один срок крайне редким явлением.

    28 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Астану стороны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции на средства российского государственного экспортного кредита.

    Представители двух стран официально закрепили договоренности о сотрудничестве в сфере возведения атомной электростанции. Документ также предусматривает выделение специального займа для реализации этого масштабного проекта. Соглашение было подписано в рамках официального визита Путина в соседнее государство, передает ТАСС.

    Как ранее отмечал помощник главы государства Юрий Ушаков, строительство энергетического объекта будет вестись с применением самых передовых отечественных технологий. Финансирование всех этапов работ полностью обеспечит российский государственный экспортный кредит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал подписание соглашения о возведении первой атомной электростанции.

    Власти Казахстана запланировали использовать российский льготный экспортный кредит для закупки необходимого оборудования.

    Возведение объекта под руководством госкорпорации Росатом стартует в 2027 году.

    28 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Казахстан готовятся подписать соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай через территорию республики на 2,5 млн тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Переговоры Астаны и Москвы по энергетике вышли на новый уровень, передает ТАСС.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что стороны близки к соглашению об увеличении транзита российской нефти в Китай через территорию республики. «Обсуждается. Соответствующее соглашение в высокой стадии готовности к подписанию. [Подписать] постараемся в этот раз. Увеличение на 2,5 млн тонн», – заявил он.

    По словам министра, технико-экономическое обоснование для наращивания поставок пока не подготовлено, так как потребуются дополнительные расчеты, строительство новых перекачивающих станций и расширение трубопровода. Аккенженов подчеркнул, что к работе над этими проектами приступят после подписания базовых документов и достижения окончательного согласия сторон.

    Глава ведомства также рассказал, что Казахстан и Россия начали обсуждать маршрут крупного газопровода в Китай, известного как «Сила Сибири – 2». По его информации, рассматривается вариант трубы мощностью до 35 млрд кубометров газа в год через территорию Казахстана, который позволит не только обеспечить транзит в КНР, но и повысить газификацию северных и восточных регионов республики.

    Президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

    Накануне поездки российский лидер опубликовал статью об активном развитии двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    В апреле Минфин США продлил лицензию на транзит российской нефти через территорию республики в Китай до весны 2027 года.

    28 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Путин оценил военное сотрудничество с Казахстаном

    Tекст: Вера Басилая

    Военное сотрудничество России и Казахстана является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе, заявил президент Владимир Путин.

    Российско-казахстанское военное партнерство выступает надежным гарантом сохранения спокойствия в регионе, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    «Продолжается военное сотрудничество, и это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе», – подчеркнул глава российского государства.

    Также российский лидер обратил внимание на значимость совместной работы в гражданских отраслях.

    «У нас очень много направлений взаимодействия, которые являются принципиально важными как для экономики Казахстана, так и для экономики России: это и машиностроение, это энергетика, это инфраструктура и, конечно, гуманитарная сфера», – сказал Путин в ходе переговоров.

    Ранее Путин оценил совместную работу двух стран по всем ключевым направлениям.

    Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными прошедшие переговоры в узком формате.

    Накануне визита Владимир Путин отметил активное развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    28 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты ВВС Казахстана в рамках церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина окрасили небо в цвета российского флага.

    В рамках официальной церемонии встречи Владимира Путина казахстанские самолеты окрасили небо над Астаной в цвета флага России, передает ТАСС.

    Боевая авиация министерства обороны республики готовилась к этому событию несколько дней, отрабатывая тренировочные полеты.

    Мероприятие прошло во Дворце независимости, архитектура которого стилизована под традиционную казахскую юрту. Российского лидера встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В зале построили почетный караул, а военный президентский оркестр исполнил гимны двух стран.

    Завершилась официальная часть представлением делегаций. Сопровождающая президента российская группа насчитывает 30 участников. Данная церемония открыла обширную программу государственного визита, включающую переговоры на высшем уровне.

    Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    В воздухе правительственный борт встретили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.

    Центральные улицы казахстанской столицы украсили флагами двух стран.

    28 мая 2026, 10:21 • Новости дня
    Путин и Токаев начали переговоры в Астане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приступили к обсуждению двусторонних вопросов в рамках государственного визита российского лидера, выбрав для встречи стилизованный под юрту Дворец независимости.

    Переговоры Путина и Токаева стартовал со встречи в узком составе, передает корреспондент ТАСС.

    Встреча проходит во Дворце независимости, архитектура которого напоминает традиционную казахскую юрту. Ранее на этой же площадке состоялась официальная церемония приветствия.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    В воздухе правительственный борт сопроводили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.

    Утром Путин приехал во Дворец независимости для проведения переговоров.

    27 мая 2026, 22:15 • Новости дня
    Посол России: Путина в Астане приняли по высшему разряду

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный визит российского президента Владимира Путина в Астану начался с торжественной встречи, а по итогам переговоров ожидается подписание важного совместного заявления двух государств, сообщил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

    «Встреча была очень теплой, гостеприимной, по высшему, что называется, протокольному разряду», – заявил посол России Алексей Бородавкин, передает паблик Qogam.

    По словам посла, программа поездки будет насыщенной, что подчеркивает по-настоящему дружественный характер двусторонних отношений. По итогам переговоров лидеры государств подпишут главный документ – совместное обращение к народам обеих стран. Бородавкин отметил, что это довольно необычный формат для подобных деклараций.

    Государственный визит продлится до 29 мая. Помимо двусторонних переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, глава государства примет участие в Евразийском экономическом форуме. Также запланировано его присутствие на заседании Высшего евразийского экономического совета.

    Напомним, президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану. Перед поездкой Владимир Путин опубликовал статью о перспективах двусторонних отношений.

    28 мая 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия создает свои суверенные платформы развития ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия входит в число немногих государств, способных разрабатывать собственные независимые системы искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин подчеркнул уникальное положение страны в сфере передовых технологий, передает РИА «Новости». Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане, российский лидер отметил важность технологической независимости.

    «Российская Федерация – одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», – сказал президент.

    «Но мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение, объединение усилий может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный «выхлоп», если позволено будет так выразиться, по этому направлению, создает для стран ЕврАзЭС и нашей интеграции серьезные вызовы, но и, как я уже отметил, возможности», – добавил президент.

    Это заявление прозвучало в рамках государственного визита Путина в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая. Ранее в этот же день российский лидер провел продуктивные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Участие в форуме стало завершающим этапом программы государственного визита главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Евразийского экономического форума российский лидер назвал искусственный интеллект ключевым направлением технологического развития стран ЕАЭС.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал планы государств союза утвердить документ для безопасного внедрения нейросетей в экономику.

    В апреле глава российского государства призвал обеспечить создание отечественных фундаментальных моделей с максимальным уровнем суверенности.

    28 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    Tекст: Олег Исайченко

    Запад пытается вбить клин в отношения России со странами Центральной Азии. Но многовековые связи между нашими государствами сегодня получают новое развитие в рамках ЕАЭС и ОДКБ, несмотря на все провокации НАТО, заявил газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. В четверг началась официальная часть государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

    «Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стала важным шагом для дальнейшего укрепления дружбы между Россией и Казахстаном. Подписанные соглашения показывают, что сотрудничество двух стран развивается по всем ключевым направлениям, а Астана остается одним из главных наших союзников в Центральной Азии», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, отношения с Казахстаном не только сохраняют устойчивость, но и усиливаются на фоне геополитических потрясений. «Мы действуем согласованно и поддерживаем друг друга по ключевым вопросам. Это служит наглядным доказательством того, что наш союз действительно работает даже в условиях внешнего давления», – отметил он.

    Особое значение, подчеркнул Долгов, имеют договоренности о поддержке русского языка в Казахстане. «На данный момент это чувствительная, но крайне важная тема, отражающая уровень доверия между нашими народами. Такие шаги свидетельствуют о взаимном уважении интересов», – добавил эксперт.

    В то же время Запад, по его словам, традиционно пытается оборвать отношения России не только с Казахстаном, но и со всей Центральной Азией. «Это классическое поведение НАТО. Однако после визита Путина видно, что оно разбивается о настоящую дружбу и не приносит ожидаемых результатов», – пояснил собеседник.

    «Многовековые связи, которые сегодня получают новое развитие в рамках ЕАЭС и ОДКБ, невозможно разрушить провокациями НАТО. Тем не менее подобные попытки будут продолжаться, и к ним необходимо относиться внимательно, своевременно реагируя с обеих сторон», – продолжил посол.

    Укрепление союза России и Казахстана, резюмирует Долгов, становится лучшим ответом тем, кто хочет внести раскол между нашими народами. «В этих условиях давление извне только усиливает мотивацию к дальнейшему развитию и укреплению дружбы. Москва и Астана действуют в этом вопросе абсолютно единодушно», – резюмировал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом, который продлится до 29 мая. В ходе переговоров с казахстанским коллегой он обсудил сотрудничество в энергетике, военной и гуманитарной сферах. По итогам стороны подписали 15 совместных документов. Ключевым из них стало соглашение о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции силами Росатома.

    Также в программу визита вошло участие Путина в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего евразийского экономического совета. На этих площадках президент России анонсировал принятие важных интеграционных решений и предложил провести в 2027 году в РФ встречу высокого уровня по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта.

    28 мая 2026, 11:31 • Новости дня
    Путин заявил об экономических проблемах недоброжелателей России

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на попытки давления, Россия уверенно удерживает статус четвертой экономики мира по паритету покупательной способности, а недоброжелатели России сталкиваются с проблемами.

    Президент России Владимир Путин сообщил о трудностях в экономике западных стран, передает РИА «Новости». По словам главы государства, недоброжелатели сталкиваются с серьезными внутренними проблемами.

    В ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым российский лидер подчеркнул стабильность отечественной экономики.

    «Несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей, но, поскольку у них у самих не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии», – сказал Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул значимость стратегического союзничества Москвы и Астаны.

    Также Путин заявил о динамичном развитии российско-казахстанских отношений.

    28 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    В Казахстане определили условия общего энергорынка ЕАЭС

    Власти Казахстана обозначили условия общего энергорынка ЕАЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Евразийском экономическом форуме в Астане Казахстан заявил о поддержке общего электроэнергетического рынка ЕАЭС при соблюдении принципа взаимной выгоды и эффективного использования мощностей, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    О позиции своей страны глава ведомства рассказал на Евразийском экономическом форуме в Астане, пишет «Российская газета».

    Министр подчеркнул: «Важно, чтобы общие рынки формировались как практический и взаимовыгодный механизм, способствующий энергетической устойчивости и развитию торговли. В части общего электроэнергетического рынка ЕАЭС хотел бы отметить, что Казахстан поддерживает создание общего рынка по принципу взаимной выгоды, эффективного использования генерирующих и передающих мощностей, а также развития экспортного и импортного потенциала электроэнергетики. По общему рынку газа Казахстан выступает за конструктивную и поэтапную работу с учетом внутреннего баланса газа, задач по газификации регионов государств-членов ЕАЭС, действующих двусторонних соглашений и особенностей регулирования».

    Министр отметил, что страна придает большое значение практическому энергетическому сотрудничеству со всеми участниками союза. С Россией Казахстан связывают проекты в сферах нефти, газа и электроэнергетики, с Киргизией сотрудничество развивается в области водно-энергетического баланса. В отношениях с Беларусью и Арменией Астана видит потенциал в модернизации инфраструктуры, цифровизации и обмене практическим опытом.

    По словам Аккенженова, следующим этапом интеграции станет поэтапное формирование общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Казахстан поддерживает продолжение этой работы и рассматривает ее как инструмент укрепления энергетической безопасности и повышения эффективности использования ресурсов. При этом он подчеркнул, что создание общих энергетических рынков должно идти прагматично и с учетом национальных интересов государств.

    Министр заявил, что Казахстан готов обеспечивать поставки нефти и нефтепродуктов на рынки стран ЕАЭС при соблюдении принципа взаимной выгоды. В рамках союза он считает важным развивать совместные цифровые платформы и безопасный трансграничный обмен данными с сохранением баланса национальных интересов.

    Аккенженов добавил, что Казахстан видит перспективу евразийской интеграции не в формальном ускорении запуска общих рынков, а в создании устойчивых, реалистичных и взаимовыгодных механизмов, и выразил уверенность, что прагматичный поэтапный переход позволит сформировать устойчивую энергетическую архитектуру союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Казахстан активно развивают сотрудничество в энергетике, включая поставки нефти, расширение газотранспортной инфраструктуры и строительство первой атомной электростанции.

    Ранее в четверг президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Астане указал на выгоду прямых поставок газа на север Казахстана силами Газпрома и на отсутствие необходимости прокладывать новые энергетические маршруты.

    Путин также заявил о предстоящем принятии на саммите ЕАЭС в Астане ряда решений, нацеленных на углубление интеграционного сотрудничества, и отметил успешное председательство Казахстана в союзе.

    29 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    Путин заявил о создании ядерной отрасли в Казахстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая по итогам визита в Казахстан, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Астана планируют не просто построить атомную станцию, а запустить полноценную ядерную отрасль.

    Он отметил, что речь идет о долгосрочном сотрудничестве, выходящем за рамки обычного строительного контракта, передает РИА «Новости».

    «Мы не просто что-то строим за кредитные ресурсы, а мы создаем отрасль. Мы начинаем готовить специалистов, мы привлекаем местные кадры к совместной работе», – подчеркнул глава российского государства.

    Путин также охарактеризовал механизм финансирования строительства АЭС в Казахстане как стандартную международную практику и отдельно указал, что такой проект будет выгоден как Казахстану, так и России.

    Напомним, в ходе визита президента Путина в Астану стороны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции на средства российского государственного экспортного кредита.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия усилила энергетический союз с Казахстаном.

    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ
    ВСУ заминировали трассу у Бердянска с помощью дронов
    На Украине заявили о скрытой войне Зеленского с ЕС
    Лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз
    Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего
    Президент Польши обвинил главу Минобороны в глупости
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • График выплаты детских пособий в июне 2026 года: когда придут единое пособие и выплаты из маткапитала

      В июне 2026 года российские семьи с детьми получат социальные выплаты по стандартному графику – переносов из-за праздников не ожидается. Основные даты перечисления детских пособий – 3, 5 и 8 июня. Однако с 1 июня стартует новый важный этап: начинается прием заявлений на ежегодную семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Рассказываем, когда придут пособия в июне 2026 года, какие выплаты перечисляет Социальный фонд России (СФР) и кому повысят материальную поддержку.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

