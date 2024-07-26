Макрон на ровном месте создал политический кризис во Франции

Tекст: Валерия Вербинина

Президент Франции Эммануэль Макрон пожинает плоды своего просчета. После того, как его партия потерпела разгром на выборах в Европарламент, президент объявил о роспуске Национального собрания, в котором его партия имела вполне твердые позиции. Трудно поверить, что столь опытный политик пошел бы на такой важный шаг, не взвесив все последствия. Разумеется, у Макрона был свой расчет – а также опыт, который в данном случае его и подвел.

Расчет этот заключался в том, что партия власти мобилизует все силы пропаганды, обрисует своих основных конкурентов («Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделла) черной краской, запугает избирателя мрачными перспективами правления этих врагов свободы, демократии и вообще рода человеческого – и таким образом одержит победу. Несмотря на всю кажущуюся примитивность этой стратегии, в прошлом Макрон уже не раз одерживал благодаря ей верх.

Однако реальность способна разрушить расчеты куда более тонкие, чем тот, на который по привычке решил поставить Макрон. В данном случае его инициативу перехватила коалиция левых сил, которые в обычных условиях конкурируют за примерно одни и те же страты избирателей и грызутся между собой по малейшему поводу. Тут, однако, представители левых усмотрели возможность взять реванш. Они организовали объединение с громким названием «Новый народный фронт», развернули активную агитацию и сенсационно добились победы, заняв первое место в Национальном собрании. Да, у них не абсолютное большинство, но теперь они реальная сила, с которой придется считаться.

Как следствие, Макрон потерпел политическое поражение, значительно ухудшил позиции своей партии в Национальном собрании (потеря составляет 73 места), потерял доверие коллег, которые винят его в провале, и вынужден работать с новым составом депутатов. Второй раз подряд распускать Национальное собрание законом запрещено, должен пройти хотя бы год, но каждый год распускать парламент чревато, тем более сам по себе факт роспуска для Франции до сих пор был крайне редким событием.

Но Макрон – известный политический канатоходец. Даже то, что большинство Национального собрания составляют враждебные ему депутаты, не помешало ему добиться повторного назначения его креатуры Яэль Браун-Пиве на пост главы парламента.

Все дело в том, что блок левых сил вовсе не монолитен. Используя разногласия между ними, а также принципиальные расхождения между правыми и левыми депутатами, Макрон – не без труда, конечно – добился ее утверждения. Сам факт, что Макрон уже добился назначения своего человека на столь важный пост, говорит о многом. Также путем сложных политических маневров он добился того, что «Национальное объединение» не получило ни одной парламентской комиссии и ни одного поста вице-президента собрания.

Однако главные бои развернулись вокруг кандидатуры премьер-министра Франции, который должен представлять коалицию победителей, то есть левых сил. Это слишком важная фигура, которая представляет на утверждение законы, в том числе проект бюджета. И в отличие от послушного миньона Габриэля Атталя или его предшественницы Элизабет Борн, которые готовы были проводить политику президента Макрона, премьер будет считаться с интересами своей партии.

Это создает ситуацию, для Франции доселе немыслимую: возникают острые противоречия между премьером и президентом страны.

Не будет преувеличением сказать, что Макрон загнал себя в тупик, и вряд ли он этого не осознает. Обычно словоохотливый, первое интервью после поражения Макрон дал только 23 июля.

«Представляется очевидным, – заявил Макрон, – что до середины августа мы должны сконцентрироваться на (Олимпийских) играх. И затем по мере того, как будут продвигаться дискуссии, в мои обязанности входит назначить премьер-министра и поручить ему задачу составить правительство».

Разумеется, ссылаться на Олимпийские игры очень удобно, но проблема в том, что «Новый народный фронт» после долгих дебатов уже предложил на утверждение свою кандидатуру на пост премьера. Встречайте – Люси Касте, 37 лет, специалист по борьбе с отмыванием денег и уходом от налогов.

«Роль президента республики, – заявил депутат Алексис Корбьер, – состоит в том, чтобы согласиться с данной кандидатурой и назначить ее премьер-министром, в то время как любое другое отношение станет «антидемократическим маневром».

В ответ Макрон отмахнулся от предложенной ему кандидатуры так, словно речь идет о мухе, напомнил, что ни одна из партий не добилась абсолютного большинства в парламенте, и призвал к «компромиссу». А когда Макрон призывает к компромиссу, это значит, что остальные должны согласиться на то, что предложит он. Кроме того, он заявил, что до выборов нового правительства члены прежнего правительства будут продолжать занимать свои посты, поскольку «именно они сделали эти (Олимпийские) игры возможными».

Также он четко дал понять, что досидит до конца своего срока, как бы некоторые ни желали отправить его в отставку. Кроме того, он прозрачно пригрозил повторно распустить Национальное собрание в случае, если оно откажется идти ему навстречу.

Таким образом, в политической истории Франции завязывается принципиально новый сюжет – намечается противостояние президента и Национального собрания. Ключевой вопрос – экономика: левые не скрывают, что собираются отменить пенсионную реформу Макрона, увеличить пособия и поднять налоги на богатых. А правые уже успели припомнить кандидатке Люси Касте, что она была советником мэра Парижа Анн Идальго по бюджету и что при ней дефицит Парижа взлетел в два раза.

При этом Макрон требует создания коалиционного правительства, а Люси Касте уже публично заявила, что коалиция между президентской партией и левыми невозможна.

«Не может быть коалиции между людьми, которые считают, что надо больше вкладывать в государственные службы, и теми, кто считает, что эти средства надо урезать. Не может быть согласия между теми, кто хочет, чтобы каждый платил налоги по справедливости, и теми, кто старается облегчить налоговое бремя для самых богатых», – объявила она.

Если противостояние президента и парламента не завершится какой-то договоренностью, то не исключен полномасштабный политический кризис. Да, Макрон может через год распустить это Национальное собрание, но нет никаких гарантий, что депутаты, которые придут на смену нынешним, будут представлять нужное ему большинство.

Национальное собрание, в свою очередь, может сильно усложнить жизнь президенту. При его привычке постоянно играть на обострение однажды это может плохо кончиться для Макрона. Во французском законодательстве с 2014 года оговорена возможность импичмента президента, хотя пока ее не имели возможности применить.