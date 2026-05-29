Россия и Казахстан провели консультации по вопросам биологической безопасности
В Москве прошли консультации по вопросам биологической безопасности между профильными департаментами МИД России и Казахстана, сообщает российское ведомство.
Стороны обменялись оценками угроз биобезопасности на международном и региональном уровнях. Также обсуждалась реализация договоренностей по обеспечению биологической безопасности и конкретные направления дальнейшего сотрудничества. На встрече рассмотрели вопросы оптимизации и повышения эффективности взаимодействия в этой сфере, сообщается на сайте МИД России.
Консультации подтвердили единство подходов Москвы и Астаны к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость тесной координации и конструктивного взаимодействия в двустороннем формате и на профильных многосторонних площадках. Особое внимание уделено сотрудничеству в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, Генеральной Ассамблеи ООН, ОДКБ, СНГ и ШОС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали 15 документов о сотрудничестве. Путин назвал военное партнерство двух стран серьезным фактором укрепления региональной безопасности.
Днем ранее Следственный комитет подтвердил факты финансирования Соединенными Штатами разработки биологического оружия на Украине.