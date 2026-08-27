Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной.0 комментариев
В «Единой России» заявили о снижении числа мигрантов благодаря новым законам
Инициированные «Единой Россией» меры привели к сокращению числа въезжающих иностранцев на 10%, рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в ходе дебатов на Радио России.
По его словам, около 600 тыс. человек были остановлены на границе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Результат не заставил себя ждать – законы приняли эффективные. Это, конечно, и меры контроля на границе, и законы о знании русского языка для мигрантов, и нормы о дактилоскопии и многие другие», – подчеркнул парламентарий. Он добавил, что Россия стала привлекательной страной, куда едут не только из Центральной Азии, но и из Европы.
Матвейчев отметил, что партия продолжит развивать цифровую идентификацию приезжих. Законодатели уже запретили въезд лицам, совершившим тяжкие преступления на родине, и ввели ответственность для работодателей за нелегальные доходы иностранцев. Исключение сделано лишь для тех, кто преследуется за поддержку России.
Помимо этого, партия обеспечила продовольственную безопасность страны. По словам депутата, самообеспеченность зерном достигла 152%, маслом – 260%, рыбой – 125%, а сахаром – 107%. Россия стала крупнейшим мировым экспортером зерновых.
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