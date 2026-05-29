Системы ПВО сработали над иранским островом Кешм
В районе острова Кешм на юге Ирана сработали системы противовоздушной обороны, местные жители сообщили о звуках перехвата воздушных целей.
Средства противовоздушной обороны были задействованы на острове Кешм, расположенном в районе Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По данным местных СМИ, инцидент произошел в пятницу вечером.
«В пятницу вечером жители сообщили о звуках работы ПВО на острове Кешм», – отмечается в сообщении агентства Mehr.
Точные причины срабатывания систем противовоздушной обороны пока неизвестны. При этом агентство Tasnim уточнило, что в районе острова был успешно сбит беспилотник.
В середине мая иранские системы ПВО уже сработали над территорией острова Кешм.
Позже дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали израильский разведывательный беспилотник над южной провинцией Хормозган.