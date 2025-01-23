Трамп запретил въезд нелегальным мигрантам через южную границу

Трамп подписал указ о запрете въезда нелегальных мигрантов через южную границу США

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу, передает ТАСС. Документ требует от Министерства внутренней безопасности, Минюста и Госдепартамента отказывать незаконным мигрантам во въезде, а также репатриировать и выдворять их. Указ также ограничивает право оставаться в США под предлогом поиска убежища.



Трамп ранее поручил рассмотреть возможность применения законодательного акта, который позволил бы использовать вооруженные силы для правоохранительных функций внутри страны. Однако действующие законы запрещают военнослужащим выполнять функции правоохранительных органов без специального разрешения. Президент неоднократно заявлял о намерениях усилить безопасность на границе с Мексикой и сократить поток нелегальных мигрантов.

Телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что в ближайшие два дня тысячи военнослужащих будут дополнительно направлены на южную границу с Мексикой. Сейчас там уже размещены около 2,2 тыс. военнослужащих в составе оперативной группы «Север», базирующейся в Эль-Пасо, штат Техас.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп намерен ввести режим чрезвычайной ситуации на южной границе США из-за обострения ситуации с мигрантами и направить туда войска для предотвращения проникновения нелегалов.

Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала от Минюста США инициировать расследования против властей, препятствующих депортации мигрантов, что может привести к судебным преследованиям.

Мигранты на границе Мексики и США не успели въехать в страну из-за закрытия пропускных пунктов за несколько минут до инаугурации Трампа. Власти 18 штатов и округа Колумбия оспорили в суде указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, что может затронуть сотни тысяч детей.

