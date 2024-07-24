Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.

Что ждет россиян после повышения ставки Банком России На этой неделе случится то, что уже давно ждет рынок. Банк России поднимет ключевую ставку, которая держалась с прошлого года на уровне 16%. Два крупных банка повысили ставки, даже не дожидаясь решения ЦБ. Это лишь подтверждает, что на этот раз сомнений в ужесточении политики ЦБ ни у кого нет. Вопрос лишь в том, насколько вырастет ставка. Подробности Перейти в раздел

У Трампа появился новый рычаг давления на Зеленского Выход Джо Байдена из президентской гонки поставил перед властями Украины дилемму: продолжать сотрудничество с Демпартией США или же попытаться наладить диалог с республиканцами во главе с Дональдом Трампом. По мнению экспертов, шансы на успешную реализацию второго сценария невелики, ведь в свое время Трамп чуть не лишился должности из-за Зеленского. Подробности Перейти в раздел

«Длинный кулак» России разносит особо важные цели противника В последнее время в сводках Минобороны все чаще фигурируют сообщения о поражении с помощью ОТРК «Искандер» различных целей на территории противника – от логистических узлов и скоплений живой силы до пунктов управления и эшелонов с техникой. Почему именно «Искандер» стал одним из ключевых ударных средств ВС России и при чем тут растущие возможности российской разведки? Подробности Перейти в раздел

«Ухилянты» создали новую отрасль экономики Украины Массовое бегство украинских мужчин от мобилизации за границу привело к возникновению в стране не только новых слов («ухилянты»), но и фактически новой отрасли экономики. Отрасль эта построена на огромной цепи взяток, которые платят чиновникам и пограничникам, прикрывающим это бегство. Как устроены эти схемы и во сколько они обходятся? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел