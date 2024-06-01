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    1 июня 2024, 09:32 • Экономика

    Запад признал Россию четвертой экономикой в мире задним числом

    Россия по паритету покупательной способности оставила позади не только Германию, но и Японию

    Запад признал Россию четвертой экономикой в мире задним числом
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия неожиданно стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности (ППС). Причем произошло это событие еще по итогам 2021 года. Однако известно о нем стало только в 2024-м – исходя из обновленных данных Всемирного банка. Почему четыре года потребовалось на выявление места экономики России на мировой арене?

    Всемирный банк опубликовал обновленные данные, признав, что Россия еще в 2021 году стала четвертой в мире экономикой по паритету покупательной способности (ППС).

    Тройка лидеров осталась неизменна – Китай, США и Индия. На четвертом месте долгое время находилась Япония, а на пятом – Германия. Начиная с 2015 года Россия занимала шестое или седьмое место в этом рейтинге ВВП по ППС, иногда проигрывая еще и Франции.

    Но в начале этого года World Economics сообщил, что ВВП России по ППС впервые превзошел Германию в 2022 году, Россия впервые занялся пятое место. То есть Россию по-прежнему обходила в рейтинге Япония. Однако новые данные Всемирного банка оказались еще более сенсационными.

    Из них следует, что России еще в 2021 году удалось подвинуть Японию и занять четвертое место в рейтинге. ВВП России по ППС в 2021 году достиг 5,7 трлн долларов. Это позволило России не только обогнать все европейские страны, в том числе Германию (5,2 трлн долларов) и Францию (3,6 трлн долларов, 2,4%), но и – самое неожиданное – Россия также обогнала Японию с ее 5,6 трлн долларов.

    Паритет покупательной способности (ППС) – это показатель, специально созданный экономистами, чтобы можно было корректно сравнивать стоимость одинаковых товаров и услуг в разных странах и понимать уровень покупательной способности. Считается, что сравнивать экономики разных стран по ППС более корректно, чем по долларовому показателю ВВП. Простой пример для понимания: если на 90 рублей можно купить больше, чем на один доллар США, значит, покупательная способность рубля выше его обменного курса к доллару. По сути, это означает следующее: несмотря на то, что у россиян зарплаты ниже, чем в США и в Европе, они могут позволить себе базовых продуктов и услуг не меньше, чем граждане развитых стран.

    Как же произошло такое противоречие с данными ВВП по ППС? На самом деле, в этом нет никакой загадки.  

    «Процесс расчета показателей ППС является сложным и трудоемким, требующим сбора и анализа огромного количества данных о ценах на товары и услуги в разных странах. Всемирный банк регулярно обновляет и пересчитывает экономические данные на основе новых или пересмотренных статистических показателей», – отмечает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

    Важный момент заключается в том, что ВБ проводит такое исследование не каждый год, а раз в пять лет и потом экстраполирует данные на остальные годы. И вот сейчас появился новый контрольный год для расчета, который все изменил для России.

    «Методология, которую используют Всемирный Банк и МВФ (International Comparison Program), сравнивает уровни экономической активности в странах в сопоставимых ценах в определенный контрольный год – в прежних расчетах это был 2017-й, а теперь 2021 год. Сравнение за период между контрольными годами, в этом случае за за 2022-й и 2023-й, делается методом экстраполяции. При этом, экстраполированные оценки могут различаться у ВБ и МВФ, они также периодически пересчитываются и уточняются», – поясняет Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    То есть сейчас пересчет связан именно с появлением новой «точки отсчета» – 2021 года, раньше этой точкой был 2017 год, уточняет Беленькая. Иными словами, исходя из данных за 2017 год Россия – пятая экономика в мире по ППС, а согласно данным за 2021-й – четвертая экономика в мире.

    Еще один важный момент, который мог повлиять на результат: Россия как раз уточнила оценку роста ВВП за 2021 и 2022 годы. Так, в 2023 году Росстат повысил оценку роста ВВП России за 2021 год с 5,6% до 5,9%, а также улучшил оценку снижения ВВП в 2022 году с 2,1% до 1,2%, что вполне могло повлиять на перерасчет Всемирного Банка, указывает Кабаков.

    Что же помогло России в 2021 году – а это был первый год после разразившейся в мире пандемии – показать столь высокий рост?

    По словам министра экономического развития Максима Решетникова, такого роста ВВП удалось достичь благодаря, во-первых, принятию оперативных антикризисных мер поддержки бизнеса, регионов и граждан в пандемию. Основную поддержку получили наиболее пострадавшие отрасли плюс малый и средний бизнес, благодаря чему удалось сохранить многие рабочие места.

    В результате, по словам Решетникова, в 2020 году спад экономики России составил всего 2,7% к предыдущему году, что ниже, чем в развитых странах, а в 2021 году она не только преодолела спад, но и выросла в общей сложности на 5,9%.

    При этом

    Германия и Япония, которых Россия потеснила в рейтинге, в 2021 году показали куда более скромный рост ВВП – на 1,6% и 1,9% соответственно.

    «Фактором быстрого восстановления многих стран мира в 2021 году после пандемии коронавируса стали государственные субсидии населению и пострадавшему от локдаунов бизнесу. Интересно, что в пересчете на доллары Россия выплатила населению и бизнесу гораздо меньше, чем США, Великобритания, Япония и некоторые страны еврозоны, которые не скупились на «вертолетные деньги» для населения. Однако в европейских странах эти безвозмездные выплаты не трансформировались впоследствии в экономический рост, а только разогнали инфляцию. В Японии государство тоже выплачивало «вертолетные деньги», каждый гражданин получил субсидию по 100 тыс. иен, были программы субсидирования бизнеса, однако ВВП вырос медленно, так как вспыхивавшие в 2021 году локальные очаги коронавируса привели к тому, что многие предприятия были вынуждены временно приостанавливать производство из-за локдаунов», – замечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Еще один фактор, который помогал России увеличивать темпы ее роста, – это сырьевая направленность экономики, так как цены на сырье в 2021 году быстро восстановились после пандемии 2020 года, отмечает Миильчакова. Плюс быстрые темпы роста в сфере услуг, которые не пострадали от пандемии, и строительство жилья, зависящего от роста ипотечного кредитования.

    Судя по всему, в 2022 и 2023 годах страна не сдала позиции в рейтинге. Министр экономики России считает, что это тоже стало следствием вовремя принятых мер поддержки экономики только уже в условиях санкционного давления. Так, в 2022 году была снижена административная нагрузка, расширен пакет мер финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализована программа поддержки крупных импортозамещающих инвестпроектов, предоставлены дополнительные бюджетные кредиты на погашение долговых обязательств регионов.

    В результате, несмотря на беспрецедентные санкции против России, в 2022 году спад экономики составил всего 1,2% к предыдущему году, а в 2023-м экономика России выросла на 3,6%. С 2021 по 2023 годы она выросла в сумме на 8,4%, уточнил Решетников.

    Япония же не могла похвастаться успехами и в эти годы. «Медленные темпы роста экономики Японии в 2022-2023 годах были связаны с другими факторами – возросшей конкуренцией со стороны китайских товаров и ростом спроса на электромобили, а на этом рынке Япония практически сразу уступила лидерство США и Китаю», – объясняет Мильчакова. Тогда как России в этот период снова помогли высокие цены на сырье, которые в 2022 году выросли еще сильнее, чем в 2021-м.

    Реальные возможности России подняться еще выше в рейтинге, на самом деле, пока крайне малы, учитывая величину экономик первой тройки. ВВП Китая по ППС в 28,8 трлн долларов почти в пять раз превышает российский в 5,7 трлн долларов. ВВП США по ППС в 23,6 трлн в четыре раза превышает российский показатель. ВВП Индии по ППС в 11 трлн рублей почти в два раза превышает российский уровень.

    А вот с Германией и Японией у России показатели ВВП по ППС находятся недалеко друг от друга: 5,2 трлн, 5,6 трлн и 5,7 трлн долларов. Поэтому основная борьба будет идти между этими странами в рейтинге, и при очередных пересчетах позиции стран в рейтинге могут меняться, не исключают эксперты.

    «Однако, вероятно, четвертая позиция России по данному показателю будет закреплена в ближайшие годы. Некоторые относятся скептически к ВВП по ППС, и это их право. Но по паритету покупательской способности позиция страна усилилась, и этот факт отмечают даже ангажированные институты»,

    – говорит Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    «Высокое место России в рейтинге ВВП по ППС зависит от многих факторов, но главным образом, от сохранения высоких темпов экономического роста, высоких цен на углеводороды и стабильности рубля», – заключает Мильчакова.

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    Запад признал Россию четвертой экономикой в мире задним числом

    Россия неожиданно стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности (ППС). Причем произошло это событие еще по итогам 2021 года. Однако известно о нем стало только в 2024-м – исходя из обновленных данных Всемирного банка. Почему четыре года потребовалось на выявление места экономики России на мировой арене? Подробности

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