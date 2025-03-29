Эквадор решил попросить Трампа ввести войска США

CNN: Эквадор запросит ввод войск США для борьбы с бандами наркоторговцев

Tекст: Вера Басилая

По данным CNN, президент Эквадора Даниэль Нобоа планирует попросить Дональда Трампа направить в страну американские войска для борьбы с бандами. В прибрежном городе Манта ведется строительство военно-морской базы и казарм для поддержки длительных операций с участием американских военных. Ожидается, что это поспособствует увеличению международной помощи, пишет «Российская газета».

Министерство обороны Эквадора заключило договор с портовым управлением Манты о строительстве пирса и расширении порта. Проект поддерживается США, что подтверждает присутствие американского представителя на подписании соглашения. Нобоа планирует обсудить с американским лидером безопасность, торговлю и иммиграцию.

Во время интервью в марте Нобоа отметил, что Эквадору требуется помощь международных сил в борьбе с «международными наркотеррористическими» группировками. Он добавил, что переговоры о получении военной поддержки уже ведутся, но не уточнил, с какими странами.

Эксперты полагают, что усилия Нобоа связаны с предстоящими президентскими выборами в апреле. Его соперница Луиза Гонсалес выступает против вмешательства иностранных сил. По данным InSight Crime, в Эквадоре самый высокий уровень убийств в Латинской Америке, что объясняется незаконным оборотом наркотиков и криминальными альянсами.

Ранее администрация США закрыла иммиграционные офисы США в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале.

В 2024 году Россия выразила готовность помочь Эквадору в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.