Из Европы хотят сделать военную крепость

  • Новость часаОбама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Появился прогноз сроков выхода Байдена из президентской гонки
    Жара привела к появлению опасных насекомых в Москве и Подмосковье
    Лавров призвал США отказаться от амбиций решать «все и вся»
    Российские войска взяли под контроль первую линию высоток в Волчанске
    Орбан решил опубликовать отчет о своих визитах в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон
    Москва пригрозила развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в ФРГ
    Алаудинов: Поступок чеченца на пляже Мариуполя получит надлежащую оценку
    Генерал-лейтенант Шамарин отстранен от должности
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Россия должна признать себя врагом Запада

    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

    20 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    15 комментариев
    18 июля 2024, 20:05 • Политика

    Из Европы хотят сделать военную крепость

    Эксперты оценили перспективы превращения ЕС в оборонный союз

    Из Европы хотят сделать военную крепость
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа продолжает идти по пути милитаризации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила трансформировать ЕС в оборонный союз, а также создать общие системы ПВО и кибербезопасности. Но удастся ли Брюсселю реализовать столь амбициозные планы и с какими проблемами столкнется фон дер Ляйен при формировании оборонного союза?

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена превратить ЕС в оборонный союз. Об этом она заявила в своей политической программе в ходе переизбрания на второй срок. В частности, глава ЕК намерена значительно увеличить расходы на безопасность и обозначить новые подходы к наращиванию военного потенциала государств – членов ЕС.

    «В последние несколько лет обнаружилась хроническая нехватка инвестиций и неэффективное расходование средств на наши оборонные возможности», – подчеркивает она. Согласно приведенным ею данным, с 2019 по 2021 год ЕС увеличил траты на оборону лишь на 20%, в то время как у России и Китая данный показатель вырос на 300% и 600% соответственно.

    Глава ЕК отметила, что расходы государств ЕС не согласованы между собой и не соответствуют принятым стандартам. По ее словам, страны сохранят самостоятельность в вопросах учений и дислокации их войск, однако совместные усилия необходимы для укрепления коллективного оборонно-промышленного потенциала.

    Фон дер Ляйен также подтвердила планы о назначении еврокомиссара по обороне. В его обязанности будут входить курирование инициатив, связанных с совершенствованием системы безопасности объединения: единую систему противовоздушной обороны, а также собственный проект по кибербезопасности.

    В России предложение главы ЕК восприняли негативно. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобные проекты указывают на приверженность Евросоюза конфронтационным мерам в своей внешней политике. Кроме того, во время пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН глава МИД Сергей Лавров назвал ЕС придатком НАТО.

    По мнению экспертов, инициатива фон дер Ляйен с политической точки зрения выглядит как попытка подстраховать НАТО в случае, если к власти в США придет Дональд Трамп, который намерен «заставить Европу платить за свою безопасность». Однако с военной и экономической точек зрения ее планы выглядит едва ли реализуемыми.

    «Урсула фон дер Ляйен хочет превратить Европу в военную крепость. Резкие изменения риторики заметны и среди других представителей руководства ЕС. Если раньше местные лидеры хвалились экономическими успехами или развитой правовой базой, то сегодня они призывают возродить былую силовую мощь», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Конечно, менталитет европейцев не может не меняться, однако все это вызывает простой, но закономерный вопрос: откуда на модернизацию и наращивание военного потенциала будут браться деньги? Понятно, что предложение фон дер Ляйен вынудит страны ЕС значительно нарастить расходы на безопасность», – уточняет он.

    «Однако в Евросоюзе нет признаков к началу экономического роста. Кроме того, обостряются и другие проблемы: увеличивается социальное недовольство, а к власти в некоторых государствах постепенно приходят правые силы. Заниматься развитием ВПК в подобных условиях будет достаточно непросто», – акцентирует собеседник.

    «При этом страны ЕС, которые не состоят в НАТО, также будут постепенно привлекаться к участию в гонке вооружений. В случае стратегической необходимости, в НАТО готовы в экстренном порядке развернуть базы на территории небольших государств, не состоящих в альянсе. Однако многие государства не потянут жизнь в новой реальности», – подчеркивает эксперт.

    «Конечно, внутри Европы имеются серьезные разногласия по поводу необходимости обострения отношений с Россией. Но в настоящий момент в ЕС практически полностью отсутствует движение за мир, которое активно сопротивлялось милитаризации Старого Света еще 40 лет назад. Разумеется, протесты против увеличения расходов на военную сферу будут, но их влияние окажется несущественным», – детализирует Рар.

    У европейцев всегда возникали проблемы с финансированием своих военных инициатив,

    добавляет военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Начнем с того, что долгое время страны ЕС не могли обеспечить взносы в оборонный бюджет НАТО в размере 2% от ВВП», – отмечает он. «Некоторые успехи на данном направлении стали появляться лишь в этом году. Сама идея оборонного союза для Европы не нова. Своими корнями она уходит еще в прошлое столетие, а за ее реализацию еще недавно высказывался Эммануэль Макрон. Тем не менее достичь значительных успехов на данном поприще никому не удавалось», – акцентирует эксперт.

    «Инициатива имеет огромное количество проблем. Наиболее показательным, пожалуй, можно считать вопрос о создании единой системы ПВО. Во-первых, чьи вооружения станут основой для будущей общеевропейской обороны? Каждое государство начнет тянуть одеяло на себя, желая получить большое число контрактов для местного ВПК», – уточняет собеседник.

    «Кроме того, столь масштабный межгосударственный проект потребует колоссальной координации между военными ведомствами разных стран. Для успеха ЕС потребуется преодолеть извечную проблему – бюрократизм. Единая система ПВО будет работать исключительно при максимально слаженных действиях всех членов организации», – подчеркивает Козюлин.

    При этом внеблоковые страны в составе ЕС вроде Австрии, Кипра, Мальты и Ирландии не станут препятствием на пути создания оборонного союза,

    считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. «В качестве примера возьмем Австрию. Эта страна теснейшим образом сотрудничает с НАТО уже не первое десятилетие», – говорит он.

    «При этом республика является достаточно мощным производителем вооружений, которые создаются в соответствии со всеми нормами альянса. Более того, Вена находилась у истоков формирования оборонной программы ЕС, логическим развитием которой и занимается Урсула фон дер Ляйен», – замечает собеседник.

    «Вступить при необходимости в НАТО или усилить военную интеграцию с другими государствами ЕС в будущем для Австрии не составит большого труда. Большая часть материальной базы для этого имеется. Необходимо лишь жесткое политическое решение об изменении конституции. То же самое можно сказать и про меньшие внеблоковые страны Евросоюза. Теоретически включить их в архитектуру НАТО большого труда не составит», – добавляет эксперт.

    Главное
    Солдаты ВСУ рассказали о массовом дезертирстве за границу
    Захарова: Зеленский не может указывать России, в каких конференциях ей участвовать
    Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ и сбили украинский МиГ-29
    Глава ЕК фон дер Ляйен переизбралась на новый срок
    NYT: Солдаты ВСУ считали операцию в Крынках бессмысленной
    В США начал набирать обороты флешмоб с заклеенными ушами
    МОК опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде

    Рубль ставит новые рекорды во внешней торговле

    Валютная структура нашей торговли кардинально изменилась за последние годы. Центробанк отчитался о новых рекордах рубля и дружественных валют во внешней торговле. Этой весной они почти каждый месяц ставят новые рекорды. При этом доля токсичных валют во внешней торговле все три весенних месяца остается на минимальном уровне. Как теперь выглядит торговля и почему другие страны стали больше доверять рублю? Подробности

    Перейти в раздел

    Любимый дипломат Трампа решил вернуть Украину на 10 лет назад

    Советник Дональда Трампа Ричард Гренелл, которого прочат в новые госсекретари США, предложил вернуть Украину к проекту «автономных регионов», ради недопущения которого Киев в 2014 году начал войну с Донбассом. Также Гренелл призывает не пускать украинцев в НАТО, чтобы заключить мир с Москвой. Но столь дешево Украина уже не отделается. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Британия втравила Россию в Первую мировую войну

    В эти дни 110 лет тому назад решалось, быть или не быть первому глобальному военному конфликту в истории человечества – Первой мировой войне. России участие в ней было невыгодным, и наша страна к ней не готовилась. Ход событий показывает, что Российскую империю втянул в разрушительный конфликт ее вечный враг – Великобритания. Как это происходило? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша показала признаки разума в истерике вокруг «российской агрессии»

    Две противоречащие друг другу новости, касающиеся России, пришли из Польши. С одной стороны, президент Польши Анджей Дуда ожидает близкой войны с Россией. С другой, Польша отказалась от идеи возводить масштабные оборонительные укрепления на границе с Калининградской областью. О чем говорит этот парадокс и почему польские военные не верят в предстоящее «нападение России»? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............