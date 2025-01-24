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Трамп закрыл иммиграционные офисы в Латинской Америке
Администрация Трампа закрыла иммиграционные офисы США в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о закрытии иммиграционных офисов в четырех странах Латинской Америки, способствовавших въезду мигрантов в США.
Как сообщает телеканал CBS, администрация президента США Дональда Трампа закрывает иммиграционные офисы в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале. Эти офисы позволяли мигрантам, проживающим или проезжающим через эти страны, подавать заявки на программы легального въезда в США.
Офисы были созданы при администрации экс-президента Джо Байдена с целью предоставления мигрантам альтернативы незаконному пересечению южной границы США. Однако администрацией Трампа решено прекратить работу данных пунктов в рамках стратегии по переоценке управления миграционными процессами в соответствии с национальными интересами страны, передает РИА «Новости».
В своей первой речи в должности 47-го президента США Трамп пообещал немедленно усилить меры по предотвращению незаконного проникновения мигрантов в США и начать процесс экстрадиции миллионов нелегалов. Также он объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации на южной границе США.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища.
В пятницу губернатор Техаса Грег Эбботт направил письмо лидерам Конгресса США с требованием возместить затраты на защиту границы, которые штат понес из-за бездействия администрации Байдена.
США планируют использовать военную авиацию для депортации свыше 5 тыс. нелегальных мигрантов, задержанных на южной границе страны, в рамках инициативы по усилению пограничной безопасности.