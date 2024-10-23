Россия обогнала Японию по паритету покупательной способности ВВП

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    БРИКС снижает финансовую уязвимость перед Западом
    Анонсировано начало серийного производства самолетов МС-21 и Superjet New
    Эксперты: Зеленский заявлением об энергетическом «перемирии» пытается повлиять на БРИКС
    Спикер парламента Грузии рассказал об уговорах вступить в войну с Россией
    Путин предложил сформировать список партнеров БРИКС
    Путин назвал три ключевых направления для БРИКС
    Российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
    Президент ЮАР на саммите БРИКС раскритиковал СБ ООН
    Иран предложил БРИКС создать энерготранзитную сеть
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия пытается протрезвить Америку

    В мире сформировался очевидный запрос на альтернативы западной гегемонии – и тут выходит Россия. Не с антиамериканизмом, не с идеей мировой антизападной революции – нет, с понятными и приемлемыми для всех ценностями консерватизма и суверенитета.

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    23 октября 2024, 14:21 • Новости дня

    Россия обогнала Японию по паритету покупательной способности ВВП

    МВФ назвал Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности

    Россия обогнала Японию по паритету покупательной способности ВВП
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в этом году заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности ВВП, обогнав Японию, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).

    По данным МВФ, доля России в мировом ВВП составила 3,55%, что позволило обогнать Японию с 3,38%, передает «Коммерсант». Первыми в рейтинге остаются Китай, США и Индия.

    Доклад фонда основан на новых данных Программы международных сопоставлений (ICP), экстраполированных на 2024 год. Индия и Россия получили наиболее значительные пересмотры: плюс 0,7 процентного пункта, по сравнению с предыдущим раундом ICP. Ранее доля России в мировом ВВП оценивалась в 2,9%.

    МВФ также пересмотрел прогнозы роста российской экономики на 2025 год, снизив их на 0,2 процентного пункта, до 1,3% вместо прежних 1,5%. Замедление связано с прогнозируемым снижением частного потребления и инвестиций.

    Ранее сообщалось, что Россия неожиданно стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности по итогам 2021 года, но об этом стало известно только в 2024-м благодаря обновленным данным Всемирного банка. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему четыре года потребовалось на выявление места экономики России на мировой арене.

    21 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США Роблесу

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США
    @ johnrobles2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США.

    Указ о приеме в гражданство России опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. В документе указано, что Роблес Джон Энтони родился 10 апреля 1966 года в США.

    Ранее сообщалось, что Роблес проживает в России с 1990-х годов. За это время он успел поработать учителем и журналистом-международником.

    Также Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильскому футболисту петербургского клуба «Зенит» Дугласу Сантосу. В документе указано полное имя спортсмена: Дос Сантос Жустино Де Мел Дуглас. Футболист родился 22 марта 1994 года в Бразилии.

    Напомним, в феврале прошлого года Путин предоставил гражданство режиссеру Режису Обадиа и скульптору Борису Лежену, а также французскому журналисту Адриану Боке. В июле 2023 года российский лидер предоставил российское гражданство родившемуся в США хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу.

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    21 октября 2024, 21:24 • Новости дня
    Запад предлагал Грузии начать новую войну с Россией

    Иванишвили заявил о предложении Запада начать партизанскую войну Грузии с Россией

    Запад предлагал Грузии начать новую войну с Россией
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Дарья Григоренко

    Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили рассказал о том, что экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать короткую войну с Россией, за которой последовало бы партизанское сопротивление.

    Иванишвили поделился в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» информацией о том, что западный чиновник предлагал Гарибашвили начать войну с Россией, передает ТАСС.

    По словам Иванишвили, военный конфликт продлился бы три-четыре дня, после чего Грузия должна была бы перейти к партизанскому сопротивлению. «Я могу вспомнить то, что мне сказал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. С ним вел разговор один из высокопоставленных чиновников одной из стран», – объяснил Иванишвили.

    Гарибашвили выразил сомнения в целесообразности такого предложения, задав вопрос о том, как долго Грузия сможет противостоять России. На это он получил ответ: «Три-четыре дня. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, и будете воевать оттуда». Иванишвили подчеркнул, что подобные предложения могут обернуться катастрофой для страны, ведь «три-четыре миллиона» жителей Грузии рисковали бы своими жизнями.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, тогда как западные страны оказывают прямое влияние на избирательную кампанию в этой стране.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    21 октября 2024, 18:48 • Новости дня
    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: ЕС начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против российского экспорта СПГ

    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны планируют ускорить разработку нового пакета санкций против российского экспорта сжиженного природного газа (СПГ), чтобы ограничить его закупку в 2024 году, пишет европейское издание американской газеты Politico.

    По данным Politico, страны ЕС в январе начнут интенсивную работу над 15-м пакетом антироссийских санкций, основной акцент в нем будет сделан на ограничении экспорта сжиженного природного газа из России, передает ТАСС. Издание отмечает, что в 2024 году закупки российского СПГ начали расти в ожидании новых ограничений, что может негативно сказаться на энергетическом секторе ЕС.

    Кроме того, Брюссель планирует ужесточить санкции против танкерного флота, который, по их данным, перевозит российскую нефть, продаваемую на мировом рынке без учета западных ограничений на цены, говорится в статье. Подчеркивается, что ЕС решительно намерен возобновить в январе обсуждение мер по «нанесению удара по российской экономике».

    Вместе с тем дискуссии о новых санкциях тормозятся председательствующей в Совете ЕС Венгрией и затягивающимся процессом утверждения нового состава Еврокомиссии, пишет газета. Ожидается, что новый состав начнет работу не раньше 1 декабря. С января председательство в Совете ЕС перейдет к Польше, одному из активных сторонников Украины, что может ускорить принятие новых санкций.

    Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в Евросоюзе сомневаются, что смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии. В сентябре Швейцария одобрила смягчение санкций против России.

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    22 октября 2024, 15:06 • Новости дня
    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Часова Яра может растянуться на несколько месяцев

    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Группировка ВСУ в Часовом Яре рискует потерять основные каналы снабжения: российские военные постепенно окружают город, что рано или поздно приведет к ухудшению логистических возможностей противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр.

    «На текущий момент российские войска сумели прорвать оборону противника южнее Часова Яра в районе канала Северский Донец – Донбасс. Успех стал возможным благодаря взятию Клещеевки. Наши военные продвигаются на запад, в сторону Ступочек. Между тем с юга на город уже наступают наши десантники», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Военные также подходят к населенному пункту с севера, со стороны Калиновки. Таким образом, положение ВСУ в Часовом Яре за последнее время значительно ухудшилось. Противник вынужден растягивать оборону, поскольку активизация боевых действий наблюдается сразу на нескольких направлениях. При этом окружение города продолжится», – сказал он.

    «У российских войск имеются хорошие перспективы взятия Часова Яра. Однако нельзя забывать о том, что этот населенный пункт представляет собой мощный укрепрайон. Вокруг него имеется большое число сел и деревень, которые также составляют часть обороны города. То есть для его полного освобождения необходимо вытеснить противника из прилегающих поселений», – считает собеседник.

    «Кроме того, за Часовым Яром располагается Константиновка, из которой по нашим войскам также может вестись обстрел. Взятие укрепрайона в целом задача достаточно трудная. Ее выполнение может потребовать немало усилий со стороны личного состава. Понадобится большое количество солдат и техники», – акцентирует эксперт.

    «Между тем по мере продвижения российских сил город будет отрываться от основных логистических линий. ВСУ рискуют потерять возможности снабжения группировки, что потенциально может привести к огромным потерям и неминуемой угрозе отступления», – полагает аналитик.

    «Но до этого еще далеко. Впереди – долгие недели боев за важный населенный пункт, который приобрел для офиса Зеленского критическое политическое значение в качестве одного из последних рубежей в ДНР. Освобождение города позволит нам продвинуться дальше к Константиновке. Наше присутствие в Донецкой агломерации неуклонно растет», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча». По его словам, военным уже удалось пересечь канал, разделяющий населенный пункт на несколько частей.

    Он добавил, что бойцы создали плацдарм на его противоположной стороне. При этом под контролем противника до сих пор остается значительная часть городской застройки, а также несколько дачных поселков в западном районе Часова Яра. Российская армия также установила огневой контроль на основных путях подвоза боеприпасов и пополнения личного состава ВСУ.

    Неделю назад российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра.

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    21 октября 2024, 17:18 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал недовольство мужской части либеральной оппозиции планами Навальной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление Юлии Навальной (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о планах стать кандидатом в президенты России решает ряд ее текущих задач, но может спровоцировать возмущение среди мужской части уехавшей за рубеж оппозиции, считает политолог Алексей Чеснаков. По его мнению, возвращение Навальной в Россию возможно только при абсолютно фантастическом сценарии развития ситуации.

    «Заявление Юлии Навальной о готовности выдвигаться в президенты (с оговоркой: если, конечно, вернусь) выглядит вполне естественным и ожидаемым шагом, решающим сразу несколько задач», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.

    По его словам, в первую очередь – это ее собственная политическая раскрутка, поскольку ресурсы капитализации имиджа «высоконравственной страдающей вдовы» без токсичных властных амбиций исчерпаны. Кроме того, данное заявление способствует мультипликационному эффекту для продажи книги воспоминаний бывшего супруга, отмечает Чеснаков.

    Также озвучивание подобных планов способствует решению вопроса о лидерстве в уехавшей за рубеж оппозиции, переключает внимание от множащихся скандалов вокруг ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) и работает на получение дополнительной материальной помощи от западных спонсоров.

    При этом Чеснаков отмечает, что сценарий с «возвращением и воцарением вдовы» может быть реализован только в фантастических условиях – «когда вся система российской власти будет разрушена, элита уничтожена, а страна побеждена». «Таких вариантов не просматривается», – поясняет политолог.

    «Хотя, сейчас будет интересно, как эту инициативу женщины, прежде чурающейся политики, теперь в миг захотевшей стать всем, воспримут оппо-мужчины, которые целую жизнь положили на то, чтобы стать хоть кем-нибудь», – добавил он.

    В интервью Би-Би-Си Юлия Навальная рассказала о намерении «однажды» стать кандидатом в президенты России, передает RTVI. При этом она понимает невозможность своего возвращения в Россию.

    Напомним, в июле текущего года суд заочно арестовал Юлию Навальную по делу об экстремизме, а позже она была внесена в перечень террористов и экстремистов.

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    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

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    21 октября 2024, 20:30 • Новости дня
    Киркоров показал новую сумку за четыре миллиона рублей

    Киркоров появился на мероприятии с эксклюзивной сумкой-чемоданом за четыре млн рублей

    Киркоров показал новую сумку за четыре миллиона рублей
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Филипп Киркоров удивил гостей светского мероприятия, появившись с эксклюзивной сумкой, которая существует всего в двух экземплярах и стоит четыре млн рублей.

    Отвечая на вопросы гостей о содержимом сумки, Киркоров пошутил: «Ключи от квартиры, где лежат деньги».  Позднее артист признался, что сумка является эксклюзивной и существует всего в двух экземплярах, передает «Московский комсомолец». Стоимость этого аксессуара составляет четыре млн рублей.

    Напомним, в мае Киркоров подал в суд на певицу Любовь Успенскую за слова о женоненавистничестве. В июне Таганский районный суд принял к производству иск Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда к Киркорову, в сентябре инстанция частично удовлетворила иск Успенской, обязав Киркорова выплатить 90 тыс. рублей.

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    21 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    Госдума предложила снизить срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдума разработала законопроект, предусматривающий снижение минимального срока владения квартирой для освобождения от НДФЛ с пяти до трех лет, с целью повышения мобильности населения.

    Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил снизить минимальный срок владения недвижимостью, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, с пяти до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

    В случае, если недвижимость получена в наследство или по договору дарения от члена семьи, срок будет составлять один год вместо трех.

    Законопроект предполагает изменения в Налоговый кодекс. В ряде случаев Нилов предлагает уменьшить минимальный срок владения до двух лет, если недвижимость получена от личного фонда, в результате приватизации или передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

    По мнению Нилова, действующие нормы налогового законодательства, касающиеся минимальных сроков владения недвижимостью, сдерживают мобильность населения. Он подчеркнул, что переезд в другой регион становится сложной задачей, если продать недвижимость без ущерба для бюджета возможно только через пять лет после покупки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов заявил, что до конца 2024 года в России может произойти снижение цен на новостройки до 10%.

    Юрист по недвижимости Ирина Нигматуллина предупредила о хищениях квартир через «Госуслуги» с помощью электронных цифровых подписей, полученных мошенниками обманным путем.

    Центробанк увидел признаки охлаждения рынка ипотеки в России, что снижает риски финансового пузыря, однако эксперты объясняли, почему ждать снижения цен пока не стоит.

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    21 октября 2024, 20:21 • Новости дня
    В Судане сбит грузовой самолет, на борту могли быть россияне

    Посольство: На борту сбитого в Судане грузового самолета могли быть россияне

    В Судане сбит грузовой самолет, на борту могли быть россияне
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в контакте с властями Судана расследует обстоятельства крушения грузового самолета в Дарфуре, на борту которого, предположительно, находились российские граждане.

    Представители Сил быстрого реагирования Судана через свои соцсети заявили в понедельник, что на западе страны был сбит грузовой самолет, передает ТАСС. По их версии, в составе экипажа могли находиться российские граждане. По предварительным данным, был сбит Ил-76 компании Airline Transport Incorparation FZC из ОАЭ.

    Российская дипмиссия ведет активные переговоры с суданскими властями для выяснения всех деталей инцидента. «Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», – добавили там.

    В июле прошлого года в аэропорту суданского города Порт-Судан также  разбился транспортный гражданский самолет «Антонов», погибли девять человек.

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    21 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    The Economist: Путин предложит план борьбы с доминированием доллара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту российского государства и его союзников от санкций, пишет The Economist.

    Как говорится в статье The Economist «План Путина победить доллар», инициативу поддерживает Китай, передает РБК.

    Журнал напоминает, что российский Минфин анонсировал в июне платформу BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, включая цифровые. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что эта система позволит странам проводить экономические операции независимо от доллара и евро.

    Предлагаемая система может основываться на mBridge – международной платежной системе, частично управляемой Банком международных расчетов, говорится в материале. BRICS Bridge обещает более дешевые и быстрые транзакции для стран Глобального Юга, что может привлечь развивающиеся экономики и позволить обходить западные санкции.

    Отмечается, что США с начала 2000-х потеряли часть доминирования: мировой резерв в долларах снизился с 70 до 58%, тогда как в «нетрадиционных валютах» он вырос. При этом американские санкции охватили более 9,4 тыс. человек к 2021 году, что заставляет страны задуматься о зависимости от американской финансовой системы.

    Путин видит в создании новой схемы стратегический шаг и приоритет, пишет журнал. По его информации, в преддверии саммита в Казани чиновники БРИКС обсуждали создание кредитно-рейтингового агентства и страховой компании. Самой значимой инициативой является план использования цифровых валют, обеспеченных фиатными деньгами, что сместит центр трансграничных транзакций в центральные банки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон следует задуматься о том, что санкции против России и плохие отношения с Москвой негативно влияют на доллар, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Россия не остановится перед санкциями и сосредоточится на развитии внутреннего потенциала, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании ШОС.

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    21 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование

    Небензя заявил, что действия Киева отдалили перспективы мира на Украине

    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия киевских властей, связанные с Курской областью, негативно сказались на перспективах мирного урегулирования кризиса на Украине.

    Он отметил, что многие государства осознают серьезность ситуации и последствия действий Украины. Небензя подчеркнул: «Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чем мы предупреждали долгие годы», передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что российская сторона продолжит дипломатические усилия, направленные на разъяснение своей позиции в международных организациях, включая ООН. Напряженность в регионе остается высокой, в то время как Россия ожидает резолюций и действий мирового сообщества для достижения мирного разрешения конфликта.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до устранения угроз от Украины, отметив, что Запад и Киев не обсуждают восстановление мира.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает мирное урегулирование, но только при выполнении своих условий, связанных с безопасностью и целями спецоперации. Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, указал Песков.

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    22 октября 2024, 18:15 • Новости дня
    Лавров: Запад науськивал Грузию на войну с Россией

    Лавров прокомментировал слова Иванишвили о призывах Запада начать войну Грузии с Россией

    Лавров: Запад науськивал Грузию на войну с Россией
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нет оснований не верить заявлениям грузинских политиков о давлении Запада на Тбилиси с целью начала войны с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что грузинские политики приводят конкретные диалоги с западными странами, которые якобы подталкивали Грузию к военным действиям, передает РИА «Новости».

    «Я не вижу оснований им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России. У меня нет оснований им не доверять», – сказал глава МИД России «Известиям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил, что экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать короткую войну с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, в то время как западные страны оказывают прямое влияние на избирательную кампанию в этой стране.

    Коментарии (0)
    21 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал последствия референдума о евроинтеграции Молдавии

    Политолог Трухачев: Несогласных с выбранным официальным Кишиневом курсом попытаются выдавить из страны

    Эксперт спрогнозировал последствия референдума о евроинтеграции Молдавии
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне очевидного раскола молдавского общества по вопросу евроинтеграции в стране могут начаться беспорядки. За их подавление будет отвечать Румыния. Большинство несогласных с курсом официального Кишинева просто выдавят из республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Выборы президента и референдум по евроинтеграции подтвердили, что Молдавия расколота», – отметил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. По его мнению, последствия этого могут быть крайне негативными. Политолог также провел параллель с Украиной в период Евромайдана.

    «Кишинев, конечно, не такая пороховая бочка, как некогда был Киев, там не видно стремлений сводить счеты с политическими оппонентами путем насилия. Тем не менее Молдавию будут доламывать извне. И судя по всему, эта роль достанется Румынии», – считает собеседник. Он также не исключает потенциальные протесты, которые, впрочем, будут подавлять с помощью румынской стороны.

    «Я не жду кровавых методов, поскольку румыны более вменяемы, нежели Майя Санду. Однако без водометов и слезоточивого газа все же вряд ли удастся обойтись», – прогнозирует политолог. Тех же, кто не согласится с выбранным официальным Кишиневом курсом, попытаются выдавить из страны. «Некоторые молдаване уедут в Россию, ведь больше бежать им некуда», – добавил эксперт.

    Говоря о прошедших выборах, Трухачев обратил внимание на явку избирателей, которая составила менее 60%. По его словам, на этот показатель повлияло несколько факторов. «Во-первых, часть населения разочаровалась в молдавской политике. Во-вторых, немалое число граждан находится на заработках за границей. Тем, кто проживает в России, просто не дали проголосовать, а те, кто был в Европе, судя по всему, решили не приходить на участки, потому что кандидаты их не устроили», – уточнил спикер.  

    Трухачев также напомнил о том, что Кишинев подготовил недостаточно бюллетеней для граждан в России. «В день выборов, скорее всего, были «карусели», а также подвоз избирателей. Причем подобные случаи фиксировались в том числе за границей – например, в Румынии и Италии», – отметил собеседник.

    При этом кампания запомнились чередой нарушений. «Они начались еще до старта выборов. Так, Telegram-каналы оппозиции Молдавии заблокировали без предупреждения и уведомлений. Пророссийским и даже «многовекторным» кандидатам выключали эфиры, то есть у кандидатов был неравный доступ к избирателям», – напомнил эксперт.

    Что касается результатов президентских выборов, они были ожидаемыми, говорит Трухачев. «В Молдавии кандидат, который четко смотрит в одну сторону, не может победить в первом туре – так устроена страна», – пояснил он. По прогнозам политолога, во втором туре Ренато Усатый поддержит Санду. Он сделал так и на прошлых выборах, напомнил собеседник.

    «Усатый хочет остаться на свободе и сохранить свои капиталы. Более того, не в его интересах портить отношения с Бухарестом. Этим и объясняется его поддержка прозападного кандидата. Также стоит ожидать, что какие-то голоса Санду подрисуют», – заключил Трухачев.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

    Коментарии (11)
    21 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    Президент ОАЭ второй день подряд приехал к Путину на Aurus

    Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян второй день подряд приехал к Путину на Aurus

    Президент ОАЭ второй день подряд приехал к Путину на Aurus
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян второй день передвигается по российской столице на автомобиле Aurus, который украшен флагом его страны.

    Кортеж президента ОАЭ был замечен в понедельник днем по пути в Кремль, где у него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Напомним, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом, по столице он передвигался на черном «Аурусе».

    Президент России Владимир Путин принял его в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Ранее сообщалось, что президент Объединенных Арабских Эмиратов посетит Россию 21 октября и примет участие в саммите БРИКС в Казани.

    Коментарии (3)
    21 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию

    Политолог Скачко: Запад использовал на выборах в Молдавии опыт Украины

    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2019 году Украина решила не открывать избирательные участки в России во время выборов президента страны. Спустя пять лет почти то же самое делает Молдавия. Кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» политический класс республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Безумие Украины, некогда выбравшей западный курс, ничему не научило Молдавию. Об этом свидетельствуют результаты президентских выборов и референдума по евроинтеграции в стране», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Аналитик добавил, что прошедшая кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» население и политический класс республики.

    «У власти находится нужный им человек. И были задействованы все технологии – манипуляции, спекуляции и обман, чтобы Майя Санду сохранила свой пост», – отметил собеседник. В этом контексте молдавские выборы стали очередной тренировкой Запада по жульничеству, считает Скачко.

    «И на Украине, и в Молдавии разыгрывается одна и та же схема – взращиваются политики, которые в дальнейшем приводятся к власти, после чего «демократическими методами» за ними сохраняется важный пост. Причем эти люди необходимы западным представителям ровно до тех пор, пока они не исполнят поставленные перед ними задачи», – уточнил эксперт.

    Политолог добавил, что подобный метод опробован Западом также в Киргизии, Армении и Грузии. «Но Тбилиси пытается изменить парадигму собственного развития, стремится отстаивать национальные интересы. На этом фоне предпринимаются новые попытки разжигания цветной революции в республике и народных волнений», – напомнил он. По мнению аналитика, то же самое ждет Молдавию, если во втором туре победу одержит оппозиционный представитель.

    Однако, по его прогнозам, в Кишиневе в президентском кресле все же будет сидеть «румынская молдаванка» Санду, а в Грузии – «французская грузинка» Саломе Зурабившвили. И на Украине, где, по сообщениям СМИ, выборы президента могут состояться в 2025 году, пост займет тот, кого Запад посчитает наиболее удобным. Причем расклад сил в стране не будет отражать реальные настроения. «Как видим на примере Молдавии, система обкатана», – акцентировал политолог.

    На этом фоне собеседник напомнил, что в 2019 году Запад поддержал решение Украины не открывать избирательные участки в России. Схожая ситуация произошла с Молдавией, которая открыла лишь два участка, провел параллели эксперт. «Таким образом, на опыте других стран Запад вырабатывает единую модель, которую можно было бы применять для манипуляции выборами», – заключил Скачко.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

    Коментарии (2)
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