Путин заявил о выгоде прямых поставок газа Казахстану
Путин заявил о целесообразности прямых газовых поставок на север Казахстана силами компании «Газпром». Об этом президент России сообщил по итогам двусторонних переговоров, передает РИА «Новости».
«Газпром» бесперебойно поставляет газ потребителям в северных регионах Казахстана, так сложилось еще со времен Советского Союза – из России в Казахстан поставлялся и поставляется значительный объем энергоресурсов в этот регион», – подчеркнул Путин.
По словам Путина, существующая схема поставок наиболее выгодна для казахстанской стороны. Такая практика позволяет избежать строительства дополнительных энергетических маршрутов, обеспечивая надежное снабжение региона.
Путин и Токаев подвели итоги двусторонних переговоров в формате видеопрезентаций.
До этого Владимир Путин отметил активное развитие энергетического сотрудничества двух стран в своей статье.